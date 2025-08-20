Investigan un abuso a una beba de seis meses

La bebé de seis meses quedó internada en el Hospital de Niños / EL DIA

Un espanto por donde se lo mire. Estas son las historias que cuestan contar. Ocurrió en una vivienda de la localidad de Lisandro Olmos, sobre la calle 196 entre 46 y 47, donde la intervención policial surgió a partir de un conflicto familiar, que se salió de cauce y motivó varios llamados al 911.

Precisamente, cuando llegó la primera comitiva al domicilio, se encontraron con una mujer que tenía a su nieta de seis meses en brazos. Estaba fuera de sí y profería acusaciones gravísimas hacia la nuera, todo por dichos del hijo, que le había contado que “le metió los dedos”.

Las fuentes describieron que en el lugar encontraron tres fincas instaladas en un mismo terreno y que en ellas se asentaban distintos integrantes de una familia.

Al fondo, estaba la persona señalada por el aberrante ataque, pero quien lucía un moretón pronunciado en uno de sus ojos.

A partir de ese momento, en medio de un clima de tensión creciente, con gritos y denuncias cruzadas, los oficiales optaron por llevarse a los padres de la bebé a la comisaría hasta tanto se determinen las responsabilidades de lo ocurrido.

La mujer tiene 32 años y su pareja, que es agente penitenciario y trabaja en la Unidad Penal Nº 9 en Villa Elvira, 33.

De acuerdo a los voceros consultados por EL DIA, con el informe médico del Hospital de Niños que el fiscal Juan Mennucci optó por la aprehensión de ambos progenitores.

Es que los expertos detectaron “una leve dilatación anal” en el cuerpo de la bebé, lo que encendió las alertas e instaló varios interrogantes sobre la autoría.

¿Fue realmente la madre? ¿El padre acaso es encubridor? ¿La relación se desarrollaba en un clima de violencia de género? ¿Hay denuncias previas?

Bueno, entre esas preguntas y otras que se hacen los pesquisas, deberán definir la situación procesal de ambos imputados.

En estas 24 horas como aprehendidos, que se cumplirán en la mañana de hoy, la Justicia tendrá que tomar una determinación. Si pide detenciones y para quién.

Demás está decir que el episodio provocó gran conmoción entre los vecinos, quienes, azorados, no podían dar crédito a la noticia.

Según una versión, la agresión a la bebé se habría consumado con un elemento filoso.