Apelarían el millonario monto de condena por una cara desfigurada

Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas
Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas
"Nexo concausal”: qué dice el informe pericial de las ampollas de fentanilo y su efecto en las muertes
¡9 MILLONES de pesos! Cartonazo vacante y SÚPER POZO especial: cuando sale tarjeta y como jugar
La Plata: penitenciario y su pareja detenidos por abusar sexualmente de su hija de 6 meses
Docentes universitarios profundizan la protesta con nuevos paros y movilizaciones
Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida
Intendentes peronistas, relegados en la lista nacional: crece el malestar en el conurbano
La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios
Caso Mieres: cayó el tercer sospechoso por el crimen del docente de la UNLP
Nico Vázquez rompió el silencio: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
¡Tremendo triunfazo de Racing! Le ganó a Peñarol y jugará con Vélez en cuartos de la Copa
La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos
Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste
Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará
VIDEO. Insólito: robaba una garrafa en La Plata, fue sorprendido por un patrullero y huyó como si nada
Así será el operativo de seguridad para el choque copero entre Estudiantes y Cerro Porteño en UNO
“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones
Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"
Martes negro para un vecino de La Plata: le rompen la luneta del auto y le roban $15.000.000
En el Senado, la oposición dictaminó la declaración de la emergencia pediátrica y busca ir al recinto
Caravana solidaria nocturna en La Plata para personas en situación de calle
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
VIDEO. Franco Mastantuono debutó en la victoria 1 a 0 del Real Madrid ante Osasuna
Domínguez, en modo copero: "Estos partidos nos motivan, nos llenan y hay que salir a ganar"
¿Qué dirá ahora Maduro?: destructores de EE UU se dirigen a aguas de Venezuela
Ni hombres, ni presiones sociales, ni estrés: las comunidades 100% femeninas florecen en China
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los abogados de los dos deportistas señalados por la brutal agresión están en plazo para recurrir el fallo y mandar la causa a Cámara
La sentencia que le impuso a un deportista la obligación de pago de una suma millonaria en concepto de reparación de los daños y perjuicios que sufrió un joven al que -según una resolución del Juzgado Civil y Comercial Nº 17 de La Plata- le causó graves heridas producto de una agresión física en el año 2016, se encuentra en plazo de apelación, instancia que el abogado que lo representa tiene en mente transitar.
De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el principal motivo de agravio sería el quantum del monto del aporte dinerario impuesto, que supera los 110 millones de pesos por incapacidad psicofísica, gastos de atención médica y daño moral.
Fuentes seguras informaron que el condenado, identificado en la resolución como Bautista Saulnier, fue responsable de un golpe de puño en el rostro del actor, que lo tiró al suelo y le provocó heridas graves.
Antes, siempre a decir del mismo fallo, Saulnier participó de otros dos episodios, uno dentro del bar El Copetín, de Diagonal 74 y 58, donde el accionante no resultó herido y después a metros del comercio, cuando, en compañía de un amigo, Dimas Zaffar, le causaron lesiones leves.
Por esa última conducta, tanto a Saulnier como a Zaffar, que por aquel entonces jugaban al rugby, los condenaron concurrentemente al pago de otros 317.800 pesos.
Como EL DIA publicó en exclusiva en su edición anterior, el damnificado mencionó que como consecuencia de las lesiones sufridas producto de las trompadas y patadas que recibió, tiene en su rostro cuatro placas de titanio y 18 tornillos. Y que, pese al largo tiempo transcurrido, sigue soportando dolores de gran intensidad.
LE PUEDE INTERESAR
Motochorros, dentro y fuera de la Megatoma
LE PUEDE INTERESAR
Investigan un abuso a una beba de seis meses
También que ya no cuenta con el nervio cóndilo mandibular, lo que le genera una traba en la mandíbula y por consiguiente, fuertes dolores en su rostro y en la cabeza, que limitan su vida personal, de una manera bastante severa, pues hay actividades físicas que ya no puede practicar.
A la hora de contestar demanda, Saulnier “reconoce la materialidad del episodio -incluida su intervención en la pelea y la suspensión del juicio a prueba en sede penal- pero impugna en su totalidad los montos y rubros reclamados, entendiendo que carecen de sustento documental y fáctico”, indicó la sentencia.
“Niega la autenticidad y suficiencia de los informes médicos, presupuestos odontológicos, placas y facturas presentados por el actor, apuntando que dichas erogaciones suelen documentarse fehacientemente y que en este caso no se aportó prueba válida”, se expresó en el documento oficial.
Por su parte, Zaffar “niega todo hecho no reconocido expresamente, impugnando asimismo la autenticidad de la documental adjunta, por considerar que el actor sobrestima las consecuencias del episodio y omite circunstancias que alteran la atribución causal de responsabilidad”, agregó.
También que el demandante “fue partícipe activo en la pelea en la vía pública, y lejos de buscar una pacificación, desmedidamente provocó e irritó a los hoy demandados”.
Sin embargo, la titular del Juzgado 17, que tuvo muy en cuenta el correlato penal de este caso y, la forma de solución del pleito con salidas alternativas al juicio, entendió que “en definitiva, lo que se indemniza son las consecuencias de índole material o económica quede manera directa o indirecta repercuten o menoscaban la productividad y que son comunes a las que se cubren con el lucro cesante. Las consecuencias materiales o económicas atinentes a los llamados lucro cesante e incapacidad no varían en lo fundamental, de modo que no hay verdadera diferencia -esencial u ontológica- entre esos rubros en lo que hace al daño mismo”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí