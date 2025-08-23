Kicillof anunció $1 billón en créditos y alivio fiscal

Furfaro ratificó su defensa: se desligó de la tragedia, pero está complicado
Son 18 las listas que competirán en la Provincia en las elecciones de octubre
Juan Pablo Skrt: la voz platense que emociona a los All Blacks
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
Sube el consumo pero cae el precio del maple de huevos en la Ciudad
Las ofertas en El Nene para este fin de semana con 20% de reintegro con Modo
Cuatro candidatos a concejales de La Plata debatieron sobre varios temas
NINI mayorista, una gran expetiencia: fin de semana con estas ofertas
Actividad económica estancada y consumo con resultados dispares
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Los estudios en energías renovables le apuntan hasta al cordón verde
Actividades: día del lector, danzas, taller creativo, feria, newcom y teatro
Aclaración del IPS sobre la publicación de un aumento de haberes
Lo siguen al salir del banco y le roban: “No mires o te limpiamos”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lanzó medidas orientadas a pymes que incluyen financiamiento a través del Banco Provincia, subsidios y beneficios impositivos
Esteban Pérez Fernández
eperezfernandez@eldia.com
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó un conjunto de medidas económicas destinadas a respaldar a las pequeñas y medianas empresas de la Provincia, a las que definió estar “en riesgo” por el impacto de la política nacional. El anuncio se realizó en La Matanza, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Fernando Espinoza, en un acto donde el mandatario buscó mostrar un fuerte contraste con la gestión de Javier Milei y del ministro de Economía nacional, Luis Caputo.
La iniciativa central es la creación de líneas de crédito por un billón de pesos a través del Banco Provincia. Estos préstamos contarán con tasas subsidiadas y se orientarán a recomponer capital de trabajo, adquirir bienes de capital, financiar obras productivas y comerciales, refinanciar deudas y promover exportaciones. El plan incluye una bonificación del 5 por ciento en la tasa de interés, con el objetivo de aliviar el acceso al financiamiento en un contexto de alto costo del crédito privado.
Kicillof explicó que el programa busca sostener el entramado productivo bonaerense y contrarrestar los efectos de la política monetaria nacional. “En la provincia de Buenos Aires vamos a seguir incorporando todos los instrumentos que podamos para proteger a la industria y el trabajo”, afirmó durante la presentación.
El paquete de medidas contempla además beneficios impositivos que estarán a cargo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). El organismo conducido por Cristian Girard anunció la suspensión de embargos en cuentas bancarias por deudas impositivas hasta fin de año, la ampliación de los montos máximos para devoluciones automáticas y un régimen especial para contribuyentes cumplidores.
Uno de los puntos más relevantes es la actualización del tope para acceder a la devolución exprés de saldos a favor: el límite pasó de $1.000.000 a $3.500.000, lo que representa un incremento del 250 por ciento. Estos reintegros se acreditarán en un plazo máximo de 72 horas en las cuentas bancarias de los contribuyentes. Las medidas alcanzan a los impuestos sobre Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores, lo que beneficia tanto a empresas como a particulares.
El conjunto de medidas, que incluye créditos, subsidios y beneficios tributarios, refleja la apuesta del Ejecutivo provincial por reforzar la competitividad de las Pymes y aliviar el peso de la carga fiscal. El billón de pesos destinado al programa marca la magnitud de la intervención, que se apoya en el Banco Provincia y en la estructura de ARBA para llegar de manera directa a los sectores productivos más afectados. La estrategia combina alivio financiero inmediato con medidas estructurales para sostener el empleo y la producción en la Provincia.
LE PUEDE INTERESAR
Cuatro candidatos a concejales de La Plata debatieron sobre varios temas
Con el anuncio, el gobierno bonaerense busca enviar una señal de acompañamiento a los sectores productivos en medio de un escenario económico que Kicillof describió como crítico.
En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Agrario pondrá en marcha líneas de crédito a tasa reducida y subsidios para emprendedores vinculados a las economías regionales. El programa incluye financiamiento a tasa cero para productores agroalimentarios de rubros como tambo, porcinos, ovinos, apicultura y ganadería del sudoeste bonaerense. También se estableció una bonificación del 35 por ciento sobre la tasa vigente en préstamos para Pymes agroalimentarias y proyectos de inversión productiva.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí