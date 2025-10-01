Bate récords de víctimas fatales el tránsito en la Región

Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral
Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral
Un platense al timón, en la flotilla que lleva ayuda a la Franja de Gaza: fue interceptada por Israel
Otro día de tensión cambiaria: suben todos los dólares y el oficial llega a $1.450
En La Plata se movilizan a 7 y 50 por la Ley de Discapacidad
VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona
Otro golpe para Gimnasia: FIFA lo inhibió por una deuda del pase de Matías Abaldo
De tal palo... La historia del papá de “Pequeño J”: narcotráfico, su crimen y por qué le puso Tony a su hijo
VIDEO.- "Aumento hormiga" de la nafta en La Plata: la famosa "pizarra del piso 11" detrás de las subas de YPF
Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial
VIDEO. Nuevo ataque de roba ruedas en Ringuelet: en minutos, desguazaron dos autos y huyeron
Murió José Andrada, el actor de Los Simuladores recordado por la frase: “¿No hay un piquito para mí?“
Bullrich y la situación de Espert: "No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco"
Dolor en una facultad de la UNLP por la muerte de un trabajador: clases suspendidas
Imputaron en La Plata a un exmilitar por apología del delito: “Todavía huele a justicia el baúl de un Falcon verde”
VIDEO. Tensión por un incendio en La Plata: se prendió fuego una casa y quedó hecha cenizas
¿Orfila cambia el arquero de Gimnasia? El equipo que tiene en mente para Sarmiento
Estudiantes y el impacto del gol de Lollo en las tablas: así quedó en las peleas por el título y por las copas
Incendio en un tablero eléctrico generó susto en un edificio de La Plata
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Lali Espósito hizo una confesión sexual hot que hasta Pedro Rosemblat se puso colorado
Peregrinación a Luján 2025: el mapa interactivo de las postas sanitarias y detalles del operativo bonaerense
Cuenta DNI: qué día se activa en octubre la promo más esperada y cuánto podés ahorrar
VIDEO. Llegó octubre y en La Plata ya sale más caro viajar en micro: los nuevos precios del boleto
Por qué Mercado Pago y Cocos apagaron la venta de dólar oficial en medio de rumores de cepo
Montos, plazos, quiénes califican y bonificación de tasas: así son los créditos para pymes que lanzó Provincia
Pesadilla en La Plata: le desvalijan el auto y le roban sus ahorros para comprar dólares
Evangelina Anderson confirmó que está enamorada: "Es una persona que conozco hace mucho"
Cayó parte de un edificio en Nueva York: aún no se informó si hubo víctimas
Llegaron las chapas patentes: advierten que te van a multar si no la tenés en el auto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El tránsito en nuestra zona viene batiendo un triste récord y a esta altura del año casi igualó a todos los registrados en la Región en 2024. Ahora fueron un motociclista muerto y dos heridos el saldo del choque entre dos motos, registrado en el domingo pasado en Ensenada. Esto significa que en el transcurso de este año, como consecuencia del drama vial que se registra en la Región, se llevan contabilizadas 55 víctimas fatales.
Y como dato más que preocupante, debe señalarse que a lo largo de los doce meses del año pasado perdieron la vida en incidentes viales 57 personas y que 32 de ellas conducían o viajaban como acompañantes en una moto.
Dos conclusiones se desprenden de tales referencias: la primera de ellas, que faltando aún más de dos meses para la finalización de 2025 se ha llegado casi a igualar la cantidad de conductores muertos en todo el año pasado; la segunda cae por su peso, en el sentido de que rigen en nuestra zona multas extremadamente onerosas -algunas de ellas duplican en su valor el monto mensual de muchos sueldos y jubilaciones- y no obstante la anarquía y la siniestralidad vial persisten.
En cuanto al valor de las multas, no puede negarse que surten efectos en los automovilistas y demás conductores de vehículos de cuatro ruedas, en especial en lo que concierne a los excesos de velocidad y al respeto a las prioridades de paso en las rotondas y plazas.
Sin embargo, tal como se lo viene señalando en forma reiterada, es llamativa la indisciplina con que siguen manejándose muchos motociclistas que cruzan semáforos en rojo o circulan a excesiva velocidad por autovías y calles de la Región, con sus conductores que no trepidan en jugarse la vida y, además, lamentablemente, en perderla en numerosos incidentes viales.
No es necesario describir aquí, una vez más, la cantidad de faltas que cometen y el libre albedrío con que actúan. A partir de no llevar patentes identificatorias, no usar cascos ni chalecos reflectantes, desplazarse a velocidades impropias –el caso de muchos deliverys ya excede toda posible comprensión- o cruzar sin miramientos los semáforos en rojo, no pocos conductores de motos, a escape libre, dan cátedra cotidiana sobre lo que no debe hacerse en la vía pública. Desde luego, sin que ningún control policial o municipal atine a sancionarlos.
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
LE PUEDE INTERESAR
Pobreza: se multiplican las bocas, pero no los panes
Está claro que las autoridades responsables debieran fiscalizar a fondo la tenencia y el manejo de motocicletas en la Región. Mientras se acrecienta cada vez más el parque de estos vehículos, también se incrementa la anarquía con que se manejan. Los datos estadísticos obligan a que se impulsen políticas muy enérgicas para impedir que tantas vidas se pongan en riesgo. Si no hay una reacción, la muerte por incidentes viales seguirá batiendo récords.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí