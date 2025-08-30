Música, teatro, cine y más para pasarla bien este sábado en La Plata

VIDEO.- Los audios de Karina: “Si son verdaderos es un escándalo”
Llega Santa Rosa a La Plata pero antes habrá un sábado húmedo y con temperatura de primavera
Cuando la sociedad se convierte en rehén de la violencia política
El otro desafío de los comercios: la competencia de la venta online
Colapinto cerró 20º en la tercera prueba del GP de Países Bajos: se viene la clasificación
VIDEO. De la Zona Roja a la “blanca”: crece el malestar vecinal en El Mondongo
Súper Cartonazo con “mega” pozo de $10.000.000: los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal
VIDEO.- Quinto clásico: ahora será el turno de La Plata-Los Tilos
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
Kicillof busca consolidar una ventaja en la Tercera y juntó a intendentes
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Aplican más torniquetes a bancos para que no se les escape el dólar
Santilli vino a La Plata a hacer campaña pero no estuvo Adorni
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
Los números de la suerte del sábado 30 de Agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Cuenta DNI y último día de descuentos en supermercados: ¿cuál aplica en La Plata?
Imagen que alerta: propone pasos peatonales 3D en una esquina céntrica
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
HOY
Danza
Ballet del Teatro Argentino.- A las 20 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentarán nuevas funciones de “Vivaldi X 4” (Vivaldi-Cervera), “Adagietto” (Mahler-Araiz) y “Bolero” (Ravel-Simone). Entrada gratuita con reserva online.
Música
Mariano Meneghini Hot Fives.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal 4 entre 462 y 464, se presenta laformación integrada por Mariano Meneghini, Diego Gómez, Andrés Martínez, Guimo Migoya y Néstor Gómez, que revive el espíritu vibrante del jazz tradicional en un viaje sonoro lleno de swing, energía y elegancia.
33° Encuentro Coral Platense.- A las 20 en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, 24 y 66, actuarán el Coro Juvenil de la UNLP (dir. Fernando Tomé), Coro del Colegio de Médicos Distrito I (dir.Vanina Rivarola), Coro Neshamá del CLIBMN (dir. Emiliano Navazo), y Agrupación Coral Atardecer (dir. Iván Lerchundi).
Jazz con Mariano Meneghini y amigos.- A las 20 en el Teatro de Cámara de City Bell, Diagonal 4 entre 462 y 464.
Fogón Folclore.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, recorrido por un repertorio tradicional.
La Ombú y La Bomba del Ghetto.- A las 21 en 49 entre 4 y 5.
Cine
Un juego propio.- A las 18.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Julia Martínez Heimann y Natalia Laclau.
Diabólica Tentación.- A las 20.30 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Karyn Kusama en el marco de la Misa Noctura.
Teatro
Pandora, variedades escénicas.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, producido por la Cooperativa Hereje.
Hasta que la muerte nos una.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37.
A contrapelo.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi 67, con dramaturgia y dirección de Analia Aristegui.
Lo que no se dice.- A las 19.30 y a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19.
Bye Bye.- A las 21 en la Sala Armando Discépolo,12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).
Unos pocos globos dorados.- A las 20 en el Centro de Artes de la UNLP, 48 entre 6 y 7, con dramaturgia y dirección de Victoria Hernández. Entrada libre y gratuita.
Las Olas (des)conociendo a Coriolano(estreno).- A las 19 en el Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Claudio Cogo.
Fakeland SA.- A las 21 en el Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Alejandro Santucci.
La Leona.- A las 21 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.
Te pido mil disculpas.- A las 21 en 43 entre 7 y 8, stand up con Ceci Hace y Nahuel Ivorra.
Nuestro romance.- A las 20 en el 58 entre 10 y 11.
No me olvides.- A las 21 en La Nonna, 47 esquina 3, con Arnaldo André y Silvia Pérez.
Don Juan, el sueño diurno de Lacan.- A las 21 en Dynamo, 17 y 68.
Nena cruzando la ruta.- A las 21 en el Teatro La Lechuza, 10 y 58, con dramaturgia y dirección de César Genovesi.
Infantil
Alicia en el país de las Maravillas.- A las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral Artex100pre con dirección de Nico Alonso.
Mañana
Danza
Ballet del Teatro Argentino.- A las 17 en el Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, se presentarán nuevas funciones de “Vivaldi X 4” (Vivaldi-Cervera), “Adagietto” (Mahler-Araiz) y “Bolero” (Ravel-Simone). Entrada gratuita con reserva online.
Música
Cuarteto de la UNNOBA.- A las 18 en la Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, se presenta el cuarteto integrado por Federico Moujan y Pablo Labanda, violines; Ricardo Bugallo, viola y Verónica Almerares, violoncello, quienes interpretarán el Cuarteto en re menor, op. 76, Erdödi, n° 2, “Quintas” de Joseph Haydn y el Capriccio para cuarteto de cuerdas en mi menor, op. 81 n° 3 de Felix Mendelssohn. En la segunda parte con el músico invitado, Christian Cocchiararo, en oboe, presentarán de Eduardo Rovira la Sonata para oboe y cuarteto de cuerdas op. 26 n° 1, (estreno) y “Solo en la multitud”. Entrada libre y gratuita.
Ciclo de órgano.- A las 17 en la Catedral, 14 entre 51 y 53, se presentan David Acevedo, Ezequiel Acuña y Fabiano Fhilo (Organistas) y Maitena Andrade (Soprano).
Orozco & Barrientos.- A las 21 en 49 entre 4 y 5.
Cine
Adiós a las Lilas.- A las 18 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Hugo Curletto.
Gatica, el Mono.- A las 20 en el Cine Select del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, de Leonardo Favio. Se proyecta en 35mm, gratis.
El amo del jardín.- A las 18 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Fernando Krapp.
Boletín interno.- A las 20 en el Cine Eco Select del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de Meri Franco Mao en el marco del Ciclo Proyecciones Terrestres.
Teatro
Bye Bye.- A las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63, con dirección de Diego Rinaldi. Entrada libre y gratuita (se retira 1 hora antes por boletería).
Con el cuchillo entre los dientes.- A las 19 en El Obrero, 13 y 71, con dirección de Diego de Miguel.
Jornada TPP (teatro a precios populares).- A las 18 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, actrices y actores dirigiendo a colegas por primera vez.
La conversación infinita.- A las 20 en 10 entre 46 y 47, charlan Alejandro Dolina y Darío Sztajnszrajber.
Sex 2025.- A las 20.30 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53.
El Principio de Arquímedes.- A las 18.30 en el Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia de Josep María Miró y dirección de Sara Mon.
Infantil
Viajando al Mundo de los Cuentos.- A las 16 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. ENtrada libre y gratuita (se retira una hora antes por boletería).
Los tres chanchitos.- A las 15 en La Nonna, 47 esquina 3, clásico con dirección de Leo Ringer.
Caperucita Roja.- A las 16.30 en La Nonna, 47 esquina 3, clásico de Leo Ringer.
Mañana a las 20 en Guajira, 49 entre 5 y 6, vuelve el consolidado dúo que dialoga en el escenario entre el folclore y el rock.
Los músicos regresan a La Plata para ofrecer un show que tendrá a La Ferni como invitada. Entradas por Alpogo.
