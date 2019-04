Denuncian que La Plata pierde 1.000 empleos calificados por “falta de política industrial”

Un informe indica que el 60% de quienes trabajan en el parque industrial I no son platenses. Y que el parque II ni siquiera está habilitado

| Publicado en Edición Impresa

La entrada al Parque industrial II, que aún no se encuentra habilitado y tiene solamente cuatro empresas

Un informe elaborado por el Instituto de Políticas Públicas y Gobierno “Integrar Buenos Aires” sobre “Mercado laboral y política industrial en La Plata” asegura que la Ciudad está perdiendo, como mínimo, unos 1.000 puestos de trabajo cualificados por el “abandono” de los parques industriales I y II.

En la Comuna apuntaron a la herencia de las anteriores gestiones y aseguraron que “ahora hay un Estado presente” que “trabaja para generar trabajo genuino”.

El estudio, que incluyó un trabajo de campo y también estadístico, denuncia “la ausencia de políticas públicas municipales en los parques industriales platenses”.

Realza que “de los 150 parques industriales que tiene la provincia de Buenos Aires, la Ciudad cuenta sólo con uno donde hay 15 empresas funcionando”. Pero subraya que el 60% de sus 800 trabajadores “no son platenses, sino que vienen de otros distritos cuya accesibilidad es más clara y sencilla. Estamos hablando de 480 vecinos que podrían tener un empleo formal”.

“Es muy difícil llegar en transporte público. Y después de las 18, imposible volverse. Es mucho más fácil acceder desde Berazategui, por poner un solo ejemplo”, explicó Julia Galizzi, una de las autoras del trabajo.

En el parque industrial I, ubicado en 520 y Ruta 2, en Abasto, “a la mayoría de las empresas les caducaron los beneficios impositivos que supieron tener. Si a ello se le suma la crisis, que un empresario graficó diciendo que antes entraban 20 camiones por día y hoy lo hacen 10, se genera un escenario más cercano a la destrucción que a la creación de empleo”, puntualizaron Hernán Boccia y Luciano Sanguinetti, los otros autores del informe.

“El parque industrial II, situado en el kilómetro 50 de la Ruta 2, de parque industrial sólo tiene el nombre”, dice el trabajo, para indicar que “para fines del año 2014 se estimaba que en el predio tenía que haber 20 empresas funcionando”, pero que “hoy existe el 20% de lo estimado, es decir, apenas cuatro”.

“El principal problema de estas empresas es que están operando en este predio con las mismas condiciones que tendrían en 8 y 48”, compararon los autores del estudio. Y explicaron: “Es que el parque industrial II no se encuentra habilitado como tal”, enfatizaron.

Carlos Casares, con apenas 24 mil pobladores, en su parque industrial tiene 27 empresas

“Eso significa que (las empresas) operan sin poder acceder a los beneficios que la Provincia tiene en relación a la promoción industrial y a exenciones. Y lo mismo sucede con los beneficios por parte del Municipio. Por otro lado, el parque II está vendido en un 40% de su superficie, pero las firmas no desembarcan. ¿Por que? Al no contar con habilitación y sus respectivos beneficios no tienen incentivos para hacerlo. Entonces se van a otras ciudades. Allí, los platenses nos estamos perdiendo unos 500 puestos de trabajo cualificados”, redondearon.

Respecto de la fuga a otros partidos, el informe compara algunas situaciones. “Berazategui, con la mitad de población que La Plata, cuenta con 4 parques industriales con más de 100 empresas radicadas en ellos. Mar del Plata tiene una empresa cada 10.500 habitantes (La Plata, una cada 47 mil). Tandil cuenta con 64 empresas en parques: una cada 2.100 habitantes. Almirante Brown, 100 empresas (una cada 5.900 habitantes). Carlos Casares, con apenas 24 mil pobladores, en su parque industrial tiene 27 empresas”, ejemplificaron.

DESDE EL MUNICIPIO

En la Municipalidad dijeron que “en el inicio de la gestión, en diciembre de 2015, los polos industriales de Abasto se encontraban en estado de desidia y abandono debido a la falta de organización, planificación, e incluso habilitación”.

El secretario de Producción, Rogelio Blesa, remarcó que “hacía más de 20 años que no existía una política industrial en la Ciudad”. “En el caso del parque industrial II -detalló-, cuando asumió el intendente Julio Garro existían expedientes paralizados y vencidos desde hacía años para su habilitación como tal. Ante ese panorama, se encaró un plan de ordenamiento administrativo en ambos parques (I y II), concretando trámites iniciados, pero inconclusos, y avanzando con la documentación necesaria para que el polo II pueda obtener la correspondiente habilitación”.

“Empezamos a resolver todos aquellos problemas administrativos -aseguró- para poder dotar al polo industrial de la infraestructura adecuada, que debía tener desde hace 15 ó 20 años”, señaló Blesa, para añadir que “hoy se está avanzando hacia un sistema que responda a las necesidades del sector”.

El funcionario afirmó que “es responsabilidad de un Estado presente el generar la infraestructura necesaria para que estas industrias puedan radicarse y crear empleo genuino”.

“Pensando en un predio que a 30 años cumpla con todas las normas de desarrollos sustentables que hoy se requieren a nivel mundial, el Municipio avanzó en un trabajo articulado con Producción de la Provincia, la Autoridad del Agua y el Organismo Provincial de Desarrollo, a fin de generar todas las prefactibilidades y habilitaciones correspondientes”, anticipó.