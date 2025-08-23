Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy

Se trata de Irka Nimirowskyj. La celebración por los 101 años de la Asociación Ucraniana de Cultura Prosvita finalmente se llevará a cabo el próximo sábado 30 de agosto

Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy
23 de Agosto de 2025 | 12:03

Escuchar esta nota

La colectividad ucraniana de Berisso informó que reprograma para el sábado 30 de agosto la fiesta prevista para hoy por el 101 aniversario de la Asociación Ucraniana de Cultura Prosvita. El motivo, confiaron a EL DIA, es por el fallecimiento Irene -"Irka"- Nimirowskyj, integrante de la comunidad, por lo tanto el evento tendrá lugar la próxima semana.

"Con mucha tristeza hoy nos toca despedir a una socia Irene Nimirowskyj, para nosotros Irka,  que con sus canciones alegraba cada uno de nuestros encuentros", informaron.

"Pianista, integrante de la orquesta estable de nuestra filial,  cantante, profesora de baile, delegada de lujo en la Asociación de Entidades Extranjeras, integrante de comisión directiva, presidenta  y hasta febrero de este año vicepresidenta", destacaron sobre el preponderante rol que ocupaba en la colectividad y en la ciudad.

"Quedarán en nuestras memorias los más lindos recuerdos de momentos compartidos en nuestra querida Prosvita a la que tanto quería", enfatizaron.

Asimismo, la colectividad expresó "condolencias a sus hijos Virginia y Pablo Tittonel, sus nietos y demás deudos". "Memoria Eterna para ella", rezaron.

Entidad histórica

La Asociación Ucraniana de la Cultura Prosvita se encuentra en la cuenta regresiva para una doble celebración que combina historia, identidad y cultura. El próximo 31 de agosto se cumplirán 101 años de la fundación de la sociedad.

LE PUEDE INTERESAR

Vecinos de Etcheverry denunciaron calles intransitables tras las lluvias

LE PUEDE INTERESAR

Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

En diálogo con EL DIA, la presidenta de la colectividad, Ulana Witoszinski, adelantó que la jornada contará con un variado programa artístico y cultural pensado para toda la familia. 

“Ese día actuarán el conjunto infantil y juvenil Zirka, y los alumnos de la escuela de idioma ofrecerán una obra de teatro junto con canciones y poesías tradicionales”, detalló.

Como es tradición, también se coronará a los representantes culturales infantil y juvenil, un momento simbólico que cada año renueva el compromiso de las nuevas generaciones con las raíces de la comunidad.

El festejo llega en la previa de la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante, que este año se desarrollará entre el 4 y el 29 de septiembre y que tendrá, una vez más, a la colectividad ucraniana como una de sus protagonistas. 

“Como años anteriores vamos a participar con distintas expresiones de nuestra cultura: música, bailes, trajes típicos y comidas tradicionales”, adelantó Ulana, quien además invitó a vecinos y visitantes de toda la Región a acercarse para conocer de primera mano el arte, la historia y la gastronomía que forman parte del acervo cultural del país de origen de su familia.

TRASPASA GENERACIONES

La colectividad ucraniana de Berisso ha encontrado en la educación cultural el camino para que sus raíces sigan vivas. Incluso, entre los más jóvenes. Aunque muchos de ellos son cuarta o quinta generación nacida en Argentina, participan con entusiasmo de las actividades que la institución organiza para transmitir su legado. 
Entre bordados, melodías tradicionales y relatos familiares, los chicos aprenden a reconocerse como herederos de una historia que comenzó hace más de un siglo, cuando los primeros inmigrantes llegaron a estas tierras en busca de un futuro mejor.

Para Witoszinski, la clave está en la constancia: “A lo largo de estos 101 años mantenemos las tradiciones a través de las actividades culturales en nuestra entidad, los sábados de 13.30 a 17, donde los chicos tienen danzas, participan de la escuela de idioma y también de las actividades que propone la Asociación Juvenil Ucrania CYM, donde aprenden sobre nuestra historia, geografía y costumbres de nuestros ancestros”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV

Fuerte repercusión internacional por el escándalo de las presuntas coimas en Discapacidad: "Mani pulite a la argentina"

Va por un festejo postergado en San Juan

Marcos Rojo contó porqué no regresó al Pincha

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Los Pumas van por la revancha ante All Blacks

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
+ Leidas

Va por un festejo postergado en San Juan

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

Aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes

El Gobierno en la mira: avanza la causa por defraudación

“Che Milei... ¿Te acordás de la Causa Vialidad”

Marcos Rojo contó porqué no regresó al Pincha

Coronato será candidato a presidente en Gimnasia

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
Últimas noticias de La Ciudad

Vecinos de Etcheverry denunciaron calles intransitables tras las lluvias

Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA

Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo
Deportes
La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
Va por un festejo postergado en San Juan
Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas
Clásico rosarino y San Lorenzo ante Instituto
Con polémica, Tigre logró una agónica igualdad
Policiales
Fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
VIDEO. Roba ruedas atacaron nuevamente en Tolosa
"El fentanilo dio mal": los "explosivos" chats de los empleados de los laboratorios investigados por las 96 muertes
Furfaro ratificó su defensa: se desligó de la tragedia, pero está complicado
Lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento
Espectáculos
La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
“Está re loco, ayúdenlo”: Flor Vigna no perdona a Luciano Castro
Maxi López bancó Wanda y apuntó contra Mauro
Tini y De Paul camino al altar, ¿cuándo se casan?
Información General
Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país
Usan IA para detectar el cáncer de mama
Se vuelve a instalar el debate por el huso horario
Los números de la suerte del sábado 23 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Estudiantes en crisis: 6 de cada 10 adolescentes de 15 años sienten que su situación económica limita sus planes a futuro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla