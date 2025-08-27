¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA

Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana
Piedrazos a Milei en Lomas de Zamora: tuvieron que evacuar al presidente y suspender la caravana
VIDEO. El momento exacto que una piedra roza la cabeza de Milei
En medio de los incidentes, Milei rompió el silencio sobre el escándalo de coimas: "Lo que dice Spagnuolo es mentira"
La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol
¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA
Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Choque y milagro en City Bell: una mujer embarazada se salvó
VIDEO. "¿De qué barrio sos?": un trapito con el buzo de Gimnasia fue desalojado de Mar del Plata
La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario
Corte en Ruta 36: vecinos del oeste de La Plata piden que arreglen las calles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Caso Nisman: imputaron a la ex fiscal Viviana Fein por las fallas en la escena del crimen
Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial
Alberto Fernández en Comodoro Py: qué dice la denuncia de la madre de Fabiola Yáñez en su contra
Preocupación por la salud de "La Chilindrina": la actriz fue internada de urgencia
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
La “Negra” Vernaci lapidaria con “En el barro”: “Un embole, una porno para pajeros”
Fuerte descargo de Daniela Celis tras el cruce con Thiago Medina: "Me da vergüenza la situación"
Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses, aspira a liderar la ONU
Murió Eusebio Poncela, actor de "La ley del deseo" de Pedro Almodóvar, a los 79 años
Fentanilo mortal: Cristina Kirchner responsabilizó a Sturzenegger y aseguró que “la desregulación puede matar”
Comenzó la venta directa de celulares y televisores por correo desde Tierra del Fuego: precios y cómo comprar
Tiroteo en escuela católica de Minneapolis: murieron dos niños y hay al menos 17 heridos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con los cupones que se publican desde cada jueves hasta el domingo en la EDICIÓN IMPRESA de Diario EL DIA, los lectores podrán disfrutar de una visita al cine con una promoción y grandes beneficios.
Presentando el cupón de la EDICIÓN IMPRESA en las boleterías de los cines de la cadena Cinema La Plata se podrá acceder al 2x1 para las funciones que comienzan antes de las 18 horas.
Cómo obtener el 2x1 en cines de La Plata
Para obtener el beneficio del 2x1 en cines de La Plata tenés que presentar el cupón que se publica de viernes a domingo en EL DIA en la boletería de cualquier cine:
* Pagando 1 entrada entran 2 personas: 2x1 en base a la entrada general, válido únicamente del jueves 18 de agosto de 2025 hasta el domingo 31 de agosto de 2025 para todas las funciones que empiezan antes de las 18 horas.
* Compra 2 entradas para películas HD pagando solamente $11.500 c/u.: válido únicamente del jueves 18 de agosto de 2025 hasta el domingo 31 de agosto de 2025 para todas las funciones que empiezan a partir de las 18 horas.
* Compra 2 entradas para películas dolby atmos 3D pagando solamente $14.500 c/u: válido únicamente del jueves 18 de agosto de 2025 hasta el domingo 31 de agosto de 2025 para todas las funciones que empiezan a partir de las 18 horas.
Se indicó que las promociones no son válidas para la sala 4D y que la entrega de las entradas están sujetas a la capacidad de las salas y a eventuales restricciones de películas por parte de las distribuidoras cinematográficas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?