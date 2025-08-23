Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros

¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
23 de Agosto de 2025 | 18:44

En La Plata y la Región, distintas empresas como comercios y Pymes buscan mano de obra, en todos los rubros. Es por eso que muchas de ellas eligen los clasificados del diario EL DIA, que se publican todos los días tanto en la versión papel como en la digital, para orientar su búsqueda y seleccionar a los postulantes.

 

* * * * * 

Se busca Técnico eléctrico/mecánico con experiencia industrial,  se valora la experiencia y movilidad propia con licencia de  conducir habilitada. Enviar CV a: rrhh2in@gmail.com.

Trabajadora social con experiencia en hogar y/o centro de día,  incorporamos a nuestro equipo interdisciplinario. Enviar CV a:  directores@yahoo.com.

Yacoub Developers se encuentra en la búsqueda de Arquitecto/a  jefe de obra con perfil proactivo, resolutivo y con liderazgo  operativo. Se valorará experiencia en obras de viviendas multifamiliares.  Requisitos: experiencia comprobable en dirección y seguimiento de  obras. Disponibilidad full time. Movilidad propia (excluyente). Residir en La  Plata. Enviar CV con asunto “Jefe de obra” a:  rrhh.yacoubdevelopers@yacoub.com.

 

Estudio jurídico Balmaceda - Forchetti, F60T65 CALP, familia,  divorcios, régimen de visitas, alimentos, unión convivencial.  Facilidades de pago!! Cel. 221-438-9421.


!BUSCAMOS UN/A COCINERO/A (CON EXPERIENCIA) Y UN/A  TELEFONISTA (CON O SIN EXPERIENCIA) PARA SUMAR A  NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO! SI SOS DE: TOLOSA, GONNET,  CITY BELL, LA LOMA, JOSE HERNANDEZ, ROMERO O SAN  CARLOS, DEJA TU CV EN 25 Y 511 BIS, CASA DE COMIDAS EL  PERLA.

Buscamos encargado de cocina para importante cervecería de la  ciudad, con experiencia en manejo de personal, enviar CV a:  rrhhdmlaplata@gmail.com asunto: encargado cocina.

Busco empleada en atención al público para local gastronómico  entre 25 y 35 años con experiencia en el puesto y disponibilidad  horaria. Excluyente que viva en Gonnet y cercanías o moviliad.  Enviar CV con foto a: namasu.sushiandwok@gmail.com.

Cafetería incorpora a su staff: pastelero, ayudante pastelero, bachero.  Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido.  centrodeproduccionpaste@gmail.com.

Necesito ayudante de cocina, disponilidad horaria. Enviar CV a:  donfulgencio73@gmail.com.

Restaurante busca barista, cajeras, pastelerxs y mozas con  experiencia. Interesados enviar CV a: rrhhlaplata49@.com  indicando al cargo al que se postulan.

Se busca personal de atención al público, mozo y barista con  experiencia. Por favor enviar CV a: spersonal223@gmail.com.

SE NECESITA ENCARGADO/A, JEFE DE COCINA, AYUD. DE COCINA  Y BARTENDER PARA APERTURA DE LOCAL GASTRONÓMICO SITUADO  EN ZONA FACULTAD ARTES. REQUISITOS, EXPERIENCIA PREVIA  COMPROBABLE DE 25 A 45 AÑÓS. ACLARAR EN EL ASUNTO  PARA QUE PUESTO SE POSTULAN  gastronomiacurriculum@gmail.com.

Se solicita mozo/a y recepcionista, con experiencia (excluyente en  ambos puestos) para trabajar, restaurante dentro de zona céntrica,  es necesario contar amplia disponibilidad horaria. Enviar CV con  foto a: postulantes.rrhh74@gmail.com indicando en asunto el  puesto solicitado.

 

!Necesito oficial carpintero de muebles de melamina c/exp.,  z/520 y 143. Tel. 221-668-7771.

!Sumate a nuestro Equipo! Buscamos Operadores/as de Call  Center con experiencia para unirse a nuestro equipo comercial.  Si tenés experiencia previa en call center y te motiva el crecimiento  profesional, esta oportunidad es para vos. Qué vas a hacer?  Realizar llamadas salientes para captar clientes potenciales. Atender  consultas telefónicas de clientes. Gestionar base de datos de  contactos y seguimiento de leads. Brindar información sobre el  servicio por teléfono. Cumplir objetivos diarios de contactos  efectivos. Qué buscamos? Experiencia mínima de 6 meses en  call center (excluyente). Excelente dicción y habilidades de  comunicación telefónica. Manejo de CRM y herramientas de gestión.  Capacidad para trabajar por objetivos. Paciencia y persistencia en  el contacto telefónico. Disponibilidad horaria completa. Secundario  completo. Qué ofrecemos? Sueldo fijo mensual. Capacitación  inicial completa. Ambiente de trabajo dinámico en oficinas modernas.  Plan de carrera dentro de la empresa. Beneficios adicionales.  !Postulate ahora y comenzá tu carrera profesional! Enviar tu CV a:  rrhh@yacoub.com.ar¿.

Autoservicio zona semi centro La Plata necesita repositor turno tarde,  enviar CV completo: alfin044@yahoo.com.

Avícola Pollajería, zona centro LP, incorpora empleado/a con  experiencia comprobable, trozado pollo, cerdo y atención al  público. Wsp. 221-560-1369.

Busco chofer remis zona San Carlos, Romero. 221-506-4160.

Busco volanteras de 18 a 45 años, la hora $ 2.500, zona centro,  volantes de tarot. 221-672-4779.

Distribuidora de alimentos se encuentra en la búsqueda de  revendedores con camioneta con equipo de frío para la zona de  La Plata, y Gran La Plata, excluyente movilidad propia, interesados  enviar CV: distribuirorapnq@gmail.com.

Distribuidora de alimentos se encuentra en la búsqueda de vendedor  con experiencia para la zona de La Plata y Gran La Plata,  excluyente movilidad propia, interesados CV:  distribuirorapnq@gmail.com.

Empresa de alquiler busca chofer con conocimiento mecánico.  Requisitos licencia de conducir, horario full time. Lugar de trabajo  Ensenada. Enviar CV a: info@kvair.com.ar.

EMPRESA UBICADA EN BERISSO, INCORPORA ASISTENTE CONTABLE,  PREPARADOR DE IMPUESTOS Y AUXILIAR CONTABLE, CON  DISPONIBILIDAD HORARIA ENVIAR CV:  ingresos.2025sc@gmail.com.

Estación de lavado Leos, solicita personal con experiencia,  presentarse de lunes a sábados de 8 a 13 hs., 24 esq. 65.

Fáb. de muebles busca ayudante / operario c/exp. en el rubro, enviar  CV a: laplataenmelamina@gmail.com.

Importante agencia busca chofer con registro profesional, buena  presencia para viajes de mediana y larga distancia, ambos turnos.  Enviar CV y registro a: remishorizonte@hotmail.com.

IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTE DE LA PLATA BUSCA  PERSONAL PARA DESEMPEÑARSE EN CONDUCCION.  REQUISITO: LICENCIA PROFESIONAL D3 VIGENTE Y  SECUNDARIO COMPLETO Y RADICACIÓN LA PLATA. ENVIAR  CV A: rrhh@nuevedejuliosat.com.ar ASUNTO “CONDUCCION”.

IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTE DE LA PLATA BUSCA  PERSONAL PARA DESEMPEÑARSE EN INSPECCIÓN Y CONTROL  DE SERVICIOS. REQUISITO: LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE,  SECUNDARIO COMPLETO Y MANEJO DE OFFICE. ACTITUD  PROACTIVA Y RADICACIÓN EN LA PLATA. ENVIAR CV A:  rrhh@nuevedejuliosat.com.ar ASUNTO “CONTROL DE SERVICIOS”.

Importante inmobiliaria de City Bell se encuentra en búsqueda de  vendedores con experiencia en el sector inmobiliario. Los interesados  deberán enviar su CV a: augustobonifaciobienesraices@gmail.com  detallando en asunto “Solicitud de empleo”.

Necesito carnicero/a con experiencia y responsable. Zona Los  Hornos 221-477-5659.

Necesito chofer con registro profesional, para el mercado de noche,  ayudante para carga y descarga. Cel. 221-566-4620.

Necesito chofer de taxi, 521 e/137 y 138 (taller) 221-545-1140.

Necesito chofer taxi alquilo turno, GPS / teletaxi, APT. 41 e/138  y 139.

Necesito chofer taxi, alquilo turno, GPS / teletaxi APT, 41 e/138  y 139.

Necesito empleada c/experiencia kiosco, almacén, presentarse  66-136 y 137 Nº 2073, polirrubro Marcos.

Necesito fiambrera con experiencia, vivir zona City Bell, mandar CV:  salumeriabruan@hotmail.com.

Necesito para supermercado Tolosa 4 e/528 bis y 529, cajera,  fiambrera y repositor, 18 a 24 años, tratar en el mismo.

Oferta puesto: director/a técnico/a de óptica, horario 6/8 horas de  lunes a viernes. Requisitos: matrícula óptica vigente con certificado  de ética en regla. Dirección del trabajo: La Plata centro. Mail de  contacto: luciano.fronza2@gmail.com.

Resto-café zona Gonnet busca coordinador turno noche full time,  varón +30 años, experiencia comprobable, referencias, manejo  de sistema, excel y personal, buena presencia. CV JPG/PDF con  foto: busquedadelpersonal@gmail.com Asunto: Coordinador.

Se busca personal administrativo, sexo indistinto, 30 años en  adelante. Experiencia en sistema de gestión control de stock y  trato con proveedores. Experiencia comprobable. Contar con  movilidad propia. Zona de trabajo Abasto. Disponibilidad full time.  Enviar CV con referencias a: materialesrrhh@gmail.com.

Se necesita cajera y repositor para super chino, diag. 74 e/28 y  29. Tel. 221-505-5163.

Se necesita cajera y repositor, c/experiencia, supermercado  La Loma 25 y 42.

Se necesita carnicero completo, buena presencia, disponibilidad  horaria, mayor 40 años, sin excepción. Tel. 221-354-0555.

SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN  CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME,  INTERESADO COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

SE NECESITA CHICA CON BUENA PRESENCIA PARA ATENCION  AL PÚBLICO PIZZERIA EN CALLE 19 NÚMERO 760 CASI ESQUINA  47, CON EXP. Y CV EN MANO. VENIR DÍA LUNES 25 DE 11 A 12 HS.  BUENA PAGA. 65 DÍAS SEMANALES DE 19 A 23.30 HS. DÍAS  MARTES FRANCO.

Se requiere chica de 18 a 24 años, con o sin experiencia para  atención almacén, amplia disponibilidad horaria. Enviar CV al  221-679-7925.

Vendedor externo rubro climatización La Plata, con movilidad propia.  se valorará experiencia en ventas. Enviar CV:  amvgestionn@gmail.com.

 

Me ofrezco de gomero y sé bastante de mecánica. Celular  221-595-5441.

Sra. sola se ofrece para casera, dpto., casa quinta, etc.  Cel. 221-568-1626.

