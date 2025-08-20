Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Mastantuono, con trato estelar: cuál es y cuánto vale el lujoso auto que le regaló el Real Madrid

Mastantuono, con trato estelar: cuál es y cuánto vale el lujoso auto que le regaló el Real Madrid
20 de Agosto de 2025 | 07:49

Escuchar esta nota

La llegada del joven talento argentino Franco Mastantuono al Real Madrid no solo está generando expectativas en el terreno de juego, sino que también el club le otorgó un trato digno de una estrella. A sus 18 años, el ex River Plate ya se mueve por las calles de la capital española al volante de un BMW Serie 4 Gran Coupé, un vehículo de lujo que la institución le facilitó como parte de su acuerdo con la marca alemana.

Este beneficio, que reciben todos los jugadores del equipo profesional, forma parte de la política de patrocinio del club blanco, que cada año renueva los vehículos de su plantilla. El modelo elegido para Mastantuono, de un elegante color blanco perlado, combina a la perfección la deportividad con la distinción que caracteriza a los autos de alta gama.

El valor de este vehículo se estima en unos 57.000 euros, aunque su precio puede variar dependiendo del equipamiento y la motorización. Con 4,78 metros de largo y un peso cercano a los 1.700 kilos, el auto no solo es espacioso y confortable, sino que también ofrece un rendimiento de alto nivel. Por ejemplo, en su versión 420i, el auto puede alcanzar una velocidad máxima de 235 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 7,3 segundos.

Con esta adquisición, Mastantuono no solo se adapta al exigente ritmo del fútbol europeo, sino que también se integra a la vida de las grandes figuras en Madrid, donde el lujo y el prestigio son parte del día a día.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante

Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

Mañana retoman los paros los docentes universitarios

Cristina no deberá pagar $22.300 millones

¡Tremendo triunfazo de Racing! Le ganó a Peñarol y jugará con Vélez en cuartos de la Copa

Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes ante Cerro Porteño, por el pase a cuartos de final de la Libertadores: formaciones, hora y TV

“La motivación es más fuerte que los nervios”

Sin Meza, con el Ruso y sondeo por Palacios

Briasco será baja y Orfila busca su reemplazante
La Ciudad
Cuenta DNI activó un descuento en un supermercado de La Plata este miércoles 20 de agosto
La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día
¡$9.000.000! El Súper Cartonazo vacante y mañana pedí la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Mañana retoman los paros los docentes universitarios
Pensar el envejecimiento: mujeres que comparten experiencias
Policiales
“Incidió en el desenlace fatal”: pericias clave sobre el fentanilo adulterado
Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo
Motochorros, dentro y fuera de la Megatoma
Qué se sabe del presunto abuso a una beba de seis meses en La Plata: denuncias cruzadas
Irrumpen a plena luz del día y se llevan una fortuna
Espectáculos
La nueva y polémica entrega de los Martín Fierro: los detalles
Marcos Ginocchio, el campeón de Gran Hermano, presentó su nueva canción: explora la superación tras una ruptura
El escándalo del año: Gime Accardi confesó la infidelidad pero negó que Andrés Gil haya sido su amante
“Mujeres con hombreras”: marionetas a la Almodóvar
Doctor Charly: la UBA lo reconoció con el Honoris Causa
Política y Economía
Un candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza irá a juicio por violencia de género en La Plata
Por el dólar: la inflación mayorista se aceleró hasta el 2,8%
Diputados opositores van por los proyectos de los gobernadores y buscan voltear los vetos de Milei
Amigos son los amigos: Milei esta vez se metió en el armado de listas
En campaña, vuelve la polémica por la edad de la imputabilidad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla