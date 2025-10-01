Ya se activó el aumento en los peajes: cuánto cuesta viajar a CABA y a la Costa Atlántica desde hoy

Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral
Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral
Un platense al timón, en la flotilla que lleva ayuda a la Franja de Gaza: fue interceptada por Israel
Otro día de tensión cambiaria: suben todos los dólares y el oficial llega a $1.450
En La Plata se movilizan a 7 y 50 por la Ley de Discapacidad
VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona
Otro golpe para Gimnasia: FIFA lo inhibió por una deuda del pase de Matías Abaldo
De tal palo... La historia del papá de “Pequeño J”: narcotráfico, su crimen y por qué le puso Tony a su hijo
VIDEO.- "Aumento hormiga" de la nafta en La Plata: la famosa "pizarra del piso 11" detrás de las subas de YPF
Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial
VIDEO. Nuevo ataque de roba ruedas en Ringuelet: en minutos, desguazaron dos autos y huyeron
Murió José Andrada, el actor de Los Simuladores recordado por la frase: “¿No hay un piquito para mí?“
Bullrich y la situación de Espert: "No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco"
Dolor en una facultad de la UNLP por la muerte de un trabajador: clases suspendidas
Imputaron en La Plata a un exmilitar por apología del delito: “Todavía huele a justicia el baúl de un Falcon verde”
VIDEO. Tensión por un incendio en La Plata: se prendió fuego una casa y quedó hecha cenizas
¿Orfila cambia el arquero de Gimnasia? El equipo que tiene en mente para Sarmiento
Estudiantes y el impacto del gol de Lollo en las tablas: así quedó en las peleas por el título y por las copas
Incendio en un tablero eléctrico generó susto en un edificio de La Plata
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Lali Espósito hizo una confesión sexual hot que hasta Pedro Rosemblat se puso colorado
Peregrinación a Luján 2025: el mapa interactivo de las postas sanitarias y detalles del operativo bonaerense
Cuenta DNI: qué día se activa en octubre la promo más esperada y cuánto podés ahorrar
VIDEO. Llegó octubre y en La Plata ya sale más caro viajar en micro: los nuevos precios del boleto
Por qué Mercado Pago y Cocos apagaron la venta de dólar oficial en medio de rumores de cepo
Montos, plazos, quiénes califican y bonificación de tasas: así son los créditos para pymes que lanzó Provincia
Pesadilla en La Plata: le desvalijan el auto y le roban sus ahorros para comprar dólares
Evangelina Anderson confirmó que está enamorada: "Es una persona que conozco hace mucho"
Cayó parte de un edificio en Nueva York: aún no se informó si hubo víctimas
Llegaron las chapas patentes: advierten que te van a multar si no la tenés en el auto
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con un alza del 6,4 por ciento, los valores en el horario pico, sentido La Plata, ascienden a 2.500 pesos y 6.500 para la Costa
Octubre no solo llega con aumentos en servicios, transporte, colegios privados y alquileres, sino también con nuevas tarifas en las principales rutas de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, a partir de hoy, los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y de todo el Sistema Vial Integrado del Atlántico verán un fuerte incremento en sus valores, según quedó oficializado mediante resoluciones publicadas ayer en el Boletín Oficial.
Este ajuste responde al mecanismo de actualización trimestral que aplica la concesionaria estatal, el cual toma como referencia la variación de la inflación y el índice de salarios del período anterior. El cálculo arrojó un pedido para aumentar los valores en un 6,42% tanto para la ruta clave que conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la capital bonaerense, como para el corredor que une con los principales destinos turísticos de la costa atlántica.
En este marco, la Autopista Buenos Aires-La Plata será la primera en sentir el impacto. Para un vehículo de categoría 2, la tarifa en la cabina de Dock Sud (en sentido a La Plata) ascenderá a los $2.000 en horario normal y $2.500 si el paso se realiza durante la crítica hora pico. Sin embargo, aquellos usuarios que utilicen el sistema de Telepase verán una pequeña bonificación, quedando sus valores en $1.980,86 y $2.476,08, respectivamente.
En el peaje de Hudson, punto clave para quienes continúan el viaje hacia el sur, los nuevos costos para la categoría 2 se fijarán en $1.400 en horario normal y $1.800 si se transita en hora pico, sumando una nueva presión a los costos fijos de transporte y logística.
En tanto, el corredor turístico, que abarca las Rutas 2, 11 y 74, el incremento también se aplicará de forma inminente, afectando a miles de automovilistas de cara a la próxima temporada de verano.
En la estación de Samborombón, el peaje que hasta ahora costaba $6.200 para un auto de dos ejes, pasará a valer $6.500. Si bien el aumento general es del 6,42%, esta suba puntual representa un 4,8% para esta categoría.
LE PUEDE INTERESAR
Mes Rosa: concientización sobre el cáncer de mama
LE PUEDE INTERESAR
Nuevas demoras y filas de hasta 200 metros en la VTV platense
Asimismo, el resto de las cabinas en el Sistema Vial Integrado del Atlántico también tendrán nuevos precios. En el caso del peaje de Madariaga, un vehículo de categoría 2 deberá abonar $5.500, mientras que en la estación de Mar Chiquita la tarifa subirá a $6.000.
El incremento en las tarifas de peaje, no sólo genera malestar entre los transportistas y los usuarios frecuentes, quienes lo traducen como otro golpe directo a sus bolsillos, sino también en los automovilistas que los fines de semana eligen irse de paseo.
La justificación de las concesionarias radica en la necesidad de ajustar los ingresos para mantener el equilibrio económico de los contratos, reflejando el encarecimiento de los insumos y los salarios.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí