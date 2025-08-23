Un escándalo que golpea el corazón del poder mileísta e impacta fuerte en la campaña

El “caso Spagnuolo” le estalló al Gobierno en plena campaña electoral y lo enreda, todavía en calidad de presunción, con una trama de supuesta corrupción que golpea de lleno a los hermanos Milei y al clan Menem (sobre todo “Lule”, mano derecha de Karina Milei). Se trata de los artífices del armado político de La Libertad Avanza en todo el país, la mesa chica del poder.

Infinitas reuniones y llamados telefónicos se sucedieron ayer entre los diferentes candidatos de LLA en toda la geografía nacional y las terminales políticas de la Rosada para requerir información sobre cómo manejar la cuestión en los medios, qué decir, cuál es la estrategia.

Hacia afuera, el Gobierno se ha procurado silencio. Para los miles de candidatos oficialistas en toda la geografía argentina es un incordio porque no hay forma de que el tema no se cuele en cualquier campaña. Local, provincial e incluso la nacional de octubre.

Una grabación clandestina mostró la voz del funcionario Diego Spagnuolo mientras relataba el pago de coimas sistemáticas en la provisión de medicamentos para la discapacidad. El martes se conocieron los audios. Al día siguiente, el hombre fue expulsado y fue intervenida la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Ayer, la Justicia buscó a Spagnuolo para que ratifique o rectifique sus dichos y descubrió a uno de los empresarios mencionados en los audios con más de 260.000 dólares y siete millones de pesos en efectivo.

El impacto en las redes

Un primer impacto del episodio puede medirse en las redes sociales, ese mundo virtual que los libertarios se jactan de dominar a la perfección.

La consultora especializada en conversaciones digitales Ad-Hoc, dirigida por Javier Correa, hizo un mapeo de los rebotes de este espinoso tema en la virtualidad. Primera conclusión: el caso generó el pico de menciones digitales sobre Javier Milei en lo que va de agosto.

El término “Milei” fue mencionado más de 264 mil veces durante el jueves último, día en que el escándalo estaba a full. Y los conceptos más relacionados a la cuestión fueron: a) “Karina Milei”, con 38.293 menciones; b) “Diego Spagnuolo”, con 8.218 menciones; c) “Lule Menem”, con 7.504; d) “Karina”, con 5.703; e) “Discapacitados”, con 5.060 menciones; f) “Corrupción”, con 4.459; d) “Coimera” (con A), con 4.095. La lista es más larga.

Para el Gobierno es una noticia pesada: confirma que el caso es relacionado directamente por los consumidores de redes con la hermanísima, secretaria General de la Presidencia. Quien, en los hechos, es la sombra de Milei y maneja una notable cuota de poder real.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Algunas conclusiones del mencionado estudio:

1) Es claramente un tema en ascenso, otra mala noticia para el Gobierno que busca acallarlo. El volumen de conversación digital sobre la cuestión Spagnuolo crece día a día y muestra una tendencia al alza. Generó 243 mil menciones entre martes y jueves.

Spagnuolo es un hombre muy cercano a los Milei. Fue abogado del Presidente

2) Impacta en la imagen digital del Presidente. Lo dicho: el jueves 21 fue el pico de menciones al término “Milei” en lo que va del mes. Pero además, ese mismo día la negatividad fue 7 puntos superior al promedio mensual.

3) “Karina” y “Spagnuolo” fueron los dos términos mas relacionados a “Milei” ayer y están en el top 5 semanal. Ambos con carga negativa.

Spagnuolo es un hombre muy cercano a los Milei. Fue abogado del Presidente durante un tiempo, hace cuatro años ocupó un lugar simbólico en alguna lista de LLA -la que llevó al ahora Jefe de Estado al Congreso- y protagonizó una polémica cuando se enfrentó a la familia del niño autista Ian Moche. En este caso, y según lo que relata en los audios misteriosos, él no sería el corrupto sino que asoma casi como un cruzado que le advirtió a Milei sobre el asunto de las presuntas coimas.

Ayer en el Gobierno, cruzado de desconfianzas entre propios por el origen de la difusión de los audios, deslizaban que se estaba en la búsqueda de “algún conejo” para sacar de la galera y tapar este asunto. ¿Podrán?