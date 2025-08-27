¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA

Con los cupones que se publican desde cada jueves hasta el domingo en la EDICIÓN IMPRESA de Diario EL DIA, los lectores podrán disfrutar de una visita al cine con una promoción y grandes beneficios.

Presentando el cupón de la EDICIÓN IMPRESA en las boleterías de los cines de la cadena Cinema La Plata se podrá acceder al 2x1 para las funciones que comienzan antes de las 18 horas.

Cómo obtener el 2x1 en cines de La Plata

Para obtener el beneficio del 2x1 en cines de La Plata tenés que presentar el cupón que se publica de viernes a domingo en EL DIA en la boletería de cualquier cine:

* Pagando 1 entrada entran 2 personas: 2x1 en base a la entrada general, válido únicamente del jueves 18 de agosto de 2025 hasta el domingo 31 de agosto de 2025 para todas las funciones que empiezan antes de las 18 horas.

* Compra 2 entradas para películas HD pagando solamente $11.500 c/u.: válido únicamente del jueves 18 de agosto de 2025 hasta el domingo 31 de agosto de 2025 para todas las funciones que empiezan a partir de las 18 horas.

* Compra 2 entradas para películas dolby atmos 3D pagando solamente $14.500 c/u: válido únicamente del jueves 18 de agosto de 2025 hasta el domingo 31 de agosto de 2025 para todas las funciones que empiezan a partir de las 18 horas.

Se indicó que las promociones no son válidas para la sala 4D y que la entrega de las entradas están sujetas a la capacidad de las salas y a eventuales restricciones de películas por parte de las distribuidoras cinematográficas.