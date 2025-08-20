Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer la inflación mayorista de julio 2025, que fue del 2,8% y acumula un 20,9% en los últimos 12 meses. En lo que va del año la suba es del 12,3%.

El aumento mensual es consecuencia de una suba de 2,6% en los “Productos nacionales” y de 5,7% en los “Productos importados” .

El incremento de julio está por encima del IPC (1,9%) y además supera al aumento registrado el mes anterior, cuando el IPIM subió 1,6% con una suba del 1,7% en los productos nacionales y del 1,3% en los productos importados.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,46%), “Sustancias y productos químicos” (0,42%), “Productos refinados del petróleo” (0,42%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,26%) y “Alimentos y bebidas” (0,14%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 3% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 2,8% en los “Productos nacionales” y de 5,8% en los “Productos importados”.

El nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,9% en los “Productos primarios” y de 3% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Julio fue un mes con importantes variaciones en el dólar, que pese a mantenerse dentro de los límites de las bandas tuvo impacto en los precios de los productos.

CONSTRUCCIÓN

El nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba de 1,6% en julio respecto del mes anterior, informó el Indec.

Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 1,5% en “Materiales”, 1,7% en “Mano de obra” y 1,7% en “Gastos generales”.

El apartado “Mano de obra” refleja el acuerdo salarial de la UOCRA aplicable a las categorías laborales desde julio de 2025 y una asignación no remunerativa y extraordinaria.

Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución, indicó el informe.

“Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.