Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Política y Economía |ES LA SEGUNDA VEZ QUE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA NO CONCURRE

Karina Milei no se presentó en la Comisión que investiga el caso Libra

1 de Octubre de 2025 | 03:08
Edición impresa

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió a faltar ayer por segunda vez consecutiva de la comisión investigadora Libra, aunque esta vez sin mediar explicaciones, tras haber sido convocada a prestar declaración testimonial por las acusaciones que pesan sobre ella en la causa que investiga un supuesto mecanismo de coimas para acceder al sponsoreo de la criptomoneda por parte del presidente Javier Milei.

Ante la nueva ausencia de la funcionaria, se hará un último intento para conseguir su declaración testimonial, que consiste en pedirle una fecha perentoria a fin de que una delegación de la comisión se apersone en su despacho en la Casa Rosada.

“No tenemos ninguna certificación de que la secretaria general no se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Corresponde que usted le transmite un oficio para que la secretaria general de Presidencia nos diga una fecha para visitarla en su despacho para tomarle declaración. Sería un gesto de buenísima voluntad de esta comisión”, indicó el diputado el socialista Esteban Paulón, de Encuentro Federal, al dirigirse al presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

En la misma línea, el radical de Democracia para Siempre Fernando Carbajal destacó que se ha “tenido un exceso de buenos modales con las secretaria general dándole las oportunidad de dos citaciones”.

En caso de que Karina Milei no responda la notificación y pase por alto el pedido de una fecha, existe una decisión tomada de parte de la comisión de pedir autorización judicial para traerla a declarar con el auxilio de la fuerza pública.

Ya existe un pedido de esas características que obra en el juzgado de Julián Ercolini sobre otros dos funcionarios públicos que el 9 y el 23 de septiembre se ausentaron a las citaciones: el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo, a cargo de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación Libra.

LE PUEDE INTERESAR

Máximo y Florencia resisten medida judicial

LE PUEDE INTERESAR

Diputados se reúnen con el juez Kreplak por el fentanilo

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes tuvo todo para ganar, falló en el final y resignó dos puntos: 1 a 1 ante Newell's

Detuvieron al "Pequeño J", el principal acusado del triple femicidio narco

Sorpresivo beneficio para 7 millones de jubilados de Anses: descuentos, topes y rubros

Lucas Licht sigue jugando: hoy debuta en su nuevo equipo, con el hijo de una gloria Pincha

¿Se endurece el cepo? Billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial y el Banco Central dio su versión

Estela de Carlotto recibió el alta tras ser internada en La Plata: cómo está su salud

“Se rasca todo el tiempo” y “Es una vaga”: Jorge Rial lapidario contra Susana Giménez

Gimnasia terminó de abonarle los salarios adeudados de agosto a los empleados

+ Leidas

Dolor en una facultad de la UNLP por la muerte de un trabajador: clases suspendidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Newell's

Cuenta DNI: qué día se activa en octubre la promo más esperada y cuánto podés ahorrar

Estudiantes y el impacto del gol de Lollo en las tablas: así quedó en las peleas por el título y por las copas

Llegaron las chapas patentes: advierten que te van a multar si no la tenés en el auto

¿Orfila cambia el arquero de Gimnasia? El equipo que tiene en mente para Sarmiento

VIDEO. Estudiantes no lo supo aguantar ante Newell's y perdió dos puntos clave

Gimnasia y el desafío Junín: Orfila se juega mucho ante un rival directo
Últimas noticias de Política y Economía

Crece el temor por posibles guerras en Asia y Europa que pueden causar un conflicto global

Otro día de tensión cambiaria: suben todos los dólares y el oficial llega a $1.450

Adorni: "Si la Justicia tiene que pedir explicaciones, Espert las dará"

Cristina a Milei: "Tu primer candidato a diputado asociado y recibiendo dólares de los narcos"
Información General
Murió Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés, a los 91 años
Peregrinación a Luján 2025: el mapa interactivo de las postas sanitarias y detalles del operativo bonaerense
¿Cómo arrancó el Bitcoin octubre 2025 y cuáles son las proyecciones?
Un enfermero de PAMI preso por venta ilegal de fentanilo en Rosario
Alimentación infantil: las principales dudas de los padres
Espectáculos
Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial
Murió José Andrada, el actor de Los Simuladores recordado por la frase: “¿No hay un piquito para mí?“
Morena Rial fue trasladada a la cárcel de Magdalena: de qué está acusada
Uno de los integrantes de "Olga" reveló que se convertirá nuevamente en padre: quién y cómo lo contó
Lali Espósito hizo una confesión sexual hot que hasta Pedro Rosemblat se puso colorado
Policiales
VIDEO. Nuevo ataque de roba ruedas en Ringuelet: en minutos, desguazaron dos autos y huyeron
Imputaron en La Plata a un exmilitar por apología del delito: “Todavía huele a justicia el baúl de un Falcon verde”
VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona
Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral
Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial
Deportes
VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona
Otro golpe para Gimnasia: FIFA lo inhibió por una deuda del pase de Matías Abaldo
¿Orfila cambia el arquero de Gimnasia? El equipo que tiene en mente para Sarmiento
VIDEO. Estudiantes no lo supo aguantar ante Newell's y perdió dos puntos clave
Agrio empate después de haber sido muy superior

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla