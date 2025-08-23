Prevén nuevos paros y una marcha universitaria

Los docentes de la Universidad Nacional de La Plata, como en el resto del sistema público argentino, concluyeron una semana de intensa protesta, con dos jornadas de paro que marcaron el pulso de la actividad académica en la Ciudad. Sin embargo, este cese de actividades es solo el preludio de lo que se avecina: el plan de lucha se intensificará en las próximas semanas, con más huelgas y una manifestación federal masiva en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp) evaluó positivamente la medida de fuerza. Un portavoz del gremio destacó que el paro fue “muy importante”, con una adhesión total en el sistema de pregrado, afectando a las escuelas de la universidad y al jardín maternal. En la mayoría de las facultades, la actividad también fue escasa, aunque se registró una “actividad relativa” en casas de estudio como Medicina, Derecho y de Economía, donde algunos cursos mantuvieron su funcionamiento.

El conflicto deriva de la pérdida de poder adquisitivo que atraviesan los docentes y nodocentes. Desde Adulp señalaron que no ha habido negociaciones paritarias desde octubre del año pasado, lo que ha generado una “pérdida salarial docente” que se consolida mes a mes. El reclamo se enmarca en la exigencia de “paritarias libres, recomposición salarial y más presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología”.

El plan de lucha, acordado por el Plenario de secretarios generales de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) con la adhesión de Adulp, no se detiene. Se prevén nuevos paros la próxima semana, los días martes 26 y miércoles 27 de agosto, y continuarán en los primeros días de septiembre, con medidas de fuerza programadas para el lunes 1 y el martes 2.

Además de las huelgas, el eje de la protesta se trasladará a las calles con la convocatoria a una tercera “Marcha Federal Universitaria” en el último año y medio. Esta movilización busca apoyar la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar el veto que el Gobierno ya ha anticipado. La marcha se preveía para la tercera semana de septiembre. Sin embargo, la aprobación esta semana a la Ley y el veto que se podría producir la semana próxima, apuran todo.

“Se adelantó la votación por la ley y salió aprobada el jueves, cuando se pensaba que recién se iba a aprobar la semana que viene”, analizó Carlos Defeo, titular de la Conadu. Ante este giro, las expectativas se centran ahora en la respuesta del Poder Ejecutivo. “Habrá que ver qué pasa con el veto de Milei que descontamos se va a dar”, añadió Defeo.

Según el dirigente, la idea es “hacer una tercera marcha federal al día siguiente para presionar en el Congreso para que lo rechacen”. Es probable que la fecha exacta de la movilización se anuncie en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que se realizará en Rosario el viernes 29.

Defeo estimó que el Presidente dispondrá de la semana siguiente para vetar la ley, una vez que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, informe oficialmente sobre su aprobación.

La lucha ya está en marcha. Se buscará que las próximas medidas de fuerza coincidan con las actividades de preparación para la movida callejera. “La marcha la vamos a hacer todos los sectores, sindicatos, estudiantes y el CIN (consejo de rectores)”, concluyó Defeo.