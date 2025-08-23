Manteros del Parque Saavedra fueron relocalizados en el Paseo de Compras de Villa Elvira

Desde hoy, La Plata cuenta con un nuevo espacio comercial en Villa Elvira que alberga a quienes ejercían la venta irregular en el Parque Saavedra.

Se trata el Paseo de Compras del Sur II, un predio ubicado en 96 y 117 que cuenta con estacionamiento, gazebos con propuestas comerciales, alternativas culturales y un sector gastronómico. Este lugar busca ofrecer mejores condiciones laborales y una nueva experiencia de compra a los vecinos de la ciudad.

El espacio, que comenzó a funcionar desde hoy y permanecerá abierto los días jueves, sábados, domingos y feriados de 11:00 a 18:00, fue bendecido durante su primera jornada por el cura de Villa Elvira, Juanjo Olivetto.

Cabe destacar que esta iniciativa permitió que los manteros del Parque Saavedra tengan un lugar para desarrollar su actividad en el marco de la normativa vigente; en tanto que favorecerá al barrio de Villa Montoro en su desarrollo económico y social.

La propuesta alcanzó a personas que se registraron en el Censo General de Vendedores/as del Parque Saavedra e incluyó dos alternativas: la capacitación en oficios y la relocalización en paseos de compras.

"Es un sueño de todos los que estamos acá en el Paseo del Sur II, que no teníamos un puesto fijo y hoy lo tenemos", expresaron los vendedores, y agregaron: "Vendíamos en Parque Saavedra y despacio nos estamos acomodando, aprovechando esta oportunidad que se da en un espacio más cómodo, más prolijo y la verdad es que da gusto", indicaron los feriantes.

Además, agregaron que "hoy es el inicio de nuestro negocio formal, ahora nos sentimos más tranquilos. Estamos re bien acá en comparación: tenemos techo, pisos, baños; toda la gente que está ingresando al predio es porque tienen el deseo de progresar".