Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy

La colectividad ucraniana de Berisso informó que reprograma para el sábado 30 de agosto la fiesta prevista para hoy por el 101 aniversario de la Asociación Ucraniana de Cultura Prosvita. El motivo, confiaron a EL DIA, es por el fallecimiento Irene -"Irka"- Nimirowskyj, integrante de la comunidad, por lo tanto el evento tendrá lugar la próxima semana.

"Con mucha tristeza hoy nos toca despedir a una socia Irene Nimirowskyj, para nosotros Irka, que con sus canciones alegraba cada uno de nuestros encuentros", informaron.

"Pianista, integrante de la orquesta estable de nuestra filial, cantante, profesora de baile, delegada de lujo en la Asociación de Entidades Extranjeras, integrante de comisión directiva, presidenta y hasta febrero de este año vicepresidenta", destacaron sobre el preponderante rol que ocupaba en la colectividad y en la ciudad.

"Quedarán en nuestras memorias los más lindos recuerdos de momentos compartidos en nuestra querida Prosvita a la que tanto quería", enfatizaron.

Asimismo, la colectividad expresó "condolencias a sus hijos Virginia y Pablo Tittonel, sus nietos y demás deudos". "Memoria Eterna para ella", rezaron.

Entidad histórica

La Asociación Ucraniana de la Cultura Prosvita se encuentra en la cuenta regresiva para una doble celebración que combina historia, identidad y cultura. El próximo 31 de agosto se cumplirán 101 años de la fundación de la sociedad.

En diálogo con EL DIA, la presidenta de la colectividad, Ulana Witoszinski, adelantó que la jornada contará con un variado programa artístico y cultural pensado para toda la familia.

“Ese día actuarán el conjunto infantil y juvenil Zirka, y los alumnos de la escuela de idioma ofrecerán una obra de teatro junto con canciones y poesías tradicionales”, detalló.

Como es tradición, también se coronará a los representantes culturales infantil y juvenil, un momento simbólico que cada año renueva el compromiso de las nuevas generaciones con las raíces de la comunidad.

El festejo llega en la previa de la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante, que este año se desarrollará entre el 4 y el 29 de septiembre y que tendrá, una vez más, a la colectividad ucraniana como una de sus protagonistas.

“Como años anteriores vamos a participar con distintas expresiones de nuestra cultura: música, bailes, trajes típicos y comidas tradicionales”, adelantó Ulana, quien además invitó a vecinos y visitantes de toda la Región a acercarse para conocer de primera mano el arte, la historia y la gastronomía que forman parte del acervo cultural del país de origen de su familia.

TRASPASA GENERACIONES

La colectividad ucraniana de Berisso ha encontrado en la educación cultural el camino para que sus raíces sigan vivas. Incluso, entre los más jóvenes. Aunque muchos de ellos son cuarta o quinta generación nacida en Argentina, participan con entusiasmo de las actividades que la institución organiza para transmitir su legado.

Entre bordados, melodías tradicionales y relatos familiares, los chicos aprenden a reconocerse como herederos de una historia que comenzó hace más de un siglo, cuando los primeros inmigrantes llegaron a estas tierras en busca de un futuro mejor.

Para Witoszinski, la clave está en la constancia: “A lo largo de estos 101 años mantenemos las tradiciones a través de las actividades culturales en nuestra entidad, los sábados de 13.30 a 17, donde los chicos tienen danzas, participan de la escuela de idioma y también de las actividades que propone la Asociación Juvenil Ucrania CYM, donde aprenden sobre nuestra historia, geografía y costumbres de nuestros ancestros”.