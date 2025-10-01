Ya se activó el aumento en los peajes: cuánto cuesta viajar a CABA y a la Costa Atlántica desde hoy

Desde hoy, el peaje más caro para ir a la capital y la Costa / Archivo

Octubre no solo llega con aumentos en servicios, transporte, colegios privados y alquileres, sino también con nuevas tarifas en las principales rutas de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, a partir de hoy, los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y de todo el Sistema Vial Integrado del Atlántico verán un fuerte incremento en sus valores, según quedó oficializado mediante resoluciones publicadas ayer en el Boletín Oficial.

Este ajuste responde al mecanismo de actualización trimestral que aplica la concesionaria estatal, el cual toma como referencia la variación de la inflación y el índice de salarios del período anterior. El cálculo arrojó un pedido para aumentar los valores en un 6,42% tanto para la ruta clave que conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la capital bonaerense, como para el corredor que une con los principales destinos turísticos de la costa atlántica.

En este marco, la Autopista Buenos Aires-La Plata será la primera en sentir el impacto. Para un vehículo de categoría 2, la tarifa en la cabina de Dock Sud (en sentido a La Plata) ascenderá a los $2.000 en horario normal y $2.500 si el paso se realiza durante la crítica hora pico. Sin embargo, aquellos usuarios que utilicen el sistema de Telepase verán una pequeña bonificación, quedando sus valores en $1.980,86 y $2.476,08, respectivamente.

En el peaje de Hudson, punto clave para quienes continúan el viaje hacia el sur, los nuevos costos para la categoría 2 se fijarán en $1.400 en horario normal y $1.800 si se transita en hora pico, sumando una nueva presión a los costos fijos de transporte y logística.

En tanto, el corredor turístico, que abarca las Rutas 2, 11 y 74, el incremento también se aplicará de forma inminente, afectando a miles de automovilistas de cara a la próxima temporada de verano.

En la estación de Samborombón, el peaje que hasta ahora costaba $6.200 para un auto de dos ejes, pasará a valer $6.500. Si bien el aumento general es del 6,42%, esta suba puntual representa un 4,8% para esta categoría.

Asimismo, el resto de las cabinas en el Sistema Vial Integrado del Atlántico también tendrán nuevos precios. En el caso del peaje de Madariaga, un vehículo de categoría 2 deberá abonar $5.500, mientras que en la estación de Mar Chiquita la tarifa subirá a $6.000.

El incremento en las tarifas de peaje, no sólo genera malestar entre los transportistas y los usuarios frecuentes, quienes lo traducen como otro golpe directo a sus bolsillos, sino también en los automovilistas que los fines de semana eligen irse de paseo.

La justificación de las concesionarias radica en la necesidad de ajustar los ingresos para mantener el equilibrio económico de los contratos, reflejando el encarecimiento de los insumos y los salarios.