La salud de El Polaco: grabó un video desde el hospital y contó detalles

El cantante de cumbia Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk confirmó que está internado , aunque desmintió las versiones de un forúnculo en el glúteo y explicó que atraviesa una infección urinaria, no obstante, buscó llevar tranquilidad a sus seguidores.

Con un corto realizado en la Clínica La Trinidad, el músico se mostró cuando salía de bañarse, aún con el catéter colocado y mientras se peinaba frente al espejo, envuelto en una toalla por debajo de la cadera: “Estoy internado por una infección urinaria que si Dios quiere, mañana salgo”.

“Bueno viejo, acá estamos, a punto caramelo, ya casi por terminar todo y salimos a la cancha”, explicó con gracia el músico. La anticipación de la fecha se relaciona con que brevemente deberá asistir al viaje de egresados de su hija mayor, Sol, como padre acompañante de los 33 estudiantes.

“Tranquilos que está todo bien. Gracias por tantos mensajes cariñosos. Hay gente que se acuerda de vos cuando estás mal, no sé si es bueno o malo, me da un poquito de bronca, pero no importa, los quiero igual”, concluyó en el clip

“El Polaco” contó el 1 de julio pasado que los compañeros de la hija de Karina “La Princesita”, fueron quienes lo pusieron al frente de la celebración. Ésto llegó justo después de un sensual ida y vuelta con la modelo Ingrid Grudke.