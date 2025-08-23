La Plata | “Tirate o te doy un tiro”: el viaje del horror para un chofer de UBER que levantó pasajeros cerca de la megatoma

Un chofer de UBER vivió una pesadilla en la madrugada de este viernes en La Plata, cuando fue asaltado por dos falsos pasajeros que lo amenazaron con un arma de fuego y lo despojaron de su vehículo y pertenencias.

Como publicó en exclusiva EL DIA , el hecho ocurrió cerca de las 2.40 de la madrugada del viernes sobre la calle 146, entre 68 y 72, cuando la víctima detuvo su auto para recoger a dos supuestos clientes.

La mencionada dirección queda a apenas un puñado de cuadra de la famosa megatoma de Los Hornos . Si bien hay otros territorios hostiles en la Ciudad, el predio usurpado de alrededor de 160 hectáreas entre las calles 76 y 85 y 143 y 152, es sin dudas uno de ellos.

Allí se combinan varios factores que lo hacen un caldo de cultivo para el delito y no puede pasarse por alto que el adolescente abatido vivía en ese lugar.

De un viaje rutinario a una emboscada

El primero en subir fue un hombre de tez morena y ropa oscura, que se sentó en el asiento delantero. Detrás se acomodó el segundo, vestido con indumentaria azul. Apenas iniciado el trayecto, el pasajero trasero sacó un arma de fuego —calibre 32 o 38— y encañonó al conductor mientras lo insultaba y golpeaba en la cabeza.

“¿Estás tomando, consumís drogas?”, le gritó en tono amenazante, al tiempo que lo obligaba a detener el vehículo. En medio del forcejeo, el delincuente lo empujó y le lanzó una advertencia lapidaria: “Tirate o te doy un tiro”.

Temiendo por su vida, el chofer abrió la puerta del Fiat Cronos y se arrojó del auto en movimiento, quedando golpeado sobre el asfalto. Los delincuentes aprovecharon el momento para hacerse con el control del rodado y escapar a toda velocidad en dirección a la calle 72.

El botín y huida

Los asaltantes no solo se llevaron el automóvil, sino también todas las pertenencias del conductor: su celular, tarjetas de crédito y débito, licencia de conducir, DNI, cédula del rodado, además de la rueda de auxilio, el matafuego, herramientas, el estéreo del auto y hasta un par de zapatillas que guardaba en el interior.

El ataque dejó al trabajador sin su herramienta de trabajo y principal fuente de ingresos, además de documentación clave para su vida cotidiana.

La causa quedó caratulada como “robo calificado automotor con arma de fuego” y la principal hipótesis apunta a la modalidad de “pasajeros simulados”, que se repite en distintos barrios de la región y convierte a los choferes de aplicaciones en un blanco vulnerable.

El testimonio del conductor, que logró sobrevivir al brutal episodio, se suma a una lista creciente de casos de violencia contra trabajadores de plataformas de transporte. En este caso, la decisión de arrojarse del vehículo en movimiento fue lo que le salvó la vida.

