¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros

23 de Agosto de 2025 | 18:44

En La Plata y la Región, distintas empresas como comercios y Pymes buscan mano de obra, en todos los rubros. Es por eso que muchas de ellas eligen los clasificados del diario EL DIA, que se publican todos los días tanto en la versión papel como en la digital, para orientar su búsqueda y seleccionar a los postulantes.

Se busca Técnico eléctrico/mecánico con experiencia industrial, se valora la experiencia y movilidad propia con licencia de conducir habilitada. Enviar CV a: rrhh2in@gmail.com.

Trabajadora social con experiencia en hogar y/o centro de día, incorporamos a nuestro equipo interdisciplinario. Enviar CV a: directores@yahoo.com.

Yacoub Developers se encuentra en la búsqueda de Arquitecto/a jefe de obra con perfil proactivo, resolutivo y con liderazgo operativo. Se valorará experiencia en obras de viviendas multifamiliares. Requisitos: experiencia comprobable en dirección y seguimiento de obras. Disponibilidad full time. Movilidad propia (excluyente). Residir en La Plata. Enviar CV con asunto “Jefe de obra” a: rrhh.yacoubdevelopers@yacoub.com.

Estudio jurídico Balmaceda - Forchetti, F60T65 CALP, familia, divorcios, régimen de visitas, alimentos, unión convivencial. Facilidades de pago!! Cel. 221-438-9421.



!BUSCAMOS UN/A COCINERO/A (CON EXPERIENCIA) Y UN/A TELEFONISTA (CON O SIN EXPERIENCIA) PARA SUMAR A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO! SI SOS DE: TOLOSA, GONNET, CITY BELL, LA LOMA, JOSE HERNANDEZ, ROMERO O SAN CARLOS, DEJA TU CV EN 25 Y 511 BIS, CASA DE COMIDAS EL PERLA.

Buscamos encargado de cocina para importante cervecería de la ciudad, con experiencia en manejo de personal, enviar CV a: rrhhdmlaplata@gmail.com asunto: encargado cocina.

Busco empleada en atención al público para local gastronómico entre 25 y 35 años con experiencia en el puesto y disponibilidad horaria. Excluyente que viva en Gonnet y cercanías o moviliad. Enviar CV con foto a: namasu.sushiandwok@gmail.com.

Cafetería incorpora a su staff: pastelero, ayudante pastelero, bachero. Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido. centrodeproduccionpaste@gmail.com.

Necesito ayudante de cocina, disponilidad horaria. Enviar CV a: donfulgencio73@gmail.com.

Restaurante busca barista, cajeras, pastelerxs y mozas con experiencia. Interesados enviar CV a: rrhhlaplata49@.com indicando al cargo al que se postulan.

Se busca personal de atención al público, mozo y barista con experiencia. Por favor enviar CV a: spersonal223@gmail.com.

SE NECESITA ENCARGADO/A, JEFE DE COCINA, AYUD. DE COCINA Y BARTENDER PARA APERTURA DE LOCAL GASTRONÓMICO SITUADO EN ZONA FACULTAD ARTES. REQUISITOS, EXPERIENCIA PREVIA COMPROBABLE DE 25 A 45 AÑÓS. ACLARAR EN EL ASUNTO PARA QUE PUESTO SE POSTULAN gastronomiacurriculum@gmail.com.

Se solicita mozo/a y recepcionista, con experiencia (excluyente en ambos puestos) para trabajar, restaurante dentro de zona céntrica, es necesario contar amplia disponibilidad horaria. Enviar CV con foto a: postulantes.rrhh74@gmail.com indicando en asunto el puesto solicitado.

!Necesito oficial carpintero de muebles de melamina c/exp., z/520 y 143. Tel. 221-668-7771.

!Sumate a nuestro Equipo! Buscamos Operadores/as de Call Center con experiencia para unirse a nuestro equipo comercial. Si tenés experiencia previa en call center y te motiva el crecimiento profesional, esta oportunidad es para vos. Qué vas a hacer? Realizar llamadas salientes para captar clientes potenciales. Atender consultas telefónicas de clientes. Gestionar base de datos de contactos y seguimiento de leads. Brindar información sobre el servicio por teléfono. Cumplir objetivos diarios de contactos efectivos. Qué buscamos? Experiencia mínima de 6 meses en call center (excluyente). Excelente dicción y habilidades de comunicación telefónica. Manejo de CRM y herramientas de gestión. Capacidad para trabajar por objetivos. Paciencia y persistencia en el contacto telefónico. Disponibilidad horaria completa. Secundario completo. Qué ofrecemos? Sueldo fijo mensual. Capacitación inicial completa. Ambiente de trabajo dinámico en oficinas modernas. Plan de carrera dentro de la empresa. Beneficios adicionales. !Postulate ahora y comenzá tu carrera profesional! Enviar tu CV a: rrhh@yacoub.com.ar¿.

Autoservicio zona semi centro La Plata necesita repositor turno tarde, enviar CV completo: alfin044@yahoo.com.

Avícola Pollajería, zona centro LP, incorpora empleado/a con experiencia comprobable, trozado pollo, cerdo y atención al público. Wsp. 221-560-1369.

Busco chofer remis zona San Carlos, Romero. 221-506-4160.

Busco volanteras de 18 a 45 años, la hora $ 2.500, zona centro, volantes de tarot. 221-672-4779.

Distribuidora de alimentos se encuentra en la búsqueda de revendedores con camioneta con equipo de frío para la zona de La Plata, y Gran La Plata, excluyente movilidad propia, interesados enviar CV: distribuirorapnq@gmail.com.

Distribuidora de alimentos se encuentra en la búsqueda de vendedor con experiencia para la zona de La Plata y Gran La Plata, excluyente movilidad propia, interesados CV: distribuirorapnq@gmail.com.

Empresa de alquiler busca chofer con conocimiento mecánico. Requisitos licencia de conducir, horario full time. Lugar de trabajo Ensenada. Enviar CV a: info@kvair.com.ar.

EMPRESA UBICADA EN BERISSO, INCORPORA ASISTENTE CONTABLE, PREPARADOR DE IMPUESTOS Y AUXILIAR CONTABLE, CON DISPONIBILIDAD HORARIA ENVIAR CV: ingresos.2025sc@gmail.com.

Estación de lavado Leos, solicita personal con experiencia, presentarse de lunes a sábados de 8 a 13 hs., 24 esq. 65.

Fáb. de muebles busca ayudante / operario c/exp. en el rubro, enviar CV a: laplataenmelamina@gmail.com.

Importante agencia busca chofer con registro profesional, buena presencia para viajes de mediana y larga distancia, ambos turnos. Enviar CV y registro a: remishorizonte@hotmail.com.

IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTE DE LA PLATA BUSCA PERSONAL PARA DESEMPEÑARSE EN CONDUCCION. REQUISITO: LICENCIA PROFESIONAL D3 VIGENTE Y SECUNDARIO COMPLETO Y RADICACIÓN LA PLATA. ENVIAR CV A: rrhh@nuevedejuliosat.com.ar ASUNTO “CONDUCCION”.

IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTE DE LA PLATA BUSCA PERSONAL PARA DESEMPEÑARSE EN INSPECCIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS. REQUISITO: LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE, SECUNDARIO COMPLETO Y MANEJO DE OFFICE. ACTITUD PROACTIVA Y RADICACIÓN EN LA PLATA. ENVIAR CV A: rrhh@nuevedejuliosat.com.ar ASUNTO “CONTROL DE SERVICIOS”.

Importante inmobiliaria de City Bell se encuentra en búsqueda de vendedores con experiencia en el sector inmobiliario. Los interesados deberán enviar su CV a: augustobonifaciobienesraices@gmail.com detallando en asunto “Solicitud de empleo”.

Necesito carnicero/a con experiencia y responsable. Zona Los Hornos 221-477-5659.

Necesito chofer con registro profesional, para el mercado de noche, ayudante para carga y descarga. Cel. 221-566-4620.

Necesito chofer de taxi, 521 e/137 y 138 (taller) 221-545-1140.

Necesito chofer taxi alquilo turno, GPS / teletaxi, APT. 41 e/138 y 139.

Necesito chofer taxi, alquilo turno, GPS / teletaxi APT, 41 e/138 y 139.

Necesito empleada c/experiencia kiosco, almacén, presentarse 66-136 y 137 Nº 2073, polirrubro Marcos.

Necesito fiambrera con experiencia, vivir zona City Bell, mandar CV: salumeriabruan@hotmail.com.

Necesito para supermercado Tolosa 4 e/528 bis y 529, cajera, fiambrera y repositor, 18 a 24 años, tratar en el mismo.

Oferta puesto: director/a técnico/a de óptica, horario 6/8 horas de lunes a viernes. Requisitos: matrícula óptica vigente con certificado de ética en regla. Dirección del trabajo: La Plata centro. Mail de contacto: luciano.fronza2@gmail.com.

Resto-café zona Gonnet busca coordinador turno noche full time, varón +30 años, experiencia comprobable, referencias, manejo de sistema, excel y personal, buena presencia. CV JPG/PDF con foto: busquedadelpersonal@gmail.com Asunto: Coordinador.

Se busca personal administrativo, sexo indistinto, 30 años en adelante. Experiencia en sistema de gestión control de stock y trato con proveedores. Experiencia comprobable. Contar con movilidad propia. Zona de trabajo Abasto. Disponibilidad full time. Enviar CV con referencias a: materialesrrhh@gmail.com.

Se necesita cajera y repositor para super chino, diag. 74 e/28 y 29. Tel. 221-505-5163.

Se necesita cajera y repositor, c/experiencia, supermercado La Loma 25 y 42.

Se necesita carnicero completo, buena presencia, disponibilidad horaria, mayor 40 años, sin excepción. Tel. 221-354-0555.

SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME, INTERESADO COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

SE NECESITA CHICA CON BUENA PRESENCIA PARA ATENCION AL PÚBLICO PIZZERIA EN CALLE 19 NÚMERO 760 CASI ESQUINA 47, CON EXP. Y CV EN MANO. VENIR DÍA LUNES 25 DE 11 A 12 HS. BUENA PAGA. 65 DÍAS SEMANALES DE 19 A 23.30 HS. DÍAS MARTES FRANCO.

Se requiere chica de 18 a 24 años, con o sin experiencia para atención almacén, amplia disponibilidad horaria. Enviar CV al 221-679-7925.

Vendedor externo rubro climatización La Plata, con movilidad propia. se valorará experiencia en ventas. Enviar CV: amvgestionn@gmail.com.

Me ofrezco de gomero y sé bastante de mecánica. Celular 221-595-5441.

Sra. sola se ofrece para casera, dpto., casa quinta, etc. Cel. 221-568-1626.