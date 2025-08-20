“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado

El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema presentó un informe clave sobre las primeras 20 historias clínicas de pacientes que fallecieron tras haber recibido fentanilo producido por HLB Pharma. En esas conclusiones, los peritos señalaron que no se pudo establecer un “nexo causal directo” entre las bacterias detectadas en las ampollas contaminadas y los decesos durante las internaciones.

Sin embargo, el estudio -remitido al Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak- determinó que en 12 de esos pacientes la infección bacteriana generada por el fármaco adulterado complicó seriamente el cuadro clínico e incidió en el desenlace. En términos técnicos, los especialistas lo definieron como un “nexo concausal”, es decir, un factor determinante que, aunque no exclusivo, incidió en las muertes.

El estudio del CMF será evaluado ahora por el magistrado quien esta jornada recibirá otro estudio decisivo realizado por el ANLIS Malbrán: el batch récord de la producción del Fentanilo, o sea el proceso de producción y cómo se habría producido la contaminación en el laboratorio. Cabe recordar que en este contexto la ANMAT a través del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hizo una primera evaluación que detectó una veintena de irregularidades en la elaboración de cinco lotes entre los que estaba el 31.202 que, luego se comprobó, estaba afectado por dos bacterias que resultaron letales para las personas que las recibieron en la internación.

Otros cuatro casos quedaron agrupados en una segunda categoría: allí los forenses, en coincidencia con los peritos de parte del laboratorio responsable y de las familias de las víctimas, definieron la existencia de un “nexo causal fortuito”. En estos pacientes, el análisis de las historias clínicas y los estudios realizados permitieron establecer que presentaban antecedentes de infecciones similares y que la bacteria detectada habría coexistido con otras complicaciones clínicas. Finalmente, hubo otros cuatro fallecimientos que no pudieron ser clasificados de manera concluyente, debido a discrepancias en las fechas documentadas o a la información incompleta en las historias clínicas.

El informe confirmó que las bacterias halladas en los pacientes -Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, esta última luego reclasificada como -Ralstonia mannitolilytica- mostraron coincidencia fenotípica, molecular y genómica con las detectadas en los lotes de fentanilo contaminado.

Los 20 casos remitidos por el equipo del juez Kreplak, al frente del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, corresponden a pacientes tratados por diagnósticos complejos en el Hospital Italiano de La Plata, Sanatorio Dupuytren, Hospital Dr. Clemente Álvarez, Sanatorio Parque Rosario, Sanatorio Parque Entre Ríos, Sanatorio Cullen Santa Fe y Hospital de Rosario.

Las historias clínicas se cotejaron con la documentación de resultados aportados en el estudio del brote de enfermedad invasiva asociada a la administración de un medicamento contaminado que hizo el equipo de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán (Anlis-Malbrán).

Por el Cuerpo Médico Forense participaron seis peritos oficiales especialistas en infectología, terapia intensiva, anestesiología, cardiología y medicina interna. Además, se sumaron un perito por el Ministerio Público Fiscal, tres peritos designados por cinco familias de víctimas, más dos peritos por HLB Pharma: uno por el dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, y uno por Javier Tchukran, consultor en gestión de HLB Pharma Group. La pericia representa una prueba central para que el juez Kreplak avance en la investigación y evalúe imputaciones contra los responsables del laboratorio.