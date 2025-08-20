Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Precios en tensión

Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%

Acumuló 20,9% en los últimos 12 meses. En lo que va del año subió 12,3%. La escalada del tipo de cambio y de productos importados aceleraron el indicador. En junio marcó 1,9%

Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%

los precios mayoristas dieron un fuerte salto en julio/web

20 de Agosto de 2025 | 02:28
Edición impresa

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer la inflación mayorista de julio 2025, que fue del 2,8% y acumula un 20,9% en los últimos 12 meses. En lo que va del año la suba es del 12,3%.

El aumento mensual es consecuencia de una suba de 2,6% en los “Productos nacionales” y de 5,7% en los “Productos importados” .

El incremento de julio está por encima del IPC (1,9%) y además supera al aumento registrado el mes anterior, cuando el IPIM subió 1,6% con una suba del 1,7% en los productos nacionales y del 1,3% en los productos importados.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,46%), “Sustancias y productos químicos” (0,42%), “Productos refinados del petróleo” (0,42%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,26%) y “Alimentos y bebidas” (0,14%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 3% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 2,8% en los “Productos nacionales” y de 5,8% en los “Productos importados”.

El nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,9% en los “Productos primarios” y de 3% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

LE PUEDE INTERESAR

Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores

LE PUEDE INTERESAR

Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas

Julio fue un mes con importantes variaciones en el dólar, que pese a mantenerse dentro de los límites de las bandas tuvo impacto en los precios de los productos.

CONSTRUCCIÓN

El nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba de 1,6% en julio respecto del mes anterior, informó el Indec.

Este resultado surge como consecuencia de las alzas de 1,5% en “Materiales”, 1,7% en “Mano de obra” y 1,7% en “Gastos generales”.

El apartado “Mano de obra” refleja el acuerdo salarial de la UOCRA aplicable a las categorías laborales desde julio de 2025 y una asignación no remunerativa y extraordinaria.

Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución, indicó el informe.

“Gastos generales” incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

Cambios
El Indec trabajaba en una nueva canasta para medir la inflación que responda a consumos más actuales, surgidos de una encuesta realizada por el organismo en 2018. Actualmente, la medición se centra en una canasta de consumo correspondiente a 2004.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Los dólares dispares y las acciones en picada

Empresas contra las tasas municipales
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios

Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Estudiantes va por el pase a cuartos de final

Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas

Con un fallo en contra y apelación, escala el caso Ian Moche en la Justicia

Mañana retoman los paros los docentes universitarios

Los números de la suerte del miércoles 20 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Homenaje a los campeones de 1975, a 50 años del título

Heroico Racing: eliminó a Peñarol en un partido para el infarto
Últimas noticias de Política y Economía

Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores

Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas

En campaña, vuelve la polémica por la edad de la imputabilidad

Intendentes, relegados en la lista del PJ: malestar en el Conurbano
Deportes
Estudiantes va por el pase a cuartos de final
“La motivación es más fuerte que los nervios”
Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios
Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante
Con los tucumanos, el lunes 1 de setiembre a las 17 en el Bosque
Policiales
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
Apelarían el millonario monto de condena por una cara desfigurada
Motochorros, dentro y fuera de la Megatoma
Investigan un abuso a una beba de seis meses
Irrumpen a plena luz del día y se llevan una fortuna
Espectáculos
VIDEO. Gime Accardi: “Cometí un error, me hago cargo”
Campanella se metió en la polémica por Homo Argentum
La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos
Nico Vázquez rompió el silencio: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones
Información General
Reducir consumos: lo hace el 80% de los argentinos
El gasto en servicios públicos disminuye en agosto
Controladores aéreos confirmaron un paro
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla