Cartonazo vacante | Nuevo pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Policiales |EL DESCARGO DE AYELÉN PALEO

“Mi mamá no es la jefa de nada”

La mujer está presa en una causa por una red de trata con base en La Plata. “No puedo más con esta injusticia”, expresó

1 de Octubre de 2025 | 02:30
La vedette Ayelén Paleo se refirió a la situación de su mamá, Elizabeth Rodrigo, quien se encuentra detenida por supuesta participación en una red de trata de mujeres, y remarcó: “Se los ruego. Mi mamá no es jefa de nada”.

En las últimas horas, la bailarina desestimó las narraciones de una de las víctimas de la red de trata en donde inculparon a su mamá de ser parte, y calificó al relato como “falso testimonio”, además de desacreditar a los medios que pusieron a su mamá en la escena del crimen.

“Falso. Mi mamá no es jefa de nada, no forma parte de ninguna red de nada, no tiene nada que ver con las mierdas que los medios la acusaron, y ya la justicia lo comprobó”, señaló Paleo sobre el texto que indicaba que acusaron a la mujer de “formar parte de una red de explotación sexual”, donde rescataron a doce mujeres.

El descargo de la actual vendedora de bienes raíces, llegó luego de más de un mes de la detención de Rodrigo: “Les pido perdón si esto no lo tenía que hacer, pero ya no puedo más con esta injusticia”.

“Soy hija y quiero que el mundo sepa la verdad sobre mi mamá. La acusaron falsamente de trata, proxenetismo y de ser ‘jefa de una banda’. Eso es mentira. La misma Justicia ya demostró que no tenía ninguna relación con esas personas ni con ninguna red”, reclamó.

Al mismo tiempo, la ahora comerciante reveló: “Mi mamá vive en la misma casa hace más de 30 años. Nunca huyó, nunca se escondió, nunca fue parte de nada. Aun así, sigue presa con prisión preventiva, como si fuera culpable por sacar fotos”.

“Hubo testigos falsos, acusaciones inventadas y todo ya quedó probado como falso.¿Qué espera la Justicia para tomar decisiones correctas? Estoy desesperada, con mil pensamientos, sigo por mi mamá, no voy a tirar la toalla”, añadió.

Por último, la exartista pidió: ”No tengo más que perder si mi mamá no está conmigo. No voy a quedarme callada ni de brazos cruzados. Se los ruego, hagan justicia. Devuélvanle la libertad a mi mamá”.

 

