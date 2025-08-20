Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas

Diputados aprobó el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Discapacidad
En la Provincia sumó a una exmodelo y conductora de TV y a exfuncionaria que se había ido por diferencias con Karina. Otros casos
Fuentes bien informadas cuentan que, a diferencias de otra veces, el fin de semana pasado Javier Milei se involucró directamente en la definición de las candidaturas para las elecciones nacionales de octubre, sugiriendo nombres de candidatos por afuera de lo que tenía pensado su hermana Karina, quien venía manejando férreamente esos armados en las los 24 distritos del país.
El caso que más resonó en el mundo libertario fue el de Gladys Humenuk. Se trata de una de las “mejores amigas” de Milei, quién va cuarta en la lista de candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires
Licenciada en Marketing, la dama trabajó en la secretaría general de la Presidencia desde el inicio del mandato. Pero en octubre pasado renunció por diferencias con Karina (“El Jefe”), quien previamente le había quitado el manejo del área de jurídicas de la subsecretaría en la que estaba. Evidentemente, ahora Milei se impuso a su hermana y quiere contarla en el Congreso desde diciembre.
El economista Agustín Monteverde, militante violeta desde 2021, fue designado como segundo candidato a senador por La Libertad Avanza en la CABA. Así, acompañará en la boleta a Patricia Bullrich y pasará, de defender el modelo de Milei en las redes, a hacerlo en la Cámara Alta.
En La Pampa encabeza la lista a diputados el número dos de la Fundación El Faro, Adrián Ravier. Esa postulación había sido anticipada por Milei durante su discurso en la última gala de esa fundación, que maneja otro libertario declarado: Agustín Laje.
Caso raro el de Ravier. El propio Milei, fiel a su estilo insultador, lo tildó de “imbécil” en un tuit de marzo de 2020, según han rescatado aquellos a los que les gusta hurgar en el pasado digital. Pero ahora evidentemente recompuso el vínculo. Sería un modus operandi: el Presidente y su hermana suelen “levantar” y “bajar” sin aviso a quienes los rodean desde su salto a la arena política.
En campaña, vuelve la polémica por la edad de la imputabilidad
Intendentes, relegados en la lista del PJ: malestar en el Conurbano
El Presidente también fue clave para asfaltar el salto a la política de dos ex vedettes: Karen Reichardt, que va segunda en la lista bonaerense al Congreso y conduce un programa en la TV Pública dedicado a las mascotas (”Amores Perros”, tema que el libertario toma como propio), y de Virginia Gallardo, quien encabeza la boleta violeta en Corrientes.
Gallardo ha tomado clases de economía con Milei, según el relato de ella misma. Sin ese aval jamás se hubiera ubicado en lo más alto de la nómina en esa provincia.
Joaquín Benegas Lynch -hermano del diputado “Bertie” e hijo del “padre” del liberalismo moderno en Argentina y casi un héroe para Milei- se anotó como candidato a senador por Entre Ríos, movida que indubitablemente también reconoce la impronta del Presidente. Tiene cero historia política en el distrito pero… había acompañado con su guitarra a Milei en agosto de 2024 (interpretando “Panic Show”, de La Renga) durante la presentación del último libro del libertario en el Luna Park. La corista de esa improvisada banda, Ana Tamagno, pareja del biógrafo mileísta Marcelo Duclos, también va como candidata en la lista bonaerense de LLA pero difícilmente ingrese en forma directa a la Cámara baja ya que ocupa el puesto 18°.
Otro amigo directo de Milei ocupa el séptimo lugar en la lista a diputados nacionales por CABA: se trata de Andrés Leone, que supo ser compañero de secundaria del jefe de Estado. También dicen que lo pidió el propio libertario.
Y después está el caso de Sergio Figliuolo, más conocido como “Tronco”, del streaming Neura. Quedó 11 en la nómina bonaerenses encabezada por José Luis Espert. Lugar “entrable”para el socio y ladero de Alejandro Fantino. Pero en este caso, ojo: Karina y Manuel Adorni tienen excelente vínculo con él por lo que, hacia afuera de LLA, el nombramiento se lo endosan sobre todo a la secretaria general de la Presidencia. Intramuros, se lo atribuyen a Milei.
El dato en toda esta historia es que esta vez Milei incursionó en un tema que no solía importarle: la rosca electoral, la confección de listas. Las malas lenguas dicen que eso evidencia la decisión de apartar del armado a Santiago Caputo ya que en las nóminas, efectivamente y como ya sucedió en las que competirán en Buenos aires se septiembre, no hay presencia de “los digitales” de las Fuerzas del Cielo. Karina sería la gran mentora de esa jugada.
Un reconocido tuitero e integrante del malogrado “brazo armado de Milei” deslizaba ayer que la hermana del Presidente les dijo que debían esperar a 2027 para integrar las listas del oficialismo. Según esta versión, podrían ser ungidos como candidatos libertarios “en la próxima elección”. Una eternidad en la política.
Gladys Humenuk
Haren Reichards
