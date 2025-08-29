Filtran audios de Karina Milei y el Gobierno afirmó que “si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”
Mediante la Resolución 42/2025, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación dispuso la modificación de los parámetros operativos de la Línea 129 de Jurisdicción Nacional, operada por La Central de Vicente López S.A.C., y autorizó el fraccionamiento permanente de sus servicios, al que se le asignó el número de línea 197.
Esta reestructuración busca optimizar las trazas, mejorar la eficiencia del servicio y equiparar tarifas, ampliando la accesibilidad para los pasajeros.
A partir de la modificación, la Línea 129 se concentrará en los servicios a La Plata con aplicación del Grupo Tarifario Suburbano II de Jurisdicción Nacional, mientras que la Línea 197 se encargará de los servicios urbanos y tendrá tarifa común.
Para los usuarios que toman servicios desde o hacia Ingeniero Allan (Florencio Varela), Estación Florencio Varela, Barrio Marítimo (Berazategui) o Rotonda Gutierrez (conocida también como rotonda de Alpargatas), la línea cambia de nombre, dejando de llamarse 129 y pasando a ser 197.
¿Cómo quedan los servicios?
Línea 129
Servicios Comunes (por Autopista Dr. Ricardo Balbín - Autopista Buenos Aires - La Plata y Camino Centenario)
● Recorrido A: Plaza Miserere - Terminal de Ómnibus de La Plata.
● Recorrido B: Retiro – Terminal de Ómnibus de La Plata.
● Recorrido C: Estación Marcelo T. de Alvear (Metrobús 9 de Julio) – Terminal de Ómnibus La Plata.
Servicios Expresos* (por Autopista Dr. Ricardo Balín - Autopista Buenos Aires - La Plata)
*Imp: corresponden a servicios rápidos de los recorridos comunes, con restricciones de ascenso y descenso de pasajeros en algunos tramos intermedios.
● Recorrido D: Plaza Miserere - Terminal de Ómnibus de La Plata.
● Recorrido E: Retiro – Terminal de Ómnibus de La Plata.
● Recorrido F: Estación Marcelo T. de Alvear (Metrobús 9 de Julio) – Terminal de Ómnibus La Plata.
Línea 197
Servicios Comunes
● Recorrido A: Plaza Miserere - Ingeniero Allan (Florencio Varela).
● Recorrido B: Plaza Miserere - Barrio Marítimo (Berazategui).
● Recorrido C (por Sarandí): Retiro - Rotonda Gutierrez.
● Recorrido D (por acceso Sudeste, Autopista Perón): Retiro - Rotonda Gutierrez.
● Recorrido E (por acceso Sudeste, Autopista Perón): Retiro - Estación Florencio Varela.
Servicios Expresos (por Autopista Dr. Ricardo Balín - Autopista Buenos Aires - La Plata)
● Recorrido F: Plaza Miserere – Rotonda Gutierrez.
● Recorrido G: Retiro – Rotonda Gutierrez.
● Recorrido H: Retiro - Rotonda Gutierrez.
Las modificaciones entrarán en vigencia a partir del día lunes 1° de septiembre.
Los recorridos completos de las Línea 129 y 197 se pueden consultar en los Anexos 1 y 2 de la Resolución 42/2025 del Boletín Oficial de la República Argentina.
