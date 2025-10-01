Karina Milei no se presentó en la Comisión que investiga el caso Libra

Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió a faltar ayer por segunda vez consecutiva de la comisión investigadora Libra, aunque esta vez sin mediar explicaciones, tras haber sido convocada a prestar declaración testimonial por las acusaciones que pesan sobre ella en la causa que investiga un supuesto mecanismo de coimas para acceder al sponsoreo de la criptomoneda por parte del presidente Javier Milei.
Ante la nueva ausencia de la funcionaria, se hará un último intento para conseguir su declaración testimonial, que consiste en pedirle una fecha perentoria a fin de que una delegación de la comisión se apersone en su despacho en la Casa Rosada.
“No tenemos ninguna certificación de que la secretaria general no se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Corresponde que usted le transmite un oficio para que la secretaria general de Presidencia nos diga una fecha para visitarla en su despacho para tomarle declaración. Sería un gesto de buenísima voluntad de esta comisión”, indicó el diputado el socialista Esteban Paulón, de Encuentro Federal, al dirigirse al presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.
En la misma línea, el radical de Democracia para Siempre Fernando Carbajal destacó que se ha “tenido un exceso de buenos modales con las secretaria general dándole las oportunidad de dos citaciones”.
En caso de que Karina Milei no responda la notificación y pase por alto el pedido de una fecha, existe una decisión tomada de parte de la comisión de pedir autorización judicial para traerla a declarar con el auxilio de la fuerza pública.
Ya existe un pedido de esas características que obra en el juzgado de Julián Ercolini sobre otros dos funcionarios públicos que el 9 y el 23 de septiembre se ausentaron a las citaciones: el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo, a cargo de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación Libra.
