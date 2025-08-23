Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Actividades: día del lector, danzas, taller creativo, feria, newcom y teatro

Actividades: día del lector, danzas, taller creativo, feria, newcom y teatro
23 de Agosto de 2025 | 00:59
Edición impresa

Día del Lector

Hoy a las 14 y en el marco del Día del Lector, la Sociedad Argentina de Escritores reconocerá como socia honoraria a María Victoria Brown, escritora platense que con tan sólo 11 años, publicó su primer libro. El evento será en el salón de actos del Archivo y Museo del Servicio Penitenciario bonaerense (calle 35 entre 5 y 6) y contará también con la participación del periodista local Claudio Gómez.

Espectáculo de cuentos

La Biblioteca Popular Alejo Iglesias de Villa Elisa (6 entre 43 y 44) invita a participar del espectáculo “Cuentos al compás del tiempo”. La actividad para niños entre 4 y 10 años, se realizará hoy a las 17. Función a la gorra.

Danzas en Garibaldi

El Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) propone diversas modalidades de danza para distintas edades. Iniciación a la danza, para niños de 3 a 6 años, se dicta los lunes y viernes a las 17, con un valor de $20.000. Danza Jazz (desde los 7 años) lunes y viernes a las 18, también por $20.000. Danzas Urbanas infantiles de 4 a 7 años, los martes y jueves a las 17; y de 8 a 11 años, los martes y jueves a las 18, con un costo de $17.000. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores.

Taller Creativo para niños

En el Club Capital Chica (Av 66 entre 156 y 157) se dicta un taller creativo para niños entre 6 y 12 años. Lunes de 19 a 20 y viernes de 17.15 a 18.15. Se trabaja coordinación, aumento de autoestima y expresión artística. Consultas: 221 450 - 3528.

Feria en Villa Elisa

En el Club Deportivo Villa Elisa (ubicado en Camino Centenario y calle 48), el próximo domingo 24 de agosto, de 11 a 18, se realizará una feria de emprendedores. También habrá música, gastronomía y sorteos.

Teatro en el Círculo Trentino

Teatro en el Círculo Trentino La Plata situado en 18 entre 37 y 38. Obra: “Compartimos. Un sogno chiamato Argentina”. La función se realizará hoy a las 17.30. La entrada es libre y gratuita. Para reservas comunicarse al 221 641 5592.

Newcom en City Bell

En la Secundaria Nº 15 de City Bell (464 y 19) se realizan prácticas de newcom. Las actividades se desarrollarán los lunes de 15 a 16 y miércoles de 9.15 a 10.15. Según se informó, la actividad no tiene un arancel y es gratuita.

 

