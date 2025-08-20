Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo
Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo
Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores y buscan voltear los vetos de Milei
Malas noticias por la ciclogénesis en La Plata: sigue activo el alerta amarillo por fuertes ráfagas y dan más lluvias
¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
Habló Tania, la azafata vinculada a Martín Demichelis en la separación de Evangelina Anderson: "Me gustaba, nos vimos en un hotel"
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Cuenta DNI activó un descuento en un supermercado de La Plata este miércoles 20 de agosto
Día Mundial de la Papa Frita: la disputa por su origen y cuál es el mejor punto de cocción
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Intendentes, relegados en la lista del PJ: malestar en el Conurbano
Comercio, turismo y obras, los ejes del debate de candidatos platenses
Los números de la suerte del miércoles 20 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Mastantuono, con trato estelar: cuál es y cuánto vale el lujoso auto que le regaló el Real Madrid
Marcos Ginocchio, el campeón de Gran Hermano, presentó su nueva canción: explora la superación tras una ruptura
Actividades: documental, danza, nutrición y concurso literario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
También se viene el frío, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional
Escuchar esta nota
Las condiciones de inestabilidad permanecen en toda nuestra Región y sigue vigente el alerta amarillo por fuertes ráfagas de viento en toda la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, en medio del fenómeno climático al que los expertos llaman ciclogénesis. Además, según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias se irían esta noche pero ya advirtió que volverían de nuevo el día viernes.
Según informó la cuenta oficial de Clima La Plata en sus redes sociales, explicaron: "En las próximas horas el viento rotará al sudoeste y se intensificará, con ráfagas de 65 a 80 km/h en La Plata. El períodoo más ventoso se espera entre el mediodía y la tarde. Por este motivo, el Nivel de Atención del Riesgo se establece en amarillo".
En números, según la Dirección de Hidrometereología local, llovió en algunos barrios de la Ciudad más de 100 milímetros.
Según el registro del organismo de la Comuna, Abasto, Villa Elvira, El Peligro, Villa Elisa, Plaza Moreno, Ángel Etcheverry, Arturo Seguí y Melchor Romero eran las localidades más afectadas en el acumulado del final de la tarde. Asimismo, según los valores registrados hasta las últimas horas de la tarde -periodo en el cuál se desplegaron las tormentas más fuertes-, los barrios menos afectados fueron San Carlos, Tolosa, Estación Bosque Unlp, City Bell, Arana, Los Hornos y Los Porteños.
Lo cierto es que los más de 100 milímetros superaron el valor esperado para todo el mes de agosto. Según el SMN, los valores climatológicos medios entre 1991 y 2020 registraron que en agosto suele llover entre 50 y 75 milímetros, siendo el segundo mes con menos precipitaciones del año.
EL TIEMPO PARA TODA LA SEMANA
LE PUEDE INTERESAR
Cuenta DNI activó un descuento en un supermercado de La Plata este miércoles 20 de agosto
Para este miércoles se prevén lluvias leves, especialmente por la mañana. El termómetro será similar al de hoy: mínima de 12 y máxima de 17 grados.
En tanto, el jueves y el viernes serán días similares: nublados con escasos momentos soleados. Aunque el jueves estará más fresco, la máxima de ambos oscilará entre 16 y 17 grados. Pero en el caso del viernes se anuncian chaparrones durante todo el día.
No obstante, el sábado y el domingo, aunque serán días con menos nubosidad, la mínima será de 6 y de 5 grados, respectivamente. ¿La máxima? De 14 grados para todo el fin de semana.
Según la American Meteorological Society, la ciclogénesis consiste en la formación o intensificación de la circulación ciclónica en la atmósfera, ya sea por la aparición de una zona de baja presión donde antes no existía, o bien por el fortalecimiento de un sistema de baja presión preexistente. Estos sistemas crean movimientos verticales de aire que generan áreas de inestabilidad sostenida, favoreciendo el desarrollo de fenómenos meteorológicos adversos.
El desarrollo de un sistema de ciclogénesis suele llevar entre 24 y 48 horas, aunque en ocasiones puede extenderse más tiempo. Cindy Fernández, meteoróloga y vocera del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que cuando este proceso ocurre en menos de 24 horas se denomina “explosivo” y provoca especialmente fuertes ráfagas de viento. Fernández agregó que la ciclogénesis se refiere a la formación de un sistema de baja presión atmosférica, proceso durante el cual la atmósfera se ajusta y produce persistentes ascensos de aire que mantienen la inestabilidad a lo largo de todo el episodio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí