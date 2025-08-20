Mastantuono, con trato estelar: cuál es y cuánto vale el lujoso auto que le regaló el Real Madrid

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo
Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo
¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores y buscan voltear los vetos de Milei
La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día
El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante
Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas
Intendentes, relegados en la lista del PJ: malestar en el Conurbano
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Comercio, turismo y obras, los ejes del debate de candidatos platenses
Cuenta DNI activó un descuento en un supermercado de La Plata este miércoles 20 de agosto
Los números de la suerte del miércoles 20 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Actividades: documental, danza, nutrición y concurso literario
Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%
En campaña, vuelve la polémica por la edad de la imputabilidad
Luz verde para tratar un aumento al Garrahan y a las universidades
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La llegada del joven talento argentino Franco Mastantuono al Real Madrid no solo está generando expectativas en el terreno de juego, sino que también el club le otorgó un trato digno de una estrella. A sus 18 años, el ex River Plate ya se mueve por las calles de la capital española al volante de un BMW Serie 4 Gran Coupé, un vehículo de lujo que la institución le facilitó como parte de su acuerdo con la marca alemana.
Este beneficio, que reciben todos los jugadores del equipo profesional, forma parte de la política de patrocinio del club blanco, que cada año renueva los vehículos de su plantilla. El modelo elegido para Mastantuono, de un elegante color blanco perlado, combina a la perfección la deportividad con la distinción que caracteriza a los autos de alta gama.
El valor de este vehículo se estima en unos 57.000 euros, aunque su precio puede variar dependiendo del equipamiento y la motorización. Con 4,78 metros de largo y un peso cercano a los 1.700 kilos, el auto no solo es espacioso y confortable, sino que también ofrece un rendimiento de alto nivel. Por ejemplo, en su versión 420i, el auto puede alcanzar una velocidad máxima de 235 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 7,3 segundos.
Con esta adquisición, Mastantuono no solo se adapta al exigente ritmo del fútbol europeo, sino que también se integra a la vida de las grandes figuras en Madrid, donde el lujo y el prestigio son parte del día a día.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí