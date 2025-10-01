Bate récords de víctimas fatales el tránsito en la Región

El tránsito en nuestra zona viene batiendo un triste récord y a esta altura del año casi igualó a todos los registrados en la Región en 2024. Ahora fueron un motociclista muerto y dos heridos el saldo del choque entre dos motos, registrado en el domingo pasado en Ensenada. Esto significa que en el transcurso de este año, como consecuencia del drama vial que se registra en la Región, se llevan contabilizadas 55 víctimas fatales.

Y como dato más que preocupante, debe señalarse que a lo largo de los doce meses del año pasado perdieron la vida en incidentes viales 57 personas y que 32 de ellas conducían o viajaban como acompañantes en una moto.

Dos conclusiones se desprenden de tales referencias: la primera de ellas, que faltando aún más de dos meses para la finalización de 2025 se ha llegado casi a igualar la cantidad de conductores muertos en todo el año pasado; la segunda cae por su peso, en el sentido de que rigen en nuestra zona multas extremadamente onerosas -algunas de ellas duplican en su valor el monto mensual de muchos sueldos y jubilaciones- y no obstante la anarquía y la siniestralidad vial persisten.

En cuanto al valor de las multas, no puede negarse que surten efectos en los automovilistas y demás conductores de vehículos de cuatro ruedas, en especial en lo que concierne a los excesos de velocidad y al respeto a las prioridades de paso en las rotondas y plazas.

Sin embargo, tal como se lo viene señalando en forma reiterada, es llamativa la indisciplina con que siguen manejándose muchos motociclistas que cruzan semáforos en rojo o circulan a excesiva velocidad por autovías y calles de la Región, con sus conductores que no trepidan en jugarse la vida y, además, lamentablemente, en perderla en numerosos incidentes viales.

No es necesario describir aquí, una vez más, la cantidad de faltas que cometen y el libre albedrío con que actúan. A partir de no llevar patentes identificatorias, no usar cascos ni chalecos reflectantes, desplazarse a velocidades impropias –el caso de muchos deliverys ya excede toda posible comprensión- o cruzar sin miramientos los semáforos en rojo, no pocos conductores de motos, a escape libre, dan cátedra cotidiana sobre lo que no debe hacerse en la vía pública. Desde luego, sin que ningún control policial o municipal atine a sancionarlos.

Está claro que las autoridades responsables debieran fiscalizar a fondo la tenencia y el manejo de motocicletas en la Región. Mientras se acrecienta cada vez más el parque de estos vehículos, también se incrementa la anarquía con que se manejan. Los datos estadísticos obligan a que se impulsen políticas muy enérgicas para impedir que tantas vidas se pongan en riesgo. Si no hay una reacción, la muerte por incidentes viales seguirá batiendo récords.