Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LOS EXPERTOS ESTABLECIERON QUE NO HUBO “NEXO CAUSAL DIRECTO” ENTRE LA SUSTANCIA Y LOS DECESOS EN ESOS CASOS

“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado

Las conclusiones de 20 historias clínicas sobre 100 bajo estudio, entre ellas de pacientes que murieron en el Hospital Italiano de La Plata, revelaron que el medicamento contribuyó en el fallecimiento de doce internados

“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado

El informe afirma que el fentanilo tuvo consecuencias fatales / Web

20 de Agosto de 2025 | 04:07
Edición impresa

El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema presentó un informe clave sobre las primeras 20 historias clínicas de pacientes que fallecieron tras haber recibido fentanilo producido por HLB Pharma. En esas conclusiones, los peritos señalaron que no se pudo establecer un “nexo causal directo” entre las bacterias detectadas en las ampollas contaminadas y los decesos durante las internaciones.

Sin embargo, el estudio -remitido al Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak- determinó que en 12 de esos pacientes la infección bacteriana generada por el fármaco adulterado complicó seriamente el cuadro clínico e incidió en el desenlace. En términos técnicos, los especialistas lo definieron como un “nexo concausal”, es decir, un factor determinante que, aunque no exclusivo, incidió en las muertes.

El estudio del CMF será evaluado ahora por el magistrado quien esta jornada recibirá otro estudio decisivo realizado por el ANLIS Malbrán: el batch récord de la producción del Fentanilo, o sea el proceso de producción y cómo se habría producido la contaminación en el laboratorio. Cabe recordar que en este contexto la ANMAT a través del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hizo una primera evaluación que detectó una veintena de irregularidades en la elaboración de cinco lotes entre los que estaba el 31.202 que, luego se comprobó, estaba afectado por dos bacterias que resultaron letales para las personas que las recibieron en la internación.

Otros cuatro casos quedaron agrupados en una segunda categoría: allí los forenses, en coincidencia con los peritos de parte del laboratorio responsable y de las familias de las víctimas, definieron la existencia de un “nexo causal fortuito”. En estos pacientes, el análisis de las historias clínicas y los estudios realizados permitieron establecer que presentaban antecedentes de infecciones similares y que la bacteria detectada habría coexistido con otras complicaciones clínicas. Finalmente, hubo otros cuatro fallecimientos que no pudieron ser clasificados de manera concluyente, debido a discrepancias en las fechas documentadas o a la información incompleta en las historias clínicas.

El informe confirmó que las bacterias halladas en los pacientes -Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, esta última luego reclasificada como -Ralstonia mannitolilytica- mostraron coincidencia fenotípica, molecular y genómica con las detectadas en los lotes de fentanilo contaminado.

Los 20 casos remitidos por el equipo del juez Kreplak, al frente del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, corresponden a pacientes tratados por diagnósticos complejos en el Hospital Italiano de La Plata, Sanatorio Dupuytren, Hospital Dr. Clemente Álvarez, Sanatorio Parque Rosario, Sanatorio Parque Entre Ríos, Sanatorio Cullen Santa Fe y Hospital de Rosario.

LE PUEDE INTERESAR

Apelarían el millonario monto de condena por una cara desfigurada

LE PUEDE INTERESAR

Motochorros, dentro y fuera de la Megatoma

Las historias clínicas se cotejaron con la documentación de resultados aportados en el estudio del brote de enfermedad invasiva asociada a la administración de un medicamento contaminado que hizo el equipo de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán (Anlis-Malbrán).

Por el Cuerpo Médico Forense participaron seis peritos oficiales especialistas en infectología, terapia intensiva, anestesiología, cardiología y medicina interna. Además, se sumaron un perito por el Ministerio Público Fiscal, tres peritos designados por cinco familias de víctimas, más dos peritos por HLB Pharma: uno por el dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, y uno por Javier Tchukran, consultor en gestión de HLB Pharma Group. La pericia representa una prueba central para que el juez Kreplak avance en la investigación y evalúe imputaciones contra los responsables del laboratorio.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Un exempleado de HLB Pharma rompió el silencio
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios

Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Estudiantes va por el pase a cuartos de final

Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas

Con un fallo en contra y apelación, escala el caso Ian Moche en la Justicia

Homenaje a los campeones de 1975, a 50 años del título

Los números de la suerte del miércoles 20 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%

Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores
Últimas noticias de Policiales

Apelarían el millonario monto de condena por una cara desfigurada

Motochorros, dentro y fuera de la Megatoma

Investigan un abuso a una beba de seis meses

Irrumpen a plena luz del día y se llevan una fortuna
La Ciudad
Más de 100 milímetros: toda la lluvia de un mes en poco más de un día
VIDEO. $9.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y crece la ilusión con un “mega” pozo
Mañana retoman los paros los docentes universitarios
Pensar el envejecimiento: mujeres que comparten experiencias
Buscan darle más presión a la red en Meridiano V
Deportes
Estudiantes va por el pase a cuartos de final
“La motivación es más fuerte que los nervios”
Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios
Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante
Con los tucumanos, el lunes 1 de setiembre a las 17 en el Bosque
Espectáculos
VIDEO. Gime Accardi: “Cometí un error, me hago cargo”
Campanella se metió en la polémica por Homo Argentum
La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos
Nico Vázquez rompió el silencio: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"
“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones
Información General
Reducir consumos: lo hace el 80% de los argentinos
El gasto en servicios públicos disminuye en agosto
Controladores aéreos confirmaron un paro
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla