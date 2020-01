“Siento mucha alegría y ganas de seguir progresando, es una oportunidad hermosa”

Mientras la dirigencia de Estudiantes busca en el mercado de pases un lateral izquierdo, Gabriel Milito miró a la cantera y promovió a Gastón Benedetti. El categoría 2001, un pilar en la defensa de la Reserva puntera, está realizando su primera pretemporada con Primera División y sueña con poder ganarse un lugar. Ya ha demostrado que capacidad para hacerlo tiene de sobra.

El Vasco, como lo conocen todos, nació el 29 de marzo del 2001 en la ciudad de Larroque, Entre Ríos. Llegó al Pincha cuando tenía 10 años gracias a un prueba realizada en su provincia. “Raúl Fortti, un técnico que me tuvo en Central Larroque, donde yo jugaba, me avisó que había una prueba de jugadores en Gualeguay y que vaya. Fui los 2 días y, al terminar, me pidieron mis datos y me dijeron que me iban a llamar para que venga a probarme al Country con la 2001 de Estudiantes”, recordó en diálogo con este medio.

Al principio viajaba cada 15 días para jugar en Liga Metropolitana e incursionó en varias posiciones dentro de la cancha, desde enganche hasta extremo por la izquierda. En Novena fue la primera vez que lo pusieron en el puesto de número 3: “Entre Edgardo Zapiola, Pato Testa y Mauricio Perotti fueron los que de a poco me iban poniendo en algunos entrenamientos de lateral izquierdo”.

Con el correr de los años, en las divisiones juveniles, fue mostrando que tiene potencial para llegar a la máxima categoría, aunque aún seguía jugando en diversas posiciones. La promoción a Reserva en agosto del 2018, con edad de Sexta División, lo terminó de afianzar en el lateral izquierdo de la defensa, donde hoy en día se desempeña.

En la temporada 2019 se convirtió rápidamente en un pilar del plantel que aún comanda Leandro Desábato. Fue parte del equipo titular que alcanzó la final de la Copa de la Superliga (derrota 4-2 ante San Lorenzo en el alargue) en el primer semestre y que terminó el año en el primer puesto del actual campeonato.

“El año pasado me sentí muy cómodo en Reserva, ya nos conocíamos bien con todos los chicos porque llevamos casi 2 años entrenando y jugando juntos. Eso nos lleva a estar mas confiados y facilitar bastante lo que hagamos dentro de la cancha como equipo”, comentó Benedetti en relación a lo ocurrido en 2019. Curiosamente en dicho año no pisó su categoría, la cuál se consagró campeona de la Superliga Juvenil a fin de año.

Si bien aún tiene mucho que aprender, su evolución con el paso de las categorías fue muy claro. Aprendió a no pasarse de revoluciones y a marcar con mayor precisión. Sumado a su buena proyección en ataque, la cuál fue adquiriendo jugando en el sector ofensivo, pudo formar un buen combo para jugar por el lateral izquierdo.

Gabriel Milito lo venía siguiendo hace rato debido a sus buenas actuaciones en Reserva. A la espera de un “3”, ya considera a Benedetti como una alternativa real para un puesto que por el momento no tiene un dueño claro.

“es una oportunidad hermosa”

Gastón Benedetti comenzó el año entrenando con la Reserva y, en el comienzo de la segunda semana de la pretemporada, fue promovido a la Primera. Ante la baja de Facundo Mura, convocado a jugar el Torneo Pre Olímpico con la Selección Argentina Sub 23, Milito quería tener una variante más por el lateral izquierdo.

Al ser consultado sobre cuáles son sus sentimientos ante esta chance que se le presenta, el categoría 2001 aseguró: “Siento mucha alegría y ganas de seguir progresando en lo personal, es una oportunidad hermosa”.

Metiéndose en lo futbolístico, contó las indicaciones que le está dando el director técnico albirrojo durante los entrenamientos: “Milito lo que me pide es lo mismo que le pide a los laterales que vienen jugando: que marque y que cuando me pueda proyectar vaya con libertad”.

Por otro lado, comentó lo que significa ser compañero de un jugador como Javier Mascherano: “Compartir entrenamiento y vestuario con él la verdad que es muy lindo. Es muy admirable tener de compañero y estar en el mismo lugar a un jugador de su categoría, sabiendo toda la trayectoria que hizo. Es muy hermoso poder vivir este momento”.

En la jornada de hoy se espera que sume minutos en uno de los amistosos ante Cambaceres. Si bien no se trata de un partido oficial, serán sus primeros minutos en el nuevo estadio Jorge Luis Hirschi, el mismo que sueña pisar con frecuencia en el futuro cercano con la Primera de Estudiantes.

una mirada a brasil

Además del “jogo bonito”, otra cosa que ha caracterizado históricamente al fútbol brasieño es su capacidad para sacar con facilidad laterales de élite. Por este motivo, Benedetti mira mucho a los jugadores de su puesto nacidos en el país vecino.

“Referentes en mi puesto son los laterales brasileños como Marcelo, Filipe Luis y Dani Alves. Me gusta ese estilo de laterales”, aseguró el juvenil albirrojo que cumplirá 19 años en marzo.