Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

Horas de profundo dolor se se vivían en la comunidad de la Universidad Nacional de La Plata por la muerte de un docente de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Daniel Giménez. Según se informó, el educador se descompensó durante una asamblea del gremio ADULP en donde se trataban las medidas de fuerza en el marco de la crisis salarial y presupuestaria en el ámbito académico.
"Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro compañero afiliado y profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Daniel Giménez", reportó el gremio a través de sus cuentas oficiales.
"Daniel se descompensó durante la Asamblea en la que se debatía el plan de lucha docente, se indicó.
ADULP indicó que a raíz del deceso "la asamblea fue suspendida y todos los compañeros y compañeras que participábamos estuvimos atentos hasta conocer el desenlace".
"Enviamos un abrazo a sus familiares y personas allegadas", expresó el gremio de los docentes universitarios.
En tanto, a través de las redes sociales, conocidos, allegados y colegas del profesor también manifestaron sus condolencias. "Te fuiste luchando", fue uno de los tantos comentarios.
Por su parte, la facultad de Agronomía comunicó: "Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento del Profesor Daniel Giménez, acaecido durante la tarde de ayer mientras participaba en una asamblea de ADULP".
"Daniel fue un pilar fundamental en nuestra Facultad, conocido por su incansable lucha en pos de mejorar las condiciones laborales de los docentes y por su dedicación a la enseñanza", recordó la unidad académica.
"Su pasión por la docencia lo llevó a destacarse como profesor adjunto de Fisiología Vegetal en nuestra Facultad y a obtener una titularidad como docente en la UNNOBA.
También ocupó cargos importantes, como director del Departamento de Ciencias Biológicas y cómo Consejero Directivo", destacó.
"La comunidad de la Facultad desea expresar su pesar y acompañar en este momento a sus familiares y amigos", concluyó la misiva.
Sus restos serán velados durante el día de hoy en la casa de sepelios Viuda de Boccia e Hijos, SITA en 57 entre 5 y 6; entre las 11 y las 13hs.
