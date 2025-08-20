Habló Tania, la azafata vinculada a Martín Demichelis en la separación de Evangelina Anderson: "Me gustaba, nos vimos en un hotel"

Martín Demichelis y Evangelina Anderson se separaron luego de varios intentos por recuperar la pareja, pero fue la modelo quien confirmó la ruptura amorosa.

Allí, se habló de infidelidad. Al DT lo relacionaron con una azafata llamada Tania que ahora rompió el silencio: "Lo conocí en un vuelo".

Tania Sabrina González Ledesma dio más detalles de cómo fue que Demichelis se acercó a hablarle en pleno vuelo y hasta confirmó que Martín le dijo que estaban en crisis con Anderson. "Me dijo si le podía llevar un té'". "Fueron tres vuelos, en el tercero fue un 'hola'.

Llevábamos al equipo a Mendoza. Interactuamos más. Me volvió a pedir un té y también se acercó a pedirme un mate. Le pregunté a mi jefa y me dijo que sí. "Tomamos mate y nos pusimos a hablar", siguió.

Pero, sin dudas, lo más fuerte fue cuando la azafata reveló que tuvo intimidad con Martín Demichelis: "Nos vimos en un hotel... y ya me gustaba mucho". "Fue mágico", definió su historia con el ex DT de River. "Charlamos y nos reímos un montón", sostuvo.

"Nuestra relación duró 9 meses. Hablábamos de deportes, de cosas que sucedían en el club", contó Tania y confirmó que conoció el departamento de Puerto Madero y que incluso entró a la concentración cuando el DT estaba en River.

Finalmente, Tania sabía que Demichelis estaba aún con Anderson, casado: "Me dijo mi compañera". Pero dejó en claro que el entrenador le remarcó que estaban en crisis y ella "no sintió culpa" por estar con él en medio de lo que podría ser una bomba mediática.