Las condiciones de inestabilidad permanecen en toda nuestra Región y sigue vigente el alerta amarillo por fuertes ráfagas de viento en toda la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, en medio del fenómeno climático al que los expertos llaman ciclogénesis. Además, según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias se irían esta noche pero ya advirtió que volverían de nuevo el día viernes.

Según informó la cuenta oficial de Clima La Plata en sus redes sociales, explicaron: "En las próximas horas el viento rotará al sudoeste y se intensificará, con ráfagas de 65 a 80 km/h en La Plata. El períodoo más ventoso se espera entre el mediodía y la tarde. Por este motivo, el Nivel de Atención del Riesgo se establece en amarillo".

En números, según la Dirección de Hidrometereología local, llovió en algunos barrios de la Ciudad más de 100 milímetros.

Según el registro del organismo de la Comuna, Abasto, Villa Elvira, El Peligro, Villa Elisa, Plaza Moreno, Ángel Etcheverry, Arturo Seguí y Melchor Romero eran las localidades más afectadas en el acumulado del final de la tarde. Asimismo, según los valores registrados hasta las últimas horas de la tarde -periodo en el cuál se desplegaron las tormentas más fuertes-, los barrios menos afectados fueron San Carlos, Tolosa, Estación Bosque Unlp, City Bell, Arana, Los Hornos y Los Porteños.

Lo cierto es que los más de 100 milímetros superaron el valor esperado para todo el mes de agosto. Según el SMN, los valores climatológicos medios entre 1991 y 2020 registraron que en agosto suele llover entre 50 y 75 milímetros, siendo el segundo mes con menos precipitaciones del año.

EL TIEMPO PARA TODA LA SEMANA

Para este miércoles se prevén lluvias leves, especialmente por la mañana. El termómetro será similar al de hoy: mínima de 12 y máxima de 17 grados.

En tanto, el jueves y el viernes serán días similares: nublados con escasos momentos soleados. Aunque el jueves estará más fresco, la máxima de ambos oscilará entre 16 y 17 grados. Pero en el caso del viernes se anuncian chaparrones durante todo el día.

No obstante, el sábado y el domingo, aunque serán días con menos nubosidad, la mínima será de 6 y de 5 grados, respectivamente. ¿La máxima? De 14 grados para todo el fin de semana.

Qué es el fenómeno de la ciclogénesis

Según la American Meteorological Society, la ciclogénesis consiste en la formación o intensificación de la circulación ciclónica en la atmósfera, ya sea por la aparición de una zona de baja presión donde antes no existía, o bien por el fortalecimiento de un sistema de baja presión preexistente. Estos sistemas crean movimientos verticales de aire que generan áreas de inestabilidad sostenida, favoreciendo el desarrollo de fenómenos meteorológicos adversos.

El desarrollo de un sistema de ciclogénesis suele llevar entre 24 y 48 horas, aunque en ocasiones puede extenderse más tiempo. Cindy Fernández, meteoróloga y vocera del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que cuando este proceso ocurre en menos de 24 horas se denomina “explosivo” y provoca especialmente fuertes ráfagas de viento. Fernández agregó que la ciclogénesis se refiere a la formación de un sistema de baja presión atmosférica, proceso durante el cual la atmósfera se ajusta y produce persistentes ascensos de aire que mantienen la inestabilidad a lo largo de todo el episodio.