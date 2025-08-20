Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Movió las redes

Marcos Ginocchio, el campeón de Gran Hermano, presentó su nueva canción: explora la superación tras una ruptura

20 de Agosto de 2025 | 07:21

Marcos Ginocchio presentó “Recuerdo”, una canción inédita y una nueva faceta a su vínculo con el público, profundizando en la nostalgia y el aprendizaje personal luego de una ruptura amorosa.

Así, el ganador de Gran Hermano 2022 compartió la composición en una transmisión en vivo y recibió mensajes de afecto y reacciones inmediatas de sus seguidores. 

La canción “Recuerdo” intercala frases que evocan la pérdida, la memoria y la resignificación del vínculo terminado.

Allí, en la interpretación en vivo, cantó: “Amor, dondequiera que estés, que mi mente te recuerde lo lindo que era tenerte y lo feo que es perderte”.

El tema avanza sin idealizar la nostalgia. Frente a la pregunta sobre cómo sobrellevar la soledad, la letra insiste en lo constructivo de aceptar la distancia: “Me quedo sin ti, pero sé que estás mejor así, lo acepté”. En la transmisión seguida por más de 150 mil usuarios, el propio Ginocchio aseguró: “Los corazones iluminados merecen ser bien amados”, reforzando la idea de revalorizar lo vivido y de desear lo mejor para la otra persona.

Por otra parte, Marcos Ginocchio aclaró las características de la composición: “Es un poco más movida que las anteriores. Por eso como que también es más aguda. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Está divertida también”. El músico eligió compartir la canción componiéndola y grabándola con los recursos y el tiempo que tiene a disposición.

Finalmente, el campeón de GH también compartió aspectos de su vida diaria y respondió a cuestiones habituales de sus seguidores. Hizo referencia a su interés por el bienestar físico, destacando: “Mucho trabajo, mucho estudio. Yo estuve haciendo mucho ejercicio también, porque bueno, ya saben que yo hago ejercicio siempre. Ahora estoy haciendo tipo calistenia. Me voy a la plaza, ejercicio, salto la soga, tomo sol”, cerró Ginocchio. 

