Carlotto recibió el alta tras estar internada

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recibió en la tarde de ayer el alta médica tras pasar la noche internada en el sanatorio IPENSA de La Plata.

La dirigente de Derechos Humanos cursaba un cuadro de vómitos y deshidratación.

“Comunicamos que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ya se encuentra en buen estado de salud en su casa luego de una breve internación por un cuadro de intoxicación”, confirmaron en las redes sociales de las Abuelas.

La histórica dirigente, próxima a cumplir 95 años (el 22 de octubre próximo) permaneció en la habitación 222 del segundo piso de IPENSA, el centro asistencial ubicado en 59 entre 3 y 4.

Carlotto ingresó con un cuadro de vómitos y deshidratación por el que debió ser asistida y por precaución quedó internada, más allá que el cuadro “no es nada grave”, indicaron fuentes médicas.

Hace poco menos de dos meses se cumplieron 11 años de la recuperación de su nieto, Ignacio Montoya Carlotto, luego de 36 años de búsqueda.

El 5 de agosto de 2014, Carlotto recibió la confirmación de que el joven que había acudido a la organización en busca de su verdad era el nieto.