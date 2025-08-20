En campaña, vuelve la polémica por la edad de la imputabilidad

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par bonaerense, Javier Alonso se cruzaron ayer por la edad de imputabilidad tras el crimen de Rita Suárez en Villa Luzuriaga, en un hecho en el que estuvieron involucrados dos menores que habían participado de un robo.

“En la Provincia kirchnerista de Buenos Aires, un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada”, describió Bullrich, al reabrir el debate por la edad de imputabilidad.

El ministro de Seguridad de la Provincia calificó a su par nacional de “mentirosa e irresponsable”. Y aclaró que en la provincia de Buenos Aires “los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves”.

“Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas para hacer campaña electoral junto al vergonzoso slogan impulsado por (Javier) Milei”, apuntó el funcionario, quien le pidió Bullrich que se “ocupe” trabajar por la Seguridad si “todavía es ministra”.

Bullrich sostuvo que los argentinos “de bien” siguen “enterrando” a sus seres queridos y utilizó el slogan de campaña “Kircherismo Nunca Más”.

Además, la candidata a senadora nacional por la Ciudad denunció desde sus redes sociales que los jóvenes de 17 y 19 años detenidos por la Policía Bonaerense ahora están intentando “zafar” responsabilizando a “un menor”.

“El titular de la cartera de seguridad bonaerense, le pidió a Bullrich que “Si realmente le preocupan las víctimas, ocúpese -si es que todavía es ministra- de trabajar por la seguridad. O tenga la dignidad de renunciar para ser candidata y lavarse las manos definitivamente”.

En la provincia de Buenos Aires, la boleta de diputados de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral (sur del Gran Buenos Aires) incluyó en el primer lugar al comisario retirado Maximiliano Bondarenko.

Esa candidatura y las críticas a la gestión del gobernador Axel Kicillof en Seguridad, serán uno de los ejes principales de la campaña libertaria en la Provincia con miras al 7 de septiembre.