“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": los chats del personal del laboratorio

Una serie de conversaciones entre empleados del laboratorio HLB Pharma y Laboratorio Ramallo SA, involucrados en la producción de fentanilo adulterado que causó 96 muertes, revela prácticas irregulares y peligrosas en la fabricación de medicamentos. Estas comunicaciones, incorporadas a la acusación fiscal, muestran cómo los trabajadores escondieron reactivos vencidos antes de una inspección de la ANMAT, exponiéndolos a condiciones ambientales adversas.

En un intercambio fechado el 8 de marzo de 2025 -publicó Infobae-, uno de los técnicos expresó: “Pudo haber explotado eso tranquilamente”, refiriéndose a los reactivos mal almacenados y expuestos a la intemperie. Esta conversación, acompañada de una fotografía que muestra los productos químicos al aire libre, evidencia el riesgo de explosión debido a la manipulación inadecuada de sustancias peligrosas.

Además de los riesgos químicos, los chats también detallan la falta de mantenimiento en las instalaciones, como la ausencia de pintura y la imposibilidad de producir medicamentos debido a la falta de reactivos. Un mensaje señala: “Escondieron todos los reactivos vencidos así que no tengo para preparar la fase móvil”.

Estas revelaciones subrayan la gravedad de las irregularidades en la producción farmacéutica y la falta de control en los laboratorios involucrados, lo que ha llevado a la detención de diez personas, incluyendo a la familia García Furfaro, directores técnicos y personal de mantenimiento.

Los chats también describen la falta de pintura, la imposibilidad de producir medicamentos porque escondieron drogas (reactivos) vencidas, su exposición al sol y la lluvia, y el riesgo de explosión:

• “Escondieron todos los reactivos vencidos así que no tengo para preparar la fase móvil”.

• “¿Usted sabía que dejaron todos los reactivos afuera abajo de la lluvia?”.

• “Y el sol que estuvo haciendo”.

• “Pudo haber explotado eso tranquilamente”.

• “Y con el agua capaz la mitad de las cosas se echen a perder”.

• “Lo de la pintada no avisaron nada, son de terror...”

• “Pintaron hasta la puerta de control”.

Lo de la pintura era porque se enteraron que llegaría una inspección del INAME y “el piso está descascarado, hay que pintar todo”.

Una vez más, el personal describe la improvisación y falta de previsión para tareas de control ambiental y de insumos, como el ocultamiento de sustancias vencidas y los riesgos derivados de las malas prácticas.