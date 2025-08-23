Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"

Momentos de suma tensión vivió una familia de la zona oeste de La Plata, cuando se prendió fuego su casilla y gracias al rápido accionar de los bomberos, lograron evitar que se propague hacia viviendas lindantes. La vivienda afectada sufrió destrucción total.

Todo sucedió este sábado al mediodía, cuando vecinos dieron alerta al 911 por el comienzo de un incendio en una vivienda ubicada en la calle 151 y 78, en la zona de la Megatoma de Los Hornos.

Según fuentes que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que todo empezó por una explosión en una estufa, que luego agarró casi toda la casa y también un vehículo particular que estaba en el predio verde.

"Fue una casilla de 7x4, la destrucción fue total. No hubo heridos y se generó por una estufa", dijeron las fuentes a este medio.

En tanto, al lugar acudieron bomberos del Cuartel Los Hornos, donde tuvieron que sofocar las llamas y además, evitar que se propaguen hacia viviendas lindantes de la zona oeste platense.

Por último, según informaron las fuentes policiales a este medio no se radicó parte policial ya que no hubo heridos de gravedad.