Mastantuono, con trato estelar: cuál es y cuánto vale el lujoso auto que le regaló el Real Madrid

La llegada del joven talento argentino Franco Mastantuono al Real Madrid no solo está generando expectativas en el terreno de juego, sino que también el club le otorgó un trato digno de una estrella. A sus 18 años, el ex River Plate ya se mueve por las calles de la capital española al volante de un BMW Serie 4 Gran Coupé, un vehículo de lujo que la institución le facilitó como parte de su acuerdo con la marca alemana.

Este beneficio, que reciben todos los jugadores del equipo profesional, forma parte de la política de patrocinio del club blanco, que cada año renueva los vehículos de su plantilla. El modelo elegido para Mastantuono, de un elegante color blanco perlado, combina a la perfección la deportividad con la distinción que caracteriza a los autos de alta gama.

El valor de este vehículo se estima en unos 57.000 euros, aunque su precio puede variar dependiendo del equipamiento y la motorización. Con 4,78 metros de largo y un peso cercano a los 1.700 kilos, el auto no solo es espacioso y confortable, sino que también ofrece un rendimiento de alto nivel. Por ejemplo, en su versión 420i, el auto puede alcanzar una velocidad máxima de 235 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 7,3 segundos.

Con esta adquisición, Mastantuono no solo se adapta al exigente ritmo del fútbol europeo, sino que también se integra a la vida de las grandes figuras en Madrid, donde el lujo y el prestigio son parte del día a día.