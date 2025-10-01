Nuevas demoras y filas de hasta 200 metros en la VTV platense

El embudo comenzó alrededor de las 9 y se apaciguó al mediodía / A. Sosa

Una vez más, el centro de Verificación Técnica Vehicular (VTV), 19 y 518, generó un clima de polémica y malestar entre los conductores, cuando en la mañana de ayer las largas filas, que se extendían por la avenida generaron demoras de varias horas. Provocando la queja unánime de quienes ya tenían su turno asignado, varios usuarios contaron que la situación “es algo habitual”, argumentando que el servicio no condice con el elevado costo actual de la oblea.

Según describieron los propios automovilistas a través de mensajes al WhatsApp del diario (+54 9 2214 77-9896), la hilera de vehículos a la espera de ser atendidos se extendía por al menos 200 metros desde el acceso a la planta.

La principal conjetura, que circulaba entre los afectados, fue que al ser el último día del mes, los automovilistas cayeron en la desesperación para evitar el vencimiento de la oblea y sus multas.

Los horarios de atención son de 7 a 17 horas de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 13 horas, un esquema que, evidentemente, se mostró insuficiente para la demanda de cierre de mes.