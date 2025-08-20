Motochorros, dentro y fuera de la Megatoma

Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas
No frenan los robos en los alrededores del predio usurpado en Los Hornos, lo que enciende las alarmas y el temor de los vecinos
La Megatoma de Los Hornos está en la mira de todos desde hace varios años. Su crecimiento y consolidación, a espaldas de cualquier intervención pública, motivó además que se convierta en un foco de inseguridad constante, con ladrones que entran y salen de ese gigante asentamiento con llamativa facilidad.
Se sabe que la muerte de un adolescente de 16 años, que se afincaba en el predio, luego de una incursión delictiva, que terminó con la intervención de un policía al que quisieron asaltar, puso nuevamente en foco ese lugar y toda la problemática que lo rodea.
Ahora se conoció que en los alrededores de esos lotes usurpados, en los que viven unas 2.500 personas, el lunes por la noche, cerca de las 21, cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motos interceptaron a un joven de 28 años, al que le exigieron la entrega de su celular.
Pasó en 58 bis y 143, donde la víctima reaccionó y arrojó al piso al ladrón que le había quitado el aparato.
En ese instante, en medio de un ataque de furia, le pegaron un culatazo en la cabeza y varios golpes más, que le provocaron excoriaciones en el rostro y un corte en el cuero cabelludo.
Ante esa situación, previo a ir a la comisaría a radicar la denuncia, el damnificado debió pasar por el Hospital San Martín, donde le dieron dos puntos de sutura y lo dejaron en observación varias horas.
Investigan un abuso a una beba de seis meses
Irrumpen a plena luz del día y se llevan una fortuna
Una hora más tarde, un hombre de 46 años se encontraba a bordo de una Motomel 110 de color roja junto a su pareja y también sufrió el embiste de cuatro asaltantes.
Sucedió en 173 y calle 57, donde uno de los sujetos sacó a relucir una pistola Bersa Thunder 9mm con la que los apuntó para que no se resistan.
Igual le dieron un culatazo en la cabeza y lo mismo a la mujer, aunque zafó porque tenía el casco colocado.
Por eso no tuvieron mayores dramas en apoderarse del rodado, con el que fugaron por 60 desde 173 hacia 167.
Los voceros consultados por este diario no descartaron que los mismos autores hayan cometido los dos hechos.
Coincide el número de miembros, el modus operandi y la ferocidad puesta de manifiesto.
Se indicó que los investigadores intentan determinar su identidad a partir del relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, aunque es sabido que hay un dicho que dice: “Todos los caminos conducen a la Megatoma”.
A esta altura del debate, llama la atención la falta de criterio para la adopción de medidas drásticas respecto de la realidad que se plantea dentro y fuera de la usurpación.
El delito no cede y los vecinos no dan más del miedo y el hastío.
Así los reclamos están a la orden del día y se expresan cada vez con más intensidad desde las redes sociales.
“Es hora de que hagan algo con este tema, porque van a seguir ocurriendo tragedias”, refirió un poblador, que pidió mantener su nombre bajo reserva por temor a represalias.
