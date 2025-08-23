Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

La bronca de la madre del platense Ian Moche por las presuntas coimas en discapacidad

Cuestionó la falta de empatía del Gobierno. Dijo que “esto es inhumano y despreciable”. Advirtió que lo que se está difundiendo “es apenas la punta del iceberg”

La bronca de la madre del platense Ian Moche por las presuntas coimas en discapacidad
23 de Agosto de 2025 | 19:46

Escuchar esta nota

La madre de Ian Moche, el joven activista por el autismo de La Plata, salió al cruce del escándalo desatado por los audios que exponen presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Con un mensaje cargado de bronca, Marlene Spesso exigió que la Justicia avance en la investigación que salpica a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Es tan inhumano y despreciable… es despreciable”, resumió en diálogo con la prensa, convencida de que el actual Gobierno “no empatiza con el otro y pone bajo sospecha a las personas con discapacidad como si estuvieran mintiendo”.

Spesso relató situaciones que, según dijo, grafican la crudeza de los controles oficiales. “En las auditorías le han pedido a personas en silla de ruedas que se paren. Le sacaron la pensión a una nena electrodependiente por no presentarse a la auditoría, cuando debería haber ido una asistente social a su domicilio”, denunció.

Para la madre del joven platense, detrás de los audios de Spagnuolo y el entramado de supuestos sobornos “hay algo más”. “Lo voy a decir muy diplomáticamente: creo que esto es apenas la punta del iceberg, como el famoso dicho de ‘roban para la corona’. Hay mucho para investigar”, advirtió.

Un enfrentamiento que viene de lejos

La familia de Ian Moche mantiene un fuerte enfrentamiento con el oficialismo. En 2024, el propio presidente Javier Milei lo había acusado en redes sociales de formar parte del “lado de los kukas”, tras difundirse imágenes de encuentros previos con Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Esa publicación derivó en una denuncia judicial contra el mandatario y en una ola de acoso hacia Ian: recibió mensajes de odio y la difusión de su domicilio y el de su escuela por parte de cuentas afines al Gobierno.

El conflicto, sin embargo, se remonta aún más atrás. En una reunión celebrada en marzo de 2024, el entonces titular de Discapacidad, Diego Spagnuolo —hoy señalado en los audios filtrados— le había asegurado a Spesso que “no era responsabilidad del Estado hacerse cargo de un joven con discapacidad”.

 

