Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

La salud de El Polaco: grabó un video desde el hospital y contó detalles

La salud de El Polaco: grabó un video desde el hospital y contó detalles
23 de Agosto de 2025 | 14:31

El cantante de cumbia Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk confirmó que está internado, aunque desmintió las versiones de un forúnculo en el glúteo y explicó que atraviesa una infección urinaria, no obstante, buscó llevar tranquilidad a sus seguidores.

Con un corto realizado en la Clínica La Trinidad, el músico se mostró cuando salía de bañarse, aún con el catéter colocado y mientras se peinaba frente al espejo, envuelto en una toalla por debajo de la cadera: “Estoy internado por una infección urinaria que si Dios quiere, mañana salgo”.

“Bueno viejo, acá estamos, a punto caramelo, ya casi por terminar todo y salimos a la cancha”, explicó con gracia el músico. La anticipación de la fecha se relaciona con que brevemente deberá asistir al viaje de egresados de su hija mayor, Sol, como padre acompañante de los 33 estudiantes.

“Tranquilos que está todo bien. Gracias por tantos mensajes cariñosos. Hay gente que se acuerda de vos cuando estás mal, no sé si es bueno o malo, me da un poquito de bronca, pero no importa, los quiero igual”, concluyó en el clip

“El Polaco” contó el 1 de julio pasado que los compañeros de la hija de Karina “La Princesita”, fueron quienes lo pusieron al frente de la celebración. Ésto llegó justo después de un sensual ida y vuelta con la modelo Ingrid Grudke.

 

LE PUEDE INTERESAR

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
@elpolacooficial

😌

♬ sonido original - elpolaco

 

 

@elpolacooficial

Buen día….

♬ sonido original - elpolaco
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Polaco fue internado de urgencia y se pierde el viaje de egresados de su hija: cómo está su salud

Guía de cines

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV

Fuerte repercusión internacional por el escándalo de las presuntas coimas en Discapacidad: "Mani pulite a la argentina"

Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV

Marcos Rojo contó porqué no regresó al Pincha

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Los Pumas van por la revancha ante All Blacks

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
+ Leidas

Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

Aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes

El Gobierno en la mira: avanza la causa por defraudación

“Che Milei... ¿Te acordás de la Causa Vialidad”

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV

Marcos Rojo contó porqué no regresó al Pincha

Un escándalo que golpea el corazón del poder mileísta e impacta fuerte en la campaña
Últimas noticias de Espectáculos

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks

“Está re loco, ayúdenlo”: Flor Vigna no perdona a Luciano Castro

Maxi López bancó Wanda y apuntó contra Mauro
La Ciudad
Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza
Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy
Vecinos de Etcheverry denunciaron calles intransitables tras las lluvias
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Deportes
Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV
La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas
Clásico rosarino y San Lorenzo ante Instituto
Con polémica, Tigre logró una agónica igualdad
Policiales
Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"
Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros
La Plata: fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
VIDEO. Roba ruedas atacaron nuevamente en Tolosa
"El fentanilo dio mal": los "explosivos" chats de los empleados de los laboratorios investigados por las 96 muertes
Información General
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país
Usan IA para detectar el cáncer de mama
Se vuelve a instalar el debate por el huso horario
Los números de la suerte del sábado 23 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla