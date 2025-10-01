Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Opinión |EDITORIAL

Bate récords de víctimas fatales el tránsito en la Región

1 de Octubre de 2025 | 02:17
Edición impresa

El tránsito en nuestra zona viene batiendo un triste récord y a esta altura del año casi igualó a todos los registrados en la Región en 2024. Ahora fueron un motociclista muerto y dos heridos el saldo del choque entre dos motos, registrado en el domingo pasado en Ensenada. Esto significa que en el transcurso de este año, como consecuencia del drama vial que se registra en la Región, se llevan contabilizadas 55 víctimas fatales.

Y como dato más que preocupante, debe señalarse que a lo largo de los doce meses del año pasado perdieron la vida en incidentes viales 57 personas y que 32 de ellas conducían o viajaban como acompañantes en una moto.

Dos conclusiones se desprenden de tales referencias: la primera de ellas, que faltando aún más de dos meses para la finalización de 2025 se ha llegado casi a igualar la cantidad de conductores muertos en todo el año pasado; la segunda cae por su peso, en el sentido de que rigen en nuestra zona multas extremadamente onerosas -algunas de ellas duplican en su valor el monto mensual de muchos sueldos y jubilaciones- y no obstante la anarquía y la siniestralidad vial persisten.

En cuanto al valor de las multas, no puede negarse que surten efectos en los automovilistas y demás conductores de vehículos de cuatro ruedas, en especial en lo que concierne a los excesos de velocidad y al respeto a las prioridades de paso en las rotondas y plazas.

Sin embargo, tal como se lo viene señalando en forma reiterada, es llamativa la indisciplina con que siguen manejándose muchos motociclistas que cruzan semáforos en rojo o circulan a excesiva velocidad por autovías y calles de la Región, con sus conductores que no trepidan en jugarse la vida y, además, lamentablemente, en perderla en numerosos incidentes viales.

No es necesario describir aquí, una vez más, la cantidad de faltas que cometen y el libre albedrío con que actúan. A partir de no llevar patentes identificatorias, no usar cascos ni chalecos reflectantes, desplazarse a velocidades impropias –el caso de muchos deliverys ya excede toda posible comprensión- o cruzar sin miramientos los semáforos en rojo, no pocos conductores de motos, a escape libre, dan cátedra cotidiana sobre lo que no debe hacerse en la vía pública. Desde luego, sin que ningún control policial o municipal atine a sancionarlos.

LE PUEDE INTERESAR

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

Pobreza: se multiplican las bocas, pero no los panes

Está claro que las autoridades responsables debieran fiscalizar a fondo la tenencia y el manejo de motocicletas en la Región. Mientras se acrecienta cada vez más el parque de estos vehículos, también se incrementa la anarquía con que se manejan. Los datos estadísticos obligan a que se impulsen políticas muy enérgicas para impedir que tantas vidas se pongan en riesgo. Si no hay una reacción, la muerte por incidentes viales seguirá batiendo récords.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes tuvo todo para ganar, falló en el final y resignó dos puntos: 1 a 1 ante Newell's

Detuvieron al "Pequeño J", el principal acusado del triple femicidio narco

Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros

Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha

¿Se endurece el cepo? Billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial y el Banco Central dio su versión

Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud

“Se rasca todo el tiempo” y “Es una vaga”: Jorge Rial lapidario contra Susana Giménez

Gimnasia terminó de abonarle los salarios adeudados de agosto a los empleados

+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's

Dolor en una facultad de la UNLP por la muerte de un trabajador: clases suspendidas

Cuenta DNI: qué día se activa en octubre la promo más esperada y cuánto podés ahorrar

Estudiantes y el impacto del gol de Lollo en las tablas: así quedó en las peleas por el título y por las copas

Llegaron las chapas patentes: advierten que te van a multar si no la tenés en el auto

¿Orfila cambia el arquero de Gimnasia? El equipo que tiene en mente para Sarmiento

VIDEO. Estudiantes no lo supo aguantar ante Newell's y perdió dos puntos clave

Gimnasia y el desafío Junín: Orfila se juega mucho ante un rival directo
Últimas noticias de Opinión

El Plan Marshall argentino

ChatGPT, ante la justicia alemana

Opinan los lectores

Pobreza: se multiplican las bocas, pero no los panes
Espectáculos
Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial
Murió José Andrada, el actor de Los Simuladores recordado por la frase: “¿No hay un piquito para mí?“
Morena Rial fue trasladada a la cárcel de Magdalena: de qué está acusada
Uno de los integrantes de "Olga" reveló que se convertirá nuevamente en padre: quién y cómo lo contó
Lali Espósito hizo una confesión sexual hot que hasta Pedro Rosemblat se puso colorado
Información General
Murió Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés, a los 91 años
Peregrinación a Luján 2025: el mapa interactivo de las postas sanitarias y detalles del operativo bonaerense
¿Cómo arrancó el Bitcoin octubre 2025 y cuáles son las proyecciones?
Un enfermero de PAMI preso por venta ilegal de fentanilo en Rosario
Alimentación infantil: las principales dudas de los padres
Deportes
VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona
Otro golpe para Gimnasia: FIFA lo inhibió por una deuda del pase de Matías Abaldo
¿Orfila cambia el arquero de Gimnasia? El equipo que tiene en mente para Sarmiento
VIDEO. Estudiantes no lo supo aguantar ante Newell's y perdió dos puntos clave
Agrio empate después de haber sido muy superior
Policiales
VIDEO. Nuevo ataque de roba ruedas en Ringuelet: en minutos, desguazaron dos autos y huyeron
Imputaron en La Plata a un exmilitar por apología del delito: “Todavía huele a justicia el baúl de un Falcon verde”
VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona
Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral
Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla