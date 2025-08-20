Irrumpen a plena luz del día y se llevan una fortuna

Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas
La rutina de un lunes común se quebró en cuestión de segundos en un negocio de Ringuelet por un violento atraco.
Según pudo saber este diario, el hecho ocurrió en 7 y 519.
Eran alrededor de las 18:30 cuando el propietario de un local comercial escuchó un estruendo que lo descolocó: el vidrio de su vehículo estacionado sobre la vereda había explotado.
Cuando intentaba comprender qué estaba pasando, un segundo estallido retumbó por lo que decidió salir.
Al cruzar la entrada, lo vio claramente. Un hombre vestido con un camperón oscuro estaba parado sobre la luneta del rodado.
La escena fue brutal y directa. Desde arriba, el desconocido le gritó con voz firme: “Ándate porque te quemo”. El comerciante retrocedió de inmediato y se refugió en la parte trasera del local junto a su pareja.
Mientras tanto, el delincuente puso manos a la obra. Abrió el baúl del vehículo y se apoderó de dos bolsos y una mochila.
Adentro había dinero en efectivo en grandes cantidades, tanto en pesos como en dólares, resultado de una transacción inmobiliaria realizada horas antes. También cargó una consola de videojuegos con sus dos joysticks y una computadora portátil.
El comerciante alcanzó a ver cómo el asaltante escapaba corriendo hasta una moto de baja cilindrada que lo esperaba en la esquina. Allí lo aguardaba un cómplice, que aceleró de inmediato hacia calle 519 para perderse por calle 8.
La maniobra fue rápida, coordinada y calculada, propia de un golpe que no parecía improvisado.
Los investigadores sospechan que los ladrones contaban con información previa sobre los movimientos de la víctima y el dinero que trasladaba.
Según se informó, la zona cuenta con cámaras de seguridad, pero las privadas del local no registraron el ángulo exacto donde se desarrolló el hecho, lo que limita la reconstrucción de la secuencia. Todo depende ahora de las imágenes que hayan captado los dispositivos instalados en la cuadra.
La causa fue caratulada como robo agravado. El caso expone una vez más la vulnerabilidad de comerciantes y vecinos en toda la denominada Zona Norte en donde, incluso en plena tarde, los vecinos pueden quedar cara a cara con grupos que operan con planificación y un alto grado de violencia.
