Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
23 de Agosto de 2025 | 14:48

Escuchar esta nota

En la mañana de este sábado se registró un violento accidente en la Ruta Nacional 5 en el partido de Pehuajó, en el tramo comprendido entre Francisco Madero y Juan José Paso, que dejó como saldo tres personas fallecidas y una mujer internada en grave estado. La tragedia se repitió así en una ruta donde se llevan a cabo continuas protestas por el mal estado de su infraestructura.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de esta mañana en el kilómetro 389,5 de la autovía, en jurisdicción de Francisco Madero. De acuerdo al parte policial, estuvieron involucrados un Fiat Argo en el que viajaba una familia de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y un camión Fiat Iveco cuyo conductor, de 29 años, es oriundo de Saladillo.

Familia destrozada

Por causas que se investigan, ambos vehículos impactaron entre sí. El automóvil quedó completamente destruido y murieron tres de sus ocupantes: el padre de la familia, un hombre de 40 años, y dos hijos menores de edad. La madre, una mujer de 35 años, fue trasladada al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu de Pehuajó con heridas graves. En tanto, el camión se incendió por completo, aunque el chofer resultó ileso.

Según cuenta Noticias de Pehuajó, el conductor fue rescatado de las llamas por un ex bombero voluntario y actual trabajador de la Cooperativa Eléctrica local. Se trata de Cristian Fornes, quien fue testigo del siniestro cuando circulaba por la ruta.

Fornes detuvo su auto y procedió a la extracción del camionero, para luego intervenir en el rescate de la mujer que sobrevivió en el automóvil.

LE PUEDE INTERESAR

Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"

LE PUEDE INTERESAR

Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros

“Triple homicidio y lesiones graves culposas”

En el lugar del accidente actuó personal de Policía de Seguridad Vial, Policía Científica de Pehuajó y el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, procediéndose al secuestro de los rodados para fines periciales.

El camionero quedó investigado por “triple homicidio y lesiones graves culposas”. Interviene en el caso la UFI 8 de Pehuajó, a cargo de Pablo Schestrom.

La 5, una ruta complicada

Desde hace muchos, vecinos de las localidades por las que cruza la ruta, como Bragado, Chivilcoy, Suipacha, Mercedes, 9 de Julio, e incluso ciudades pampeanas como Catriló y Lonquimay, reclaman la extensión de la autovía.

Las quejas, motivadas por los continuos accidentes, mencionan la infraestructura obsoleta, el escaso mantenimiento (pavimento, iluminación, señalización), y el inmenso caudal vehicular.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV

Fuerte repercusión internacional por el escándalo de las presuntas coimas en Discapacidad: "Mani pulite a la argentina"

Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV

Marcos Rojo contó porqué no regresó al Pincha

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Los Pumas van por la revancha ante All Blacks

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
+ Leidas

Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV

Jubilados bonaerenses: aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

El Gobierno en la mira: avanza la causa por defraudación

“Che Milei... ¿Te acordás de la Causa Vialidad”

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV

Marcos Rojo contó porqué no regresó al Pincha

Un escándalo que golpea el corazón del poder mileísta e impacta fuerte en la campaña
Últimas noticias de Policiales

Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"

Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros

La Plata: fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V

VIDEO. Roba ruedas atacaron nuevamente en Tolosa
La Ciudad
Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza
Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy
Vecinos de Etcheverry denunciaron calles intransitables tras las lluvias
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Deportes
Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV
La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas
Clásico rosarino y San Lorenzo ante Instituto
Con polémica, Tigre logró una agónica igualdad
Información General
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país
Usan IA para detectar el cáncer de mama
Se vuelve a instalar el debate por el huso horario
Los números de la suerte del sábado 23 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
La salud de El Polaco: grabó un video desde el hospital y contó detalles
La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
“Está re loco, ayúdenlo”: Flor Vigna no perdona a Luciano Castro
Maxi López bancó Wanda y apuntó contra Mauro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla