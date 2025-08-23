De Miami a un campo bonaerense: la boda de Tini y De Paul va tomando color

La Plata: fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul ya trabajan en los preparativos de lo que muchos anticipan como “la boda del año”. La pareja, que se comprometió en julio durante una escapada romántica por Marruecos, definió que la ceremonia será en la Argentina, a pesar de los rumores que la ubicaban en Miami.
En el programa LAM, la panelista Cande Mazzone dio detalles sobre la fecha elegida: “Se van a casar en diciembre, se quieren casar en Argentina. La idea sería para la segunda quincena de diciembre antes de las fiestas. A mí me dicen los días entre el 16 y el 20, me la jugaría por el 18”, afirmó.
El escenario seleccionado sería El Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, un complejo que en los últimos años se consolidó como una de las locaciones más exclusivas para eventos en Buenos Aires. Allí también se casaron Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y Ricky Montaner con Stefi Roitman. Según dicen, el lugar no sería un detalle menor: habría sido testigo de la reconciliación de la pareja.
“Les gusta mucho a los dos, puede existir esta posibilidad de hacer algo en el exterior también, los dos son argentinos, tienen mucha familia acá, son muy familieros ambos y me dicen que sería el lugar elegido para casarse en Exaltación de la Cruz”, agregó Mazzone.
Aunque creció en San Isidro, donde todavía vive su familia, Tini Stoessel nació en la Ciudad de Buenos Aires en 1997, mientras que Rodrigo de Paul es oriundo de Sarandí, partido de Avellaneda, donde llegó al mundo en 1994.
El escenario elegido
El Dok Haras, propiedad de Diego Lerner, nació como criadero de caballos árabes y, tras casi una década de trabajos, se transformó en un centro de convenciones único. Inaugurado en 2018, se encuentra en el kilómetro 171,5 de la Ruta 6, rodeado de parques y con una infraestructura pensada al detalle.
El espacio central, conocido como El Picadero, conserva la arquitectura original y puede recibir hasta 700 invitados sentados. Además, el predio cuenta con pabellones temáticos, una cava subterránea con más de tres mil botellas, una capilla para ceremonias religiosas y casas de huéspedes para la preparación de los novios.
Con estas características, sumadas a la intimidad que ofrece la zona de Exaltación de la Cruz, el lugar se consolidó en pocos años como uno de los favoritos de las celebridades que buscan celebrar su boda en Buenos Aires.
