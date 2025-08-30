Llega Santa Rosa a La Plata pero antes habrá un sábado húmedo y con temperatura de primavera

VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
Después de una semana con temperaturas primaverales, la lluvia llegaría a La Plata este sábado entrando la noche, y continuaría persistentemente durante toda la jornada del domingo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El fenómeno climático, tradicionalmente conocido como tormenta de Santa Rosa, se iniciaría este sábado alrededor de las 19 y se extenderá hasta el domingo, tanto en la Ciudad como en el conurbano bonaerense.
En cuanto a temperaturas, se aguarda para hoy una mínima de 13 grados y una máxima de 20. En tanto que mañana, domingo, la mínima será de 12 y la máxima de 18.
En consecuencia, el lunes al mediodía dejaría de llover pero bajará la temperatura, reflejada en cifras más acordes al invierno, que ya está en su etapa final, antes de darle paso a la primavera.
Si bien el SMN no emitió ningún alerta para el AMBA, sí lo hizo para el noroeste de la provincia de Buenos Aires, centro y norte de Santa Fe, y centro y sureste de Córdoba, para mañana.
En esas regiones rige un alerta amarillo y se espera que "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes", y apunta que el temporal podría implicar "abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional".
Asimismo, "se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", según el parte del organismo meteorológico.
El alerta incluye, además, a otras provincias como La Pampa, San Luis, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, el este de San Juan y La Rioja.
Por otra parte, el SMN anunció vientos muy intensos del sudeste y del sur. A partir del sábado este fenómeno afectará a La Pampa, Río Negro, el sur de Córdoba, Mendoza y San Luis; y desde el domingo 31 llegará al sur de La Rioja, el sudeste de Catamarca y el oeste de Córdoba. Allí los vientos alcanzarían una velocidad de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas de 70 a 90 kilómetros.
LA LEYENDA DE SANTA ROSA
La tormenta de Santa Rosa suele presentarse poco antes del comienzo de la primavera, con un cambio en la circulación de la atmósfera; es decir, cuando las primeras masas de aire caliente chocan con los frentes fríos del invierno.
Se trata de un fenómeno climatológico que ocurre cerca del 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, la Patrona de América, aunque los expertos generalmente relativizan la incidencia de la mística religiosa en las intensas lluvias que se registran en esta fecha.
Cuenta la leyenda que los poderes Isabel Flores de Oliva, nombre de nacimiento de la Virgen Santa Rosa de Lima, impidieron un desembarco pirata en la ciudad peruana de Lima al generar una fuerte tormenta en el siglo XII.
La creencia se expandió más tarde por todas las colonias españolas de la época y tuvo una significativa penetración en las zonas del Río de la Plata, Córdoba y Cuyo. De hecho, la capital de La Pampa lleva su nombre.
