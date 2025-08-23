Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado, desbordada: horarios y TV
23 de Agosto de 2025 | 08:32

Liga Profesional Argentina

14:30 San Lorenzo │ Instituto TNT SPORTS
17:30 Rosario Central │ Newell's ESPN PREMIUM
20:00 San Martín (SJ) │ Gimnasia LP ESPN PREMIUM
20:00 Atlético Tucumán │ Talleres TNT SPORTS

Premier League

08:30 Manchester City │ Tottenham DISNEY + PREMIUM ESPN
11:00 Burnley │ Sunderland DISNEY + PREMIUM
11:00 Brentford │ Aston Villa DISNEY + PREMIUM
11:00 Bournemouth │ Wolverhampton DISNEY + PREMIUM ESPN
13:30 Arsenal │ Leeds DISNEY + PREMIUM ESPN

Bundesliga

10:30 Bayer Leverkusen │ Hoffenheim DISNEY + PREMIUM
10:30 Friburgo │ Ausburgo DISNEY + PREMIUM
10:30 Heidenheim │ Wolfsburgo DISNEY + PREMIUM
10:30 Eintracht Frankfurt │ Werder Bremen DISNEY + PREMIUM
10:30 Union Berlin │ Stuttgart DISNEY + PREMIUM
13:30 St. Pauli │ Borussia Dortmund DISNEY + PREMIUM

Liga de España

12:00 Mallorca │ Celta de Vigo DISNEY + PREMIUM ESPN 4 
14:30 Atletico Madrid │ Elche DSPORTS / DGO
16:30 Levante │ Barcelona DSPORTS / DGO

Ligue 1 de Francia

12:00 Olympique Marsella │ Paris FC DISNEY + PREMIUM
14:00 Niza │ Auxerre DISNEY + PREMIUM
16:05 Lyon │ Metz DISNEY + PREMIUM Primera Nacional
13:00 Arsenal │ Güemes (SdE) TYC SPORTS
15:00 Atlanta │ Ferro TYC SPORTS
15:00 Alvarado │ Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY
17:05 Colón │ Chacarita TYC SPORTS
19:10 Estudiantes (BA) │ Talleres (RE) TYC SPORTS
21:15 Dep. Morón │ Nueva Chicago TYC SPORTS
22:00 Central Norte (S) │ Gimnasia (Mdz) TYC SPORTS PLAY

Serie A

13:30 Genoa │ Lecce DISNEY + PREMIUM
13:30 Sassuolo │ Napoli DISNEY + ESPN 2
15:45 Milan │ Cremonese DISNEY + PREMIUM ESPN 4
15:45 Roma │ Bologna DISNEY + PREMIUM ESPN MLS (Major League Soccer)
20:30 DC United │ Inter Miami APPLE TV

Primera C

12:00 Camioneros │ Lujan DSPORTS / DGO Americup
16:10 Brasil │ Uruguay DSPORTS 2 / DGO
18:40 Estados Unidos │ Bahamas DSPORTS 2 / DGO
21:40 Puerto Rico │ Venezuela DSPORTS 2 / DGO
23:55 Canadá │ Panamá DSPORTS / DGO

Rugby Championship

12:00 Sudáfrica │ Australia DISNEY + PREMIUM ESPN 3
18:10 Los Pumas │ Nueva Zelanda DISNEY + PREMIUM ESPN

Primera B Metropolitana

18:40 Midland │ Real Pilar DSPORTS / DGO 

UFC

07:00 Johnny Walker │ Zhang Mingyang DISNEY + PREMIUM 

Eredivisie

13:30 PSV │ FC Groningen DISNEY + PREMIUM

Segunda división de España

14:00 Ceuta │ Sp. Gijón DSPORTS / DGO
16:30 Real Zaragoza │ Andorra DSPORTS / DGO

EFL Championship

08:30 Charlton Athletic │ Leicester DISNEY + PREMIUM
16:30 Norwich │ Middlesbrough FOX SPORTS

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

