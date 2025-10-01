Montos, plazos, quiénes califican y bonificación de tasas: así son los créditos para comercios y pymes que lanzó Provincia

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó un paquete de asistencia financiera destinado a fortalecer las actividades de comercios, Pymes, microempresas, industrias y trabajadores independientes bonaerenses.

El plan incluye el relanzamiento de dos líneas de apoyo a la inversión, con la característica de la bonificación de tasas de interés a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

El paquete se centra en dos líneas de crédito renovadas.

La primera, Créditos Impulso al Comercio Bonaerense (Banco Provincia). Monto máximo hasta $16.800.000, actualizable según el valor de las UVAs. Destino adquisición de productos finales de fabricación nacional. Exclusiones no puede usarse para sueldos, deudas impositivas o financieras, servicios, alimentos, bebidas, combustibles o neumáticos. Condiciones sistema alemán, devolución en 12 meses y 3 meses de gracia para el pago de capital. Bonificación de tasa 55% para comercios liderados por mujeres o personas no binarias; 50% para varones. Objetivo, respaldar la inversión de los comercios y estimular la producción industrial nacional.

La segunsa, Microcréditos (Provincia Microcréditos). Monto máximo hasta $10.000.000. Destinatarios, trabajadores independientes y microempresas de servicios, turismo, construcción e industria. Uso, inversión productiva o capital de trabajo. Bonificación de tasa hasta 8 puntos porcentuales, con un extra que llega a 10 puntos para emprendimientos liderados por mujeres o diversidades.

“La iniciativa, parte de las políticas públicas de respaldo al sector privado impulsadas por la gestión de Axel Kicillof, se implementa mediante convenios con Provincia Microcréditos y Banco Provincia”, comunicaron desde el banco.

El presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, remarcó que estas iniciativas muestran la articulación de la banca pública bonaerense como herramienta financiera clave para acompañar a los sectores más afectados. Además, criticó que el Gobierno nacional “secó la economía de pesos”, generando falta de recursos para créditos y consumo.