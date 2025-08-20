Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata

El dirigente político fue denunciado por su ex pareja, quien lo acusó de haberla golpeado y de haber destruido su teléfono celular.

Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata
20 de Agosto de 2025 | 07:18

Escuchar esta nota

Federico Bojanovich, candidato de La Libertad Avanza (LLA) a diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires, enfrenta un proceso judicial por violencia de género que ya fue elevado a juicio.

La causa está a cargo del Juzgado Correccional N°2 de La Plata, tras la investigación desarrollada por la Fiscalía N°13 especializada en casos de violencia de género, conducida por la fiscal Mariana Ruffino.

El dirigente político fue denunciado por su ex pareja, quien lo acusó de haberla golpeado y de haber destruido su teléfono celular en el marco de un episodio ocurrido a la salida de un boliche de La Plata.

Según consta en el expediente al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la víctima relató que Bojanovich la empujó, la agredió físicamente y le provocó lesiones, además de hostigarla con mensajes posteriores. La acusación fiscal lo imputa por los delitos de lesiones en contexto de violencia de género y daño.

Durante la etapa de instrucción, Bojanovich evitó notificarse de distintas medidas judiciales. Finalmente, en las elecciones generales de 2023 fue demorado por personal de Prefectura Naval Argentina cuando fue a votar, lo que permitió a la Justicia notificarlo formalmente sobre la causa en su contra.

En agosto de 2024, el juez de Garantías Martín Miguel Rizzo, del Juzgado N°8, convalidó el pedido de la fiscal Ruffino y resolvió que el dirigente sea sometido a juicio oral.

LE PUEDE INTERESAR

Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%

LE PUEDE INTERESAR

Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores y buscan voltear los vetos de Milei

El relato de la víctima

En la denuncia presentada, la joven -con quien Bojanovich mantuvo una relación sentimental durante tres años- narró que el episodio ocurrió en junio de 2022 cuando coincidió con el acusado en un local nocturno de calle 44 entre 10 y 11.

Según su declaración, tras una discusión, Bojanovich la empujó y le arrebató el celular, el cual destruyó arrojándolo repetidas veces contra el piso.

El testimonio detalla además que, durante el trayecto hacia su domicilio en un automóvil Volkswagen UP, el acusado continuó con agresiones físicas, insultos y golpes, llegando a impactar su cabeza contra la puerta del vehículo y a propinarle un puñetazo en el rostro.

La víctima fue atendida en el Hospital San Roque y aportó constancia médica y capturas de mensajes como prueba. También solicitó medidas de restricción perimetral y de cese de hostigamiento.

Próximos pasos judiciales

El juicio oral contra Bojanovich se desarrollará en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, que deberá evaluar las pruebas reunidas y el testimonio de testigos, entre ellos personal de seguridad del boliche donde se inició el hecho.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante

Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

Mañana retoman los paros los docentes universitarios

Cristina no deberá pagar $22.300 millones

¡Tremendo triunfazo de Racing! Le ganó a Peñarol y jugará con Vélez en cuartos de la Copa

Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas
Últimas noticias de Política y Economía

Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%

Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores y buscan voltear los vetos de Milei

Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas

En campaña, vuelve la polémica por la edad de la imputabilidad
Policiales
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo
Motochorros, dentro y fuera de la Megatoma
Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas
Irrumpen a plena luz del día y se llevan una fortuna
Espectáculos
Habló Tania, la azafata vinculada a Martín Demichelis en la separación de Evangelina Anderson: "Me gustaba, nos vimos en un hotel"
La nueva y polémica entrega de los Martín Fierro: los detalles
Marcos Ginocchio, el campeón de Gran Hermano, presentó su nueva canción: explora la superación tras una ruptura
El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante
“Mujeres con hombreras”: marionetas a la Almodóvar
Deportes
Mastantuono, con trato estelar: cuál es y cuánto vale el lujoso auto que le regaló el Real Madrid
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
“La motivación es más fuerte que los nervios”
Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios
Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante
Información General
Reducir consumos: lo hace el 80% de los argentinos
El gasto en servicios públicos disminuye en agosto
Controladores aéreos confirmaron un paro
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla