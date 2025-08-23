Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"

Fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
Fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
Milei, junto a Karina en Rosario: evitó hablar de las presuntas coimas y le apuntó a "sodomitas del capital, orcos y kukas"
Un escándalo que golpea el corazón del poder mileísta e impacta fuerte en la campaña
"El fentanilo dio mal": los "explosivos" chats de los empleados de los laboratorios investigados por las 96 muertes
Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza
VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"
Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros
Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡Una buena! Sube el consumo y cae el precio del maple de huevos en La Plata
La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
Sin piedad: motochorros le sacan hasta los remedios para la diabetes a una mujer en La Plata
Las ofertas en El Nene para este fin de semana con 20% de reintegro con Modo
Vecinos de Etcheverry denunciaron calles intransitables tras las lluvias
Cuatro candidatos a concejales de La Plata debatieron sobre varios temas
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Momentos de suma tensión vivió una familia de la zona oeste de La Plata, cuando se prendió fuego su casilla y gracias al rápido accionar de los bomberos, lograron evitar que se propague hacia viviendas lindantes. La vivienda afectada sufrió destrucción total.
Todo sucedió este sábado al mediodía, cuando vecinos dieron alerta al 911 por el comienzo de un incendio en una vivienda ubicada en la calle 151 y 78, en la zona de la Megatoma de Los Hornos.
Según fuentes que accedió en exclusiva EL DIA, contaron que todo empezó por una explosión en una estufa, que luego agarró casi toda la casa y también un vehículo particular que estaba en el predio verde.
"Fue una casilla de 7x4, la destrucción fue total. No hubo heridos y se generó por una estufa", dijeron las fuentes a este medio.
En tanto, al lugar acudieron bomberos del Cuartel Los Hornos, donde tuvieron que sofocar las llamas y además, evitar que se propaguen hacia viviendas lindantes de la zona oeste platense.
LE PUEDE INTERESAR
Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros
Por último, según informaron las fuentes policiales a este medio no se radicó parte policial ya que no hubo heridos de gravedad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí