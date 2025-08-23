La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV

Milei, junto a Karina en Rosario: evitó hablar de las presuntas coimas y le apuntó a "sodomitas del capital, orcos y kukas"
"El fentanilo dio mal": los "explosivos" chats de los empleados de los laboratorios investigados por las 96 muertes
Son 18 las listas que competirán en la Provincia en las elecciones de octubre
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Los números que salieron hoy sábado en EL DIA
Sábado soleado para disfrutar al aire libre: ¿cómo sigue el tiempo en La Plata?
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡Una buena! Sube el consumo y cae el precio del maple de huevos en La Plata
Sin piedad: motochorros le sacan hasta los remedios para la diabetes a una mujer en La Plata
Las ofertas en El Nene para este fin de semana con 20% de reintegro con Modo
Cuatro candidatos a concejales de La Plata debatieron sobre varios temas
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Actividad económica estancada y consumo con resultados dispares
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Los estudios en energías renovables le apuntan hasta al cordón verde
Actividades: día del lector, danzas, taller creativo, feria, newcom y teatro
Liga Profesional Argentina
14:30 San Lorenzo │ Instituto TNT SPORTS
17:30 Rosario Central │ Newell's ESPN PREMIUM
20:00 San Martín (SJ) │ Gimnasia LP ESPN PREMIUM
20:00 Atlético Tucumán │ Talleres TNT SPORTS
Premier League
08:30 Manchester City │ Tottenham DISNEY + PREMIUM ESPN
11:00 Burnley │ Sunderland DISNEY + PREMIUM
11:00 Brentford │ Aston Villa DISNEY + PREMIUM
11:00 Bournemouth │ Wolverhampton DISNEY + PREMIUM ESPN
13:30 Arsenal │ Leeds DISNEY + PREMIUM ESPN
Bundesliga
10:30 Bayer Leverkusen │ Hoffenheim DISNEY + PREMIUM
10:30 Friburgo │ Ausburgo DISNEY + PREMIUM
10:30 Heidenheim │ Wolfsburgo DISNEY + PREMIUM
10:30 Eintracht Frankfurt │ Werder Bremen DISNEY + PREMIUM
10:30 Union Berlin │ Stuttgart DISNEY + PREMIUM
13:30 St. Pauli │ Borussia Dortmund DISNEY + PREMIUM
Va por un festejo postergado en San Juan
Estudiantes, ahora, piensa en las otras copas
Liga de España
12:00 Mallorca │ Celta de Vigo DISNEY + PREMIUM ESPN 4
14:30 Atletico Madrid │ Elche DSPORTS / DGO
16:30 Levante │ Barcelona DSPORTS / DGO
Ligue 1 de Francia
12:00 Olympique Marsella │ Paris FC DISNEY + PREMIUM
14:00 Niza │ Auxerre DISNEY + PREMIUM
16:05 Lyon │ Metz DISNEY + PREMIUM Primera Nacional
13:00 Arsenal │ Güemes (SdE) TYC SPORTS
15:00 Atlanta │ Ferro TYC SPORTS
15:00 Alvarado │ Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY
17:05 Colón │ Chacarita TYC SPORTS
19:10 Estudiantes (BA) │ Talleres (RE) TYC SPORTS
21:15 Dep. Morón │ Nueva Chicago TYC SPORTS
22:00 Central Norte (S) │ Gimnasia (Mdz) TYC SPORTS PLAY
Serie A
13:30 Genoa │ Lecce DISNEY + PREMIUM
13:30 Sassuolo │ Napoli DISNEY + ESPN 2
15:45 Milan │ Cremonese DISNEY + PREMIUM ESPN 4
15:45 Roma │ Bologna DISNEY + PREMIUM ESPN MLS (Major League Soccer)
20:30 DC United │ Inter Miami APPLE TV
Primera C
12:00 Camioneros │ Lujan DSPORTS / DGO Americup
16:10 Brasil │ Uruguay DSPORTS 2 / DGO
18:40 Estados Unidos │ Bahamas DSPORTS 2 / DGO
21:40 Puerto Rico │ Venezuela DSPORTS 2 / DGO
23:55 Canadá │ Panamá DSPORTS / DGO
Rugby Championship
12:00 Sudáfrica │ Australia DISNEY + PREMIUM ESPN 3
18:10 Los Pumas │ Nueva Zelanda DISNEY + PREMIUM ESPN
Primera B Metropolitana
18:40 Midland │ Real Pilar DSPORTS / DGO
UFC
07:00 Johnny Walker │ Zhang Mingyang DISNEY + PREMIUM
Eredivisie
13:30 PSV │ FC Groningen DISNEY + PREMIUM
Segunda división de España
14:00 Ceuta │ Sp. Gijón DSPORTS / DGO
16:30 Real Zaragoza │ Andorra DSPORTS / DGO
EFL Championship
08:30 Charlton Athletic │ Leicester DISNEY + PREMIUM
16:30 Norwich │ Middlesbrough FOX SPORTS
