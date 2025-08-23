Cuenta regresiva para que el Roca llegue a La Plata

Furfaro ratificó su defensa: se desligó de la tragedia, pero está complicado
En poco más de una semana vence el plazo para que el Tren Roca llegue nuevamente a la Ciudad. Al iniciarse las obras de renovación de vías entre Tolosa y La Plata, desde Trenes Argentinos informaron que los trabajos se extenderían del 5 al 31 de agosto inclusive, por lo que durante ese período las formaciones solo llegan hasta Tolosa, ocasionando serios inconvenientes a los usuarios.
Desde Trenes Argentinos admitieron a este diario que “como en toda obra, el factor climático incide y esta semana ha sido complicada”. De todos modos, y pese a los complicaciones derivadas del clima, “todo sigue de acuerdo a los plazos previstos”, agregaron.
De este modo, y de no mediar inconvenientes, el lunes 1º de septiembre el funcionamiento de las formaciones estaría normalizado, permitiendo completar el servicio entre Constitución y La Plata y facilitando el viaje de miles de pasajeros que a diario utilizan esta línea ferroviaria.
Los trabajos, iniciados el lunes 5 de agosto, se enmarcan en la emergencia ferroviaria declarada por el Gobierno nacional y consisten en el reemplazo de aproximadamente 2.000 metros de rieles entre Tolosa y La Plata.
