Críticas a Milei y mensaje contra la polarización de Provincias Unidas

“Estamos podridos de elegir entre Cristina (Kirchner) y Milei. La motosierra no es la única herramienta”, dijo el gobernador Ignacio Torres
Los gobernadores de Provincias Unidas concretaron ayer una cumbre en Puerto Madryn y volvieron a posicionarse como una alternativa al presidente Javier Milei y el kirchnerismo de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La jornada tuvo como anfitrión el gobernador chubutense Ignacio Torres y contó con la presencia de sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además del candidato a diputado nacional cordobés Juan Schiaretti.
En ese escenario, Pullaro insistió con la idea de posicionar a Provincias Unidas como “la única posibilidad que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo a gobernar nunca más nuestro país”, aunque también apuntó contra Milei al afirmar que “no alcanza con hacerse el loquito, andar gritando y peleándose con todo el mundo”.
“Estamos podridos de elegir entre Cristina (Kirchner) y Milei. La motosierra no es la única herramienta”, consideró Torres, en una frase que sintetizó el espíritu del encuentro, donde los mandatarios presentes y Schiaretti, candidato a diputado por Córdoba, destacaron además que el equilibrio fiscal “no resuelve por sí solo los problemas de la gente”.
Por su parte, Llaryora consideró que el Gobierno debe “corregir el rumbo” para que a la Argentina “le vaya bien” e hizo un llamado para que el 2027 haya un “presidente federal” para cambiar el país.
“Ahora vamos por el Congreso y en el 2027 ponemos un presidente federal para cambiar la Argentina”, enfatizó el mandatario cordobés.
También hizo uso de la palabra Schiaretti, quien sostuvo que Argentina va a “generar nuevas coaliciones” que “expresen los diferentes pensamientos políticos y sociales de nuestra sociedad” y llamó a consolidar una alternativa al kirchnerismo y Milei.
“No va a quedar como alternativa ese kirchnerismo que se viene apagando como una llamita, sino que va a surgir una nueva alternativa que pueda competir con Milei y que pueda expresar lo que el modelo de Milei no exprese”, vaticinó el ex gobernador cordobés.
Y el correntino Gustavo Valdés indicó que cuando los gobernadores van a Buenos Aires los ningunean, destratan y no los atienden.
El mandatario radical contrastó con la gestión libertaria. “Hay cosas que tenemos que hablarlas. Para nosotros, la educación pública es esencial en la Argentina, no hay posibilidad de una Argentina viable sin educación pública y gratuita”, reflexionó.
