No llega el central que Gimnasia precisa para mejorar “sus defensas”

Por lo visto, la intención de Diego Maradona y el equipo de trabajo que encabeza Sebastián Méndez, no es armar el equipo de atrás para adelante. Claro, porque a partir del actual cuadro de situación, con la pretemporada marchando, y la reanudación de la competencia oficial en el horizonte, la línea que más se ha debilitado en el plantel de Gimnasia es la defensa.

La estructura defensiva fue uno de los puntos débiles del Lobo, en las últimas temporadas en general y en la actual en particular, y por eso mismo que en la previa del presente campeonato se buscó a Marco Natanael Torsiglieri para hacerse cargo, como referente, aunque su respuesta estuvo tan alejada de lo imaginado que el ex Vélez, Sporting de Lisboa, FC Metalist de Ucrania, Boca, Morelia de México, Central, Racing y Lanús no sólo perdió la condición de titular, sino que fue invitado a rescindir el contrato.

Algo parecido ocurrió con Janeiler Rivas, el colombiano cuya experiencia en Gimnasia duró un abrir y cerrar de ojos, porque la prueba que significó su debut, contra Defensa y Justicia, en el Bosque, lo condenó. Ni más ni menos, porque esa tarde le bajaron el pulgar, y aunque permaneció en el plantel, en el actual receso también firmó su salida. Otro que llegó para solucionar los problemas defensivos y terminó siendo postergado por quienes, después de una larga serie de ensayos, terminaron jugando contra Central Córdoba de Santiago del Estero en la fecha 16 de la Superliga, última antes de la interrupción de la competencia.

La continuidad de Gabriel Pellegrino como presidente, solicitada por Maradona para quedarse al frente del conjunto Tripero, significó un volver a empezar, que por ahora no termina de clarificar el panorama justamente en lo que tiene que ver con el aspecto defensivo de un equipo que en 18 partidos tendrá que remontar una situación por lo menos delicada en lo que tiene que ver con la permanencia en Primera: siete de la Superliga que los Triperos reanudarán contra Vélez y once en la posterior Copa de la Superliga.

Las rápidas contrataciones de Harrinson Mancilla, Jonathan Agudelo y Matías Pérez García, parecieron dar una señal positiva para el “gran equipo” que Maradona prometió en el festejo de la reelección de Pellegrino. Pero la fiebre compradora se interrumpió, porque fue larga la negociación para asegurar la llegada de un arquero titular, y tras la incorporación de Jorge Broun, nada se ha dejado siquiera trascender por el goleador reclamado por el entrenador y mucho menos en relación al marcador central solicitado para ordenar la última línea de los albiazules.

En las últimas horas, y mientras en teoría se trabaja en el tema, la dirigencia acordó con Maximiliano Coronel (también lo hizo con Eric Ramírez) los términos para actualizar un contrato que tenía en junio próximo su fecha de vencimiento. Con esto, al menos la línea de cuatro (Maximiliano Caire, Maximiliano Coronel, Manuel Guanini y Matías Melluso) dispuesta en el último partido oficial podría repetirse cuando Maradona lo disponga, pero la pregunta es lógica: ¿Alcanzará con esto?

Más allá de estos apellidos, un repaso del plantel que se entrena por estos días en Estancia Chica permite considerar que Gimnasia no dispone por estos días de una cantidad de defensores suficiente como para considerar la idea de un recambio mínimo, en un sector del equipo donde las tarjetas y lesiones son poco menos que moneda corriente.

Información que se dejó filtrar en el transcurso del presente libro de pases, dio por seguro que el jugador marcado por Maradona había sido Matías Nicolás Caruzzo, sin posibilidades en Central, pero la negociación no prosperó y acaba de arreglar su vuelta a Argentinos Juniors, el puntero del campeonato. Paralelamente, se adelantaron supuestos contactos con Paolo Duval Goltz, otro marcador central de larga trayectoria, en este caso prácticamente de lado a lo largo de la gestión de Gustavo Alfaro en el cuadro Xeneize.

Goltz tiene contrato firmado hasta junio con la institución que tiene de presidente a Jorge Ameal y como vice, encargado del fútbol, a Juan Román Riquelme, y mientras se sostenían las preguntas sobre cómo se pondría Gimnasia a la altura de lo que gana el marcador en su actual club, Miguel Ángel Russo, el nuevo técnico boquense, paró un primer equipo en la pretemporada con Goltz como titular.

En el día previsto para el primer ensayo de verano, contra Almirante Brown, este es el cuadro de situación de Gimnasia en lo que tiene que ver con la defensa, un sector a partir del cual, por lo general, se desarrolla la conformación de un equipo que en este caso muy poco se puede adelantar porque, al margen de todo lo referido, los entrenamientos se vienen desarrollando a puertas cerradas en el predio de Abasto.