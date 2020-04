Mandados con hijos: la polémica llegó a la Ciudad

Mientras expertos, autoridades sanitarias y decisores políticos debaten el modo de flexibilizar la salida de niñas y niños en cuarentena, la discriminación hacia las familias monoparentales en situaciones domésticas cotidianas como es, por ejemplo, hacer las compras, alcanzó un mayor grado de visibilidad días atrás, cuando al actor Nicolás Cabré le prohibieron entrar a un supermercado con su hija de seis años.

Las denuncias contra las cadenas de supermercados y comercios de barrios por este abuso escalaron tanto que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación debió aclarar en un video en las redes que una madre que está sola con sus hijos puede salir libremente a abastecer el hogar con ellos y no necesita ningún permiso para circular más que el DNI que acredite el vínculo con los chicos.

Sin embargo, en La Plata, la exclusión de mamás o papás que no tienen otra opción que llevar a sus hijos consigo para hacer mandados, continúa y agrega una buena dosis de angustia y malestar a la ya de por sí difícil situación de estar solos y encerrados, sin la ayuda de abuelos, familiares o personas que eventualmente puedan descomprimir la carga de la crianza de a uno.

QUÉ QUERÉS QUE HAGA

María José Encina (46) y su hija de cinco años componen una familia monomarental. Ella está a cargo de la nena y no tiene familiares en la ciudad. Es abogada y, actualmente, trabaja desde su casa, a veces teniendo que a hacer guardias, y siempre que cuente con alguna de las niñeras de la pequeña, también afectadas por el aislamiento obligatorio.

Vive en la zona de Parque Saavedra desde 2014 y transitó allí su embarazo. Desde entonces compra en el supermercado del barrio y usa el sistema de delivery, al punto que uno de los empleados le subía la mercadería al departamento cuando ella no podía por el su estado avanzado.

“Cuando recién empezó la cuarentena, llamé y pregunté si hacían delivery y respondieron que no, pero me dijeron que fuera porque tenían las medidas de seguridad adecuadas”, cuenta Encina, quien sintió cierto halo de cuidado y protección en la propuesta.

Pero al presentarse en el local con la nena, la historia fue otra. “Fui a hacer los mandados con mi hija, manteniendo la distancia como corresponde y, cuando me toca entrar, la dueña me dice que no puedo”, revive con bronca, “le preguntó ´qué querés que haga´ y me devuelve un ´no sé´”. Para ella, significó: arréglatela.

No quedó ahí. Cuando estaba por irse salió el empleado amigable y le propuso que hiciera una lista con el pedido y que él lo armaba. Ella accedió, aunque no entendía bien en qué norma se amparaban para negarle el ingreso al local.

Consultadas por EL DIA, fuentes de la Municipalidad de La Plata negaron que exista normativa alguna que impida hacer compras en comercios de cercanía a mamás o papás con sus hijos durante el aislamiento obligatorio.

ESTA ES LA ÚLTIMA VEZ

A Juliana Carrera (42) la dejaron pasar con su hijo de 4 años en un supermercado de calle 12, pero le advirtieron: “Esta es la última vez, la próxima tenés que traer un permiso porque sino viene la Municipalidad y nos multa”, le dijeron y ella pensó que había una disposición por la que no podía entrar con el nene y que le estaban haciendo un favor.

“Me lo tomé con calma porque pensé que había una norma municipal, y a parte fue como que me hacían un favor dejándome entrar por última vez, por eso no denuncié”, dice del supermercado del que es clienta habitual y cuyo dueño y cajeras los conocen desde hace tiempo tanto a ella como a su hijo.

“No fui más, ahora voy a los mercaditos de la cuadra, que están menos expuestos”, dice y agrega “el aislamiento se vuelve cuesta arriba, tengo miedo de ir al cajero y que me pare la policía”.

Juliana también es madre sola y piensa que en este tiempo todo se hizo un poco más difícil para ellos: “La cuarentena es muy dura, es una rutina permanente sin respiro a disposición del nene, le hago un ratito de amiguito, otro ratito de señorita, otro ratito de madre, otro de padre y a perpetuidad soy la mucama”, se mofa de ella misma y rescata: “a la mañana me despierto antes que él y aprovecho dos horas más o menos antes de que se levante”.

DISCRIMINACIÓN PARA TODOS

Que la exclusión no es sólo para la familias monoparentales quedó demostrado con el caso de Nicolás Cabré. El actor está separado pero comparte la tenencia con la mamá de su hija, y no pudo ingresar a un supermercado en la localidad de Pilar con la nena.

Algo parecido, le sucedió en la zona de Altos de San Lorenzo a Raga, músico y de 29 años. El vive con su pareja, pero ella está embarazada y estaba descompuesta y no podía cuidar al hijo de ambos, de dos años de edad cuando salía a hacer las compras.

“Fui a comprar a un supermercado chino del barrio, había un cartel y todos te miraban mal. Entonces me fui a otro lado y la misma situación. Tuve que volver, dejar a mi hijo y volver rápido”, cuenta apenado.

“En otro comercio también fui con el nene, y me dicen: uno por familia y sin niños. Le digo bueno, solo quiero una cosa y me dejaron sólo por esa vez. Tuve que entrar rápido y salir rápido. Es una situación un poco rara la que uno vive en estos momentos en relación a los niños. En casi todos lados tenés este problema, salvo en una ferretería”, dice.

¿Qué sintió? “A modo de la sociedad siento que esto de la cuarentena ha sacado el lado más egoísta de la gran mayoría, el hecho de no pensar que no todos estamos en la misma situación ni tenemos la misma calidad de vida, ni la misma formación u organización familiar”, reflexiona.

MICROVIOLENCIAS DE CUARENTENA

Pese a que el aumento de estos casos de discriminación en el marco de la pandemia de coronavirus fue reconocido por la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, no se han registrado denuncias en este sentido en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, ni tampoco en la línea 144 de prevención de la violencia de género.

No obstante, no deja de causar indignación la falta de empatía y solidaridad que traen consigo ciertos cuidados frente al coronavirus. “Hay distintas capas de molestias, primero mi pensamiento inicial fue en qué norma se amparaban en no dejarme ingresar con mi hija. No existe una sola reglamentación que les permita hacer eso”, dice Encina que, sufrió una segunda situación desagradable cuando fue a retirar una nueva compra: “Dale, dale, que hay gente”, le soltó la dueña.

“No respondí nada, pero me molestaron los malos modos y el hacerme sentir que me estaba tirando migajas cuando soy una clienta”, dice, y rescata la actitud de los empleados que siempre la trataron bien. “Estamos viviendo una situación angustiante y uno no tiene ganas de estar generarse más problemas e ir a lugares donde te maltraten. Ahora me pasaron unos servicios de delivery y en el resto de los comercios no he tenido problemas, todos se manejan con respeto y cariño”, rescata.