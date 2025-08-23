Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

La Plata | “Tirate o te doy un tiro”: el viaje del horror para un chofer de UBER que levantó pasajeros cerca de la megatoma

La Plata | “Tirate o te doy un tiro”: el viaje del horror para un chofer de UBER que levantó pasajeros cerca de la megatoma

Foto ilustrativa

23 de Agosto de 2025 | 18:18

Escuchar esta nota

Un chofer de UBER vivió una pesadilla en la madrugada de este viernes en La Plata, cuando fue asaltado por dos falsos pasajeros que lo amenazaron con un arma de fuego y lo despojaron de su vehículo y pertenencias.

Como publicó en exclusiva EL DIA, el hecho ocurrió cerca de las 2.40 de la madrugada del viernes sobre la calle 146, entre 68 y 72, cuando la víctima detuvo su auto para recoger a dos supuestos clientes.

La mencionada dirección queda a apenas un puñado de cuadra de la famosa megatoma de Los Hornos. Si bien hay otros territorios hostiles en la Ciudad, el predio usurpado de alrededor de 160 hectáreas entre las calles 76 y 85 y 143 y 152, es sin dudas uno de ellos.

Allí se combinan varios factores que lo hacen un caldo de cultivo para el delito y no puede pasarse por alto que el adolescente abatido vivía en ese lugar.

De un viaje rutinario a una emboscada

El primero en subir fue un hombre de tez morena y ropa oscura, que se sentó en el asiento delantero. Detrás se acomodó el segundo, vestido con indumentaria azul. Apenas iniciado el trayecto, el pasajero trasero sacó un arma de fuego —calibre 32 o 38— y encañonó al conductor mientras lo insultaba y golpeaba en la cabeza.

LE PUEDE INTERESAR

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

LE PUEDE INTERESAR

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó

“¿Estás tomando, consumís drogas?”, le gritó en tono amenazante, al tiempo que lo obligaba a detener el vehículo. En medio del forcejeo, el delincuente lo empujó y le lanzó una advertencia lapidaria: “Tirate o te doy un tiro”.

Temiendo por su vida, el chofer abrió la puerta del Fiat Cronos y se arrojó del auto en movimiento, quedando golpeado sobre el asfalto. Los delincuentes aprovecharon el momento para hacerse con el control del rodado y escapar a toda velocidad en dirección a la calle 72.

El botín y huida

Los asaltantes no solo se llevaron el automóvil, sino también todas las pertenencias del conductor: su celular, tarjetas de crédito y débito, licencia de conducir, DNI, cédula del rodado, además de la rueda de auxilio, el matafuego, herramientas, el estéreo del auto y hasta un par de zapatillas que guardaba en el interior.

El ataque dejó al trabajador sin su herramienta de trabajo y principal fuente de ingresos, además de documentación clave para su vida cotidiana.

La causa quedó caratulada como “robo calificado automotor con arma de fuego” y la principal hipótesis apunta a la modalidad de “pasajeros simulados”, que se repite en distintos barrios de la región y convierte a los choferes de aplicaciones en un blanco vulnerable.

El testimonio del conductor, que logró sobrevivir al brutal episodio, se suma a una lista creciente de casos de violencia contra trabajadores de plataformas de transporte. En este caso, la decisión de arrojarse del vehículo en movimiento fue lo que le salvó la vida.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“Tirate o te doy un tiro”: lo amenazaron con un arma y saltó de su auto en movimiento en La Plata

Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
+ Leidas

Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV

Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza

Jubilados bonaerenses: aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes

Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas

El Gobierno en la mira: avanza la causa por defraudación

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV

“Che Milei... ¿Te acordás de la Causa Vialidad”

Un escándalo que golpea el corazón del poder mileísta e impacta fuerte en la campaña
Últimas noticias de Policiales

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio

Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó

Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"

Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros
La Ciudad
Médicos bonaerenses aceptaron el aumento en paritarias: por categorías, así quedan los salarios de la Salud
Olor nausebundo y trastorno para peatones en barrio Norte por una cloaca tapada
El mapa de cortes y desvíos para los próximos días en La Plata
Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza
Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy
Deportes
Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV
En medio un clima caliente, San Lorenzo le ganó con lo justo a Instituto
La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas
Con polémica, Tigre logró una agónica igualdad
Información General
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
Controladores aéreos: el paro se sintió en todo el país
Usan IA para detectar el cáncer de mama
Se vuelve a instalar el debate por el huso horario
Los números de la suerte del sábado 23 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
De Miami a un campo bonaerense: la boda de Tini y De Paul va tomando color
La salud de El Polaco: grabó un video desde el hospital y contó detalles
La agenda completa para disfrutar este sábado en La Plata
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
“Está re loco, ayúdenlo”: Flor Vigna no perdona a Luciano Castro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla