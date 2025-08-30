Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Se presentó en comodoro py

Eduardo Kovalivker le dio su celular a la justicia

Había una orden judicial del fiscal Franco Picardi para que el propietario de la droguería Suizo Argentina entregara su teléfono

Eduardo Kovalivker le dio su celular a la justicia

Eduardo Kovalivker

30 de Agosto de 2025 | 02:14
Edición impresa

El empresario platense Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, investigada en la causa de los audios, se presentó ante el fiscal Franco Picardi en los tribunales de Comodoro Py para entregar su teléfono celular y cumplir con la orden de requisa que pesaba sobre él.

Lo hizo acompañado de su abogado, Martín Magram, que también representa a sus hijos, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, quienes dirigen la compañía.

Eduardo, retirado del negocio, aguardó unos minutos afuera de la fiscalía hasta que su abogado le comunicó que podía ingresar. Estuvo adentro poco más de una hora.

Sus hijos, Jonathan y Emmanuel ya estaban presentados en el expediente y la Justicia está intentando acceder al contenido de sus teléfonos, que ellos entregaron sin la clave de apertura (ver página 4).

La presentación de Eduardo Kovalivker en los tribunales tuvo como telón de fondo una nueva serie de allanamientos que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la droguería Suizo Argentina.

Dos efectivos de esa fuerza, a la que el fiscal le confió hasta ahora los distintos operativos, ingresaron a la fiscalía casi en simultáneo con Kovalivker.

LE PUEDE INTERESAR

Kicillof busca consolidar una ventaja en la Tercera y juntó a intendentes

LE PUEDE INTERESAR

Aplican más torniquetes a bancos para que no se les escape el dólar

El empresario, al igual que sus hijos y los dos exfuncionarios investigados -Spagnuolo y Daniel Garbellini-, tiene desde el lunes sus cajas de seguridad bloqueadas por orden del juez Sebastián Casanello.

Los audios

En un tramo de los audios que dispararon el caso, una voz que sería la de Spagnuolo dice: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así, por teléfono”.

Ayer a la mañana, se presentó el abogado que representa a la empresa como persona jurídica, Santiago Kent, que estuvo pocos minutos y se fue. La causa permanece bajo secreto de sumario.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO. Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Exclusivo: la secuencia completa del accidente en el que murió el repartidor en La Plata

Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal

Atención Pinchas y Triperos: para agenda, días y horarios de las fechas 8, 9 y 10

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11

¡Ojo con la inseguridad!: robaron más de $30 millones en el Centro
+ Leidas

Cuando la sociedad se convierte en rehén de la violencia política

VIDEO. “La provincia necesita una revolución desde abajo hacia arriba”

Quiere recuperar el liderazgo en Santiago

VIDEO. Entre esta noche y mañana llega Santa Rosa

VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo

Violencia escolar: cuando los padres son parte del problema

VIDEO. Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”

Vuelve Hurtado: el venezolano será titular tras dos meses lesionado
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO. Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”

Kicillof busca consolidar una ventaja en la Tercera y juntó a intendentes

Aplican más torniquetes a bancos para que no se les escape el dólar

Santilli vino a La Plata a hacer campaña pero no estuvo Adorni
Espectáculos
“Las Olas”: teatro dentro del teatro para repensar lo colectivo
¡FAH!: vuelve el Festival Argentino de Historieta
Embarazada del ex: Juana Repetto volverá a ser mamá soltera
¿Emilia Attias, embarazada?: la verdad detrás de los rumores
Cruda amenaza de Icardi: “Voy por todo y contra todos”
Deportes
Quiere recuperar el liderazgo en Santiago
Vuelve Hurtado: el venezolano será titular tras dos meses lesionado
Russo quiere que todos viajen a Mar del Plata
“A Palmeiras no le debe gustar River como rival”
San Lorenzo recibe a Huracán en otra edición de un clásico caliente
Policiales
VIDEO. Velocidad y ¿mala maniobra?: revelan cómo murió el joven repartidor
Fentanilo: “Ratas y suciedad”, las terribles condiciones de trabajo
Lo molieron a golpes y le sacaron hasta las llaves
Vecinos de Olmos viven con miedo por un delincuente que ataca en bicicleta
Motochorros armados irrumpieron en una pollajería y causaron terror
Información General
Mundo gamer: convoca a millones de argentinos
El picudo rojo, terror de las palmeras uruguayas, pone en alerta a la región
Usan drones basureros para limpiar el Everest
Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario
Feriados trasladables: ¿qué finde largo podría sumarse este 2025?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla