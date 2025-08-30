Quinto clásico: ahora será el turno de La Plata-Los Tilos

Se viene el quinto clásico del año. Otra vez dos equipos de la Ciudad se verán las caras. Esta vez el turno para La Plata y Los Tilos que desde las 15:30 chocarán en Gonnet para revivir una nueva edición del derby con mayor cantidad de encuentros pero que además tiene muchas cosas en juego.

Para empezar a vivir el partido que divide a los platenses, este diario convocó a dos referentes del pack de forwards. Por un lado el hooker y nuevo capitán canario, Facundo Scarpinelli, y del otro el segunda línea que en estos partidos ingresa en los segundos tiempos, Juan Ignacio Blaiotta Lago.

“Nos venimos preparando bien. Es un partido muy importante para nosotros para encarar esta última parte del año más motivados. Nos serviría mucho ganarlo. La Plata siente mucho a los clásicos y por eso es divino estar jugando”, arrancó Scarpinelli, quien con 24 años es capitán del plantel y este año, además se recibió de médico.

“Tuvimos una semana libre y nos sirvió para recuperar algunos lesionados e hicimos autogestión nosotros. Nos sirvió también para bajar un poco la tensión que conllevan estos partidos más en esta fecha 17”, continuó el hooker.

Entonces llegó el turno de Juan Ignacio Blaiotta Lago, dos años más grande y ya con el título de odontólogo. “Encaramos todos los partidos de la misma forma, intentamos por ahí más hacer foco en lo nuestro que por ahí empezar a pensar más en el rival. Obviamente es inevitable pensar en un clásico”, destacó y continuó: “Lo mismo que ellos la semana pasada la tomamos para descansar”.

“Es un torneo durísimo. por más que tenga menos partido que el que jugamos el año pasado, en cuanto a la exigencia física de es mucho más demandante. Venimos bien con las lesiones. Hicimos una muy buena pretemporada, entonces físicamente nos sentimos bien en el contacto estamos bien. Nos quedan seis partidos durísimos”, destacó el segunda línea.

Curiosamente en la primera ronda este clásico que se jugó en barrio Obrero se suspendió por lluvia. La URBA suspendió la fecha ese mismo día. El anuncio de lluvias para sábado y domingo hizo pensar lo peor pero más tarde el pronóstico alejó el peligro mayor para la hora del partido.

“Además de prolongar la ansiedad tuvimos que jugar después ocho partidos seguidos”, resaltaron los dos jugadores.

“El balance es que hicimos de la defensa nuestro punto más fuerte. Creo que es positivo. Me parece que, por ejemplo, en el scrum este año hicimos como todo un programa especial y logramos crecer. En ese lado del balance positivo. Este año estuvimos bien compitiendo a la par contra equipos que son más competitivos que lo que fue el año pasado”, dijo Scarpinelli del 2025, por ahora, de La Plata RC.

“Creo que hicimos mucho énfasis este año es en ser un equipo intenso. Hace dos años en el Top 12 nos costó mucho el tema de las formaciones fijas pero este año por suerte lo acomodamos bastante. Salvo con Belgrano, que tiene un Scania, lo llevamos muy bien. Pero en esta categoría jugar mal 10 minutos, te puede costar un partido”, remarcó el jugador de Los Tilos.

Scarpinelli destacó que Los Tilos tiene un jugado muy intenso y la pelota siempre está “viva” mientras que Blaiotta Lago reconoció que La Plata juega muy bien con el pie y defiende fuerte. Las cartas ya están echadas y hoy desde las 15:30 se verá quién se lleva el clásico.

El resto de la fecha

Por el Top 12 San Luis visitará al CASI desde las 15:30 mientras que Universitario será local de Los Matreros por el torneo de Primera A. En Tercera Albatros viajará hasta Campana para defender la punta lo mismo que Berisso en Desarrollo ante Floresta.