Médicos bonaerenses aceptaron el aumento en paritarias: por categorías, así quedan los salarios de la Salud

“El fentanilo pudo haber explotado" y "escondieron reactivos vencidos": más chats del personal del laboratorio
Escuchar esta nota
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) resolvió aceptar la propuesta salarial realizada por la gestión de Axel Kicillof en el marco de las negociaciones paritarias. La decisión se tomó por amplia mayoría en el Congreso Provincial de Delegados y garantiza un nuevo incremento en los haberes de los trabajadores de la salud.
La oferta consiste en un aumento del 5% sobre el salario de julio, a percibirse en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre. Además, se fijó una cláusula de revisión en septiembre y la reapertura de la paritaria en octubre, lo que permitirá volver a discutir los sueldos en función de la inflación.
Nuevos valores de referencia
Con la suba acordada, los salarios quedarán de la siguiente manera:
Profesional ingresante con 36 horas, una guardia y Bonificación por Trayectoria Formativa:
$1.381.723 en agosto y $1.428.639 en octubre.
Profesional de 48 horas, dedicación exclusiva y misma bonificación:
$1.973.343 en agosto y $2.036.459 en octubre.
Residente de primer año con guardias en zona de baja cobertura:
$1.398.294 en agosto y $1.458.504 en octubre.
Desde el gremio destacaron la importancia de la oferta, aunque remarcaron que siguen pendientes reclamos estructurales vinculados a la mejora en las condiciones laborales, la incorporación de más especialidades al régimen de 48 horas con bloqueo de título, la extensión de la Bonificación por Trayectoria Formativa a más residencias y concurrencias, y un mecanismo permanente de pase a planta por concurso.
En este sentido, se acordó la realización de mesas técnicas el 11 de septiembre, donde se avanzará en estos puntos.
El presidente de CICOP, Pablo Maciel, subrayó que el objetivo de los gremios es “mantener el poder adquisitivo de los trabajadores de la salud por encima de la inflación” y avanzar en transformaciones que permitan reducir el pluriempleo.
Con la aceptación de esta propuesta, los médicos bonaerenses aseguran un alivio en sus haberes inmediatos, aunque el debate sobre mejoras de fondo en el sistema de salud continuará en las próximas instancias de negociación.
