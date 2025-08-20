Habló Tania, la azafata vinculada a Martín Demichelis en la separación de Evangelina Anderson: "Me gustaba, nos vimos en un hotel"

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo
Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo
¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores y buscan voltear los vetos de Milei
La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día
El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas
Intendentes, relegados en la lista del PJ: malestar en el Conurbano
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Comercio, turismo y obras, los ejes del debate de candidatos platenses
Cuenta DNI activó un descuento en un supermercado de La Plata este miércoles 20 de agosto
Los números de la suerte del miércoles 20 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Actividades: documental, danza, nutrición y concurso literario
Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%
En campaña, vuelve la polémica por la edad de la imputabilidad
Luz verde para tratar un aumento al Garrahan y a las universidades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Martín Demichelis y Evangelina Anderson se separaron luego de varios intentos por recuperar la pareja, pero fue la modelo quien confirmó la ruptura amorosa.
Allí, se habló de infidelidad. Al DT lo relacionaron con una azafata llamada Tania que ahora rompió el silencio: "Lo conocí en un vuelo".
Tania Sabrina González Ledesma dio más detalles de cómo fue que Demichelis se acercó a hablarle en pleno vuelo y hasta confirmó que Martín le dijo que estaban en crisis con Anderson. "Me dijo si le podía llevar un té'". "Fueron tres vuelos, en el tercero fue un 'hola'.
Llevábamos al equipo a Mendoza. Interactuamos más. Me volvió a pedir un té y también se acercó a pedirme un mate. Le pregunté a mi jefa y me dijo que sí. "Tomamos mate y nos pusimos a hablar", siguió.
Pero, sin dudas, lo más fuerte fue cuando la azafata reveló que tuvo intimidad con Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel... y ya me gustaba mucho". "Fue mágico", definió su historia con el ex DT de River. "Charlamos y nos reímos un montón", sostuvo.
"Nuestra relación duró 9 meses. Hablábamos de deportes, de cosas que sucedían en el club", contó Tania y confirmó que conoció el departamento de Puerto Madero y que incluso entró a la concentración cuando el DT estaba en River.
LE PUEDE INTERESAR
La nueva y polémica entrega de los Martín Fierro: los detalles
Finalmente, Tania sabía que Demichelis estaba aún con Anderson, casado: "Me dijo mi compañera". Pero dejó en claro que el entrenador le remarcó que estaban en crisis y ella "no sintió culpa" por estar con él en medio de lo que podría ser una bomba mediática.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí