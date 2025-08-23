La Plata | “Tirate o te doy un tiro”: el viaje del horror para un chofer de UBER que levantó pasajeros cerca de la megatoma

“Tirate o te doy un tiro”: el viaje del horror para un chofer que levantó pasajeros cerca de la megatoma en La Plata
“Tirate o te doy un tiro”: el viaje del horror para un chofer que levantó pasajeros cerca de la megatoma en La Plata
Médicos bonaerenses aceptaron el aumento en paritarias: por categorías, así quedan los salarios de la Salud
Gimnasia va por un festejo postergado en San Juan: horario, formaciones y TV
Elecciones bonaerenses: realizaron el simulacro en el centro de cómputos
“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio
La Plata: fuerte operativo policial y tensión por la presencia de manteros en Meridiano V
Profundo dolor: un docente de la UNLP murió durante una asamblea por salarios y medidas de fuerza
VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"
Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
Panorama económico: el mercado argentino se fue otra vez a la banquina
De Miami a un campo bonaerense: la boda de Tini y De Paul va tomando color
La salud de El Polaco: grabó un video desde el hospital y contó detalles
El mapa de cortes y desvíos para los próximos días en La Plata
Incendio arrasó con una casilla en la Megatoma de Los Hornos: "Comenzó por una estufa"
Extrema tensión en La Plata: un hombre intentó arrojarse del puente en medio del fuerte operativo policial por los manteros
Dolor en Berisso: murió histórica integrante de la colectividad ucraniana y postergan el festejo de hoy
Milei, junto a Karina en Rosario: evitó hablar de las presuntas coimas y le apuntó a "sodomitas del capital, orcos y kukas"
Cambio del huso horario en el país: sensación de "jet lag" y otras consecuencias que podría causar
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo
La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
NINI mayorista, una gran experiencia: fin de semana con estas ofertas
Sin piedad: motochorros le sacan hasta los remedios para la diabetes a una mujer en La Plata
Las ofertas en El Nene para este fin de semana con 20% de reintegro con Modo
Millonaria estafa virtual a una jubilada de 84 años en La Plata
Son 18 las listas que competirán en la Provincia en las elecciones de octubre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un chofer de UBER vivió una pesadilla en la madrugada de este viernes en La Plata, cuando fue asaltado por dos falsos pasajeros que lo amenazaron con un arma de fuego y lo despojaron de su vehículo y pertenencias.
Como publicó en exclusiva EL DIA, el hecho ocurrió cerca de las 2.40 de la madrugada del viernes sobre la calle 146, entre 68 y 72, cuando la víctima detuvo su auto para recoger a dos supuestos clientes.
La mencionada dirección queda a apenas un puñado de cuadra de la famosa megatoma de Los Hornos. Si bien hay otros territorios hostiles en la Ciudad, el predio usurpado de alrededor de 160 hectáreas entre las calles 76 y 85 y 143 y 152, es sin dudas uno de ellos.
Allí se combinan varios factores que lo hacen un caldo de cultivo para el delito y no puede pasarse por alto que el adolescente abatido vivía en ese lugar.
De un viaje rutinario a una emboscada
El primero en subir fue un hombre de tez morena y ropa oscura, que se sentó en el asiento delantero. Detrás se acomodó el segundo, vestido con indumentaria azul. Apenas iniciado el trayecto, el pasajero trasero sacó un arma de fuego —calibre 32 o 38— y encañonó al conductor mientras lo insultaba y golpeaba en la cabeza.
LE PUEDE INTERESAR
“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio
LE PUEDE INTERESAR
Otra tragedia en la Ruta 5: choque frontal y tres muertos en Pehuajó
“¿Estás tomando, consumís drogas?”, le gritó en tono amenazante, al tiempo que lo obligaba a detener el vehículo. En medio del forcejeo, el delincuente lo empujó y le lanzó una advertencia lapidaria: “Tirate o te doy un tiro”.
Temiendo por su vida, el chofer abrió la puerta del Fiat Cronos y se arrojó del auto en movimiento, quedando golpeado sobre el asfalto. Los delincuentes aprovecharon el momento para hacerse con el control del rodado y escapar a toda velocidad en dirección a la calle 72.
El botín y huida
Los asaltantes no solo se llevaron el automóvil, sino también todas las pertenencias del conductor: su celular, tarjetas de crédito y débito, licencia de conducir, DNI, cédula del rodado, además de la rueda de auxilio, el matafuego, herramientas, el estéreo del auto y hasta un par de zapatillas que guardaba en el interior.
El ataque dejó al trabajador sin su herramienta de trabajo y principal fuente de ingresos, además de documentación clave para su vida cotidiana.
La causa quedó caratulada como “robo calificado automotor con arma de fuego” y la principal hipótesis apunta a la modalidad de “pasajeros simulados”, que se repite en distintos barrios de la región y convierte a los choferes de aplicaciones en un blanco vulnerable.
El testimonio del conductor, que logró sobrevivir al brutal episodio, se suma a una lista creciente de casos de violencia contra trabajadores de plataformas de transporte. En este caso, la decisión de arrojarse del vehículo en movimiento fue lo que le salvó la vida.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí