En medio de la extrema tensión que se sigue viviendo en inmediaciones de Meridiano V por el operativo policial contra el desalojo de los manteros, un hombre se subió al puente peatonal e intentó arrojarse al vació sobre la avenida 72 y 17. En el lugar, agentes policiales de la Comisaría Quinta evitaron una verdadera tragedia.

En declaraciones vecinales que accedió en exclusiva EL DIA, contaron: "Un hombre se subió al puente peatonal de la zona e intentó arrojarse de allí. Se quiso tirar adelante del micro, la policía evitó que tome la drástica decisión".

Si bien al principio se pensaba que era un mantero que se encontraba en la protesta, las fuentes policiales confirmaron a este medio que la persona era un hombre mayor de 22 años que estaba a punta de cometer el hecho.

"Esto sucedió en el puente peatonal de 72 de la mano descendente. Era una persona de 22 años que tuvo problemas con su pareja y había querido tomar esa decisión. Los agentes de la Comisaría Quinta lograron evitar la tragedia", confirmaron las fuentes policiales a este medio.

Por último, en la caratula se tituló "Tentativa de Suicidio", donde intervino la UFI Nº 5 en Turno.